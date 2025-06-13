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Минфин США оштрафовал компанию за якобы инвестиции Керимова - РИА Новости, 13.06.2025
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00:10 13.06.2025
https://ria.ru/20250613/ssha-2022562097.html
Минфин США оштрафовал компанию за якобы инвестиции Керимова
Минфин США оштрафовал компанию за якобы инвестиции Керимова - РИА Новости, 13.06.2025
Минфин США оштрафовал компанию за якобы инвестиции Керимова
Минфин США заявил о наложении штрафа в почти 216 миллионов долларов на американскую инвестиционную компанию GVA Capital за управление инвестициями, которые... РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T00:10:00+03:00
2025-06-13T00:10:00+03:00
сша
сан-франциско
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ВАШИНГТОН, 12 июн - РИА Новости. Минфин США заявил о наложении штрафа в почти 216 миллионов долларов на американскую инвестиционную компанию GVA Capital за управление инвестициями, которые якобы принадлежат российскому бизнесмену Сулейману Керимову, находящемуся под санкциями США. "Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США наложило гражданский денежный штраф в размере 215 988 868 долларов на компанию GVA Capital Ltd. из Сан-Франциско, Калифорния, за нарушение санкций против России и связанных с ними обязательств по отчетности. GVA Capital сознательно управляла инвестициями для находящегося под санкциями российского олигарха Сулеймана Керимова, зная о его заблокированном статусе", - говорится в заявлении ведомства. Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источник сообщало, что банковская группа Citi в США попала под расследование, в том числе из-за якобы связей с Керимовым. Суд в США ранее отказался дать властям право продать якобы яхту Керимова, конфискованную США на Фиджи. Ее стоимость оценивается выше 300 миллионов долларов. СМИ, ссылаясь на документы суда, сообщали, что американским налогоплательщикам содержание конфискованной США яхты обходится почти в 1 миллион долларов в месяц. Керимов находится под санкциями США с 2018 года. Яхта, по данным Вашингтона, якобы была приобретена им в 2021 году "через ряд офшорных компаний, призванных скрыть реального владельца". Журнал Forbes оценивает состояние Керимова и его семьи в 16,4 миллиарда долларов.
https://ria.ru/20231023/konfiskatsiya-1904797956.html
https://ria.ru/20250203/jpmorgan-1996947956.html
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сша, сан-франциско, калифорния, сулейман керимов, citi, forbes, министерство финансов сша, в мире
США, Сан-Франциско, Калифорния, Сулейман Керимов, Citi, Forbes, Министерство финансов США, В мире
Минфин США оштрафовал компанию за якобы инвестиции Керимова

Минфин США оштрафовал GVA Capital за управление инвестициями якобы для Керимова

© AP Photo / Jose Luis MaganaЗдание Капитолия в Вашингтоне
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
© AP Photo / Jose Luis Magana
Здание Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 июн - РИА Новости. Минфин США заявил о наложении штрафа в почти 216 миллионов долларов на американскую инвестиционную компанию GVA Capital за управление инвестициями, которые якобы принадлежат российскому бизнесмену Сулейману Керимову, находящемуся под санкциями США.
"Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США наложило гражданский денежный штраф в размере 215 988 868 долларов на компанию GVA Capital Ltd. из Сан-Франциско, Калифорния, за нарушение санкций против России и связанных с ними обязательств по отчетности. GVA Capital сознательно управляла инвестициями для находящегося под санкциями российского олигарха Сулеймана Керимова, зная о его заблокированном статусе", - говорится в заявлении ведомства.
Министерство юстиции США - РИА Новости, 1920, 23.10.2023
Власти США запросили конфискацию "суперяхты", якобы принадлежащей Керимову
23 октября 2023, 20:32
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источник сообщало, что банковская группа Citi в США попала под расследование, в том числе из-за якобы связей с Керимовым.
Суд в США ранее отказался дать властям право продать якобы яхту Керимова, конфискованную США на Фиджи. Ее стоимость оценивается выше 300 миллионов долларов. СМИ, ссылаясь на документы суда, сообщали, что американским налогоплательщикам содержание конфискованной США яхты обходится почти в 1 миллион долларов в месяц. Керимов находится под санкциями США с 2018 года. Яхта, по данным Вашингтона, якобы была приобретена им в 2021 году "через ряд офшорных компаний, призванных скрыть реального владельца".
Журнал Forbes оценивает состояние Керимова и его семьи в 16,4 миллиарда долларов.
Штаб-квартира финансовой компании JPMorgan Chase в Нью-Йорке, США - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
СМИ: в американском банке оказались заблокированы российские миллиарды
3 февраля, 06:14
 
СШАСан-ФранцискоКалифорнияСулейман КеримовCitiForbesМинистерство финансов СШАВ мире
 
 
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