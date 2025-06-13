Минфин США оштрафовал компанию за якобы инвестиции Керимова
Минфин США оштрафовал GVA Capital за управление инвестициями якобы для Керимова
© AP Photo / Jose Luis MaganaЗдание Капитолия в Вашингтоне
© AP Photo / Jose Luis Magana
Здание Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 июн - РИА Новости. Минфин США заявил о наложении штрафа в почти 216 миллионов долларов на американскую инвестиционную компанию GVA Capital за управление инвестициями, которые якобы принадлежат российскому бизнесмену Сулейману Керимову, находящемуся под санкциями США.
"Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США наложило гражданский денежный штраф в размере 215 988 868 долларов на компанию GVA Capital Ltd. из Сан-Франциско, Калифорния, за нарушение санкций против России и связанных с ними обязательств по отчетности. GVA Capital сознательно управляла инвестициями для находящегося под санкциями российского олигарха Сулеймана Керимова, зная о его заблокированном статусе", - говорится в заявлении ведомства.
Власти США запросили конфискацию "суперяхты", якобы принадлежащей Керимову
23 октября 2023, 20:32
Суд в США ранее отказался дать властям право продать якобы яхту Керимова, конфискованную США на Фиджи. Ее стоимость оценивается выше 300 миллионов долларов. СМИ, ссылаясь на документы суда, сообщали, что американским налогоплательщикам содержание конфискованной США яхты обходится почти в 1 миллион долларов в месяц. Керимов находится под санкциями США с 2018 года. Яхта, по данным Вашингтона, якобы была приобретена им в 2021 году "через ряд офшорных компаний, призванных скрыть реального владельца".
Журнал Forbes оценивает состояние Керимова и его семьи в 16,4 миллиарда долларов.