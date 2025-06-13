https://ria.ru/20250613/ssha-2022562097.html

Минфин США оштрафовал компанию за якобы инвестиции Керимова

Минфин США оштрафовал компанию за якобы инвестиции Керимова - РИА Новости, 13.06.2025

Минфин США оштрафовал компанию за якобы инвестиции Керимова

Минфин США заявил о наложении штрафа в почти 216 миллионов долларов на американскую инвестиционную компанию GVA Capital за управление инвестициями, которые... РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T00:10:00+03:00

2025-06-13T00:10:00+03:00

2025-06-13T00:10:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 12 июн - РИА Новости. Минфин США заявил о наложении штрафа в почти 216 миллионов долларов на американскую инвестиционную компанию GVA Capital за управление инвестициями, которые якобы принадлежат российскому бизнесмену Сулейману Керимову, находящемуся под санкциями США. "Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США наложило гражданский денежный штраф в размере 215 988 868 долларов на компанию GVA Capital Ltd. из Сан-Франциско, Калифорния, за нарушение санкций против России и связанных с ними обязательств по отчетности. GVA Capital сознательно управляла инвестициями для находящегося под санкциями российского олигарха Сулеймана Керимова, зная о его заблокированном статусе", - говорится в заявлении ведомства. Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источник сообщало, что банковская группа Citi в США попала под расследование, в том числе из-за якобы связей с Керимовым. Суд в США ранее отказался дать властям право продать якобы яхту Керимова, конфискованную США на Фиджи. Ее стоимость оценивается выше 300 миллионов долларов. СМИ, ссылаясь на документы суда, сообщали, что американским налогоплательщикам содержание конфискованной США яхты обходится почти в 1 миллион долларов в месяц. Керимов находится под санкциями США с 2018 года. Яхта, по данным Вашингтона, якобы была приобретена им в 2021 году "через ряд офшорных компаний, призванных скрыть реального владельца". Журнал Forbes оценивает состояние Керимова и его семьи в 16,4 миллиарда долларов.

https://ria.ru/20231023/konfiskatsiya-1904797956.html

https://ria.ru/20250203/jpmorgan-1996947956.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, сан-франциско, калифорния, сулейман керимов, citi, forbes, министерство финансов сша, в мире