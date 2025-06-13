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Рютте прокомментировал израильские удары по Ирану - РИА Новости, 13.06.2025
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10:28 13.06.2025 (обновлено: 10:44 13.06.2025)
https://ria.ru/20250613/ryutte--2022615075.html
Рютте прокомментировал израильские удары по Ирану
Рютте прокомментировал израильские удары по Ирану - РИА Новости, 13.06.2025
Рютте прокомментировал израильские удары по Ирану
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что ряд государств-членов альянса работают над деэскалацией конфликта на Ближнем Востоке после ударов Израиля по... РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T10:28:00+03:00
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иран
сша
израиль
нато
в мире
операция израиля "восходящий лев"
али хаменеи
корпус стражей исламской революции
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БРЮССЕЛЬ, 13 июн - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что ряд государств-членов альянса работают над деэскалацией конфликта на Ближнем Востоке после ударов Израиля по Ирану."Это очень динамичная и быстро меняющаяся ситуация. Речь идет об односторонней акции со стороны Израиля. Для многих государств НАТО, особенно для США, важно работать над деэскалацией конфликта. Я знаю, что они работают над этим", - сказал генсек НАТО на пресс-конференции в Стокгольме, которую транслировал сайт альянса.Он также заявил об отсутствии какой-либо вовлеченности НАТО в конфликт на Ближнем Востоке.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующих Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков.Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. МАГАТЭ сообщало, что этот ядерный объект, как и завод по обогащению топлива в Фордо не пострадали в результате атаки Израиля.Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости &gt;&gt;
иран
сша
израиль
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Пожар в жилом доме в Тегеране после ударов Израиля
Пожар в жилом доме в Тегеране после ударов Израиля
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иран, сша, израиль, нато, в мире, операция израиля "восходящий лев", али хаменеи, корпус стражей исламской революции, марк рютте, магатэ, ближний восток
Иран, США, Израиль, НАТО, В мире, Операция Израиля "Восходящий лев", Али Хаменеи, Корпус стражей исламской революции, Марк Рютте, МАГАТЭ, Ближний Восток
Рютте прокомментировал израильские удары по Ирану

Генсек НАТО Рютте: альянс работает над деэскалацией после атак ЦАХАЛ на Иран

© Getty Images / Omar HavanaГенсек НАТО Марк Рютте
Генсек НАТО Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
© Getty Images / Omar Havana
Генсек НАТО Марк Рютте. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 13 июн - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что ряд государств-членов альянса работают над деэскалацией конфликта на Ближнем Востоке после ударов Израиля по Ирану.
"Это очень динамичная и быстро меняющаяся ситуация. Речь идет об односторонней акции со стороны Израиля. Для многих государств НАТО, особенно для США, важно работать над деэскалацией конфликта. Я знаю, что они работают над этим", - сказал генсек НАТО на пресс-конференции в Стокгольме, которую транслировал сайт альянса.
Он также заявил об отсутствии какой-либо вовлеченности НАТО в конфликт на Ближнем Востоке.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующих Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков.
Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. МАГАТЭ сообщало, что этот ядерный объект, как и завод по обогащению топлива в Фордо не пострадали в результате атаки Израиля.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".
Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости >>
Операция "Восходящий лев". Последствия израильских ударов по Ирану
© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami

Израиль в середине ночи начал масштабную военную операцию "Восходящий лев" против Ирана.

Вид на поврежденное здание в иранской столице Тегеране после израильской атаки

Израиль в середине ночи начал масштабную военную операцию "Восходящий лев" против Ирана.

© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami
1 из 8
© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami

Целями стали военных и ядерных объектов в нескольких провинциях Ирана.

Вид на поврежденное здание в иранской столице Тегеране после израильской атаки

Целями стали военных и ядерных объектов в нескольких провинциях Ирана.

© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami
2 из 8
© Getty Images / Contributor#699095

Так, сообщалось о взрывах на ядерном объекте в Натанзе. Но по данным МАГАТЭ уровень радиации на объекте не превышен.

Люди осматривают последствия массированного израильского авиаудара в Тегеране

Так, сообщалось о взрывах на ядерном объекте в Натанзе. Но по данным МАГАТЭ уровень радиации на объекте не превышен.

© Getty Images / Contributor#699095
3 из 8
© Getty Images / Majid Saeedi

Агентство также указало, что АЭС в Бушере, ядерный центр в Исфахане и завод по обогащению топлива в Фордо не пострадали.

Вид на поврежденное здание в иранской столице Тегеране после израильской атаки

Агентство также указало, что АЭС в Бушере, ядерный центр в Исфахане и завод по обогащению топлива в Фордо не пострадали.

© Getty Images / Majid Saeedi
4 из 8
© Getty Images / Contributor#699095

Израильская армия сообщила, что в ходе операции использовала 200 самолетов и сотни боеприпасов.

Люди осматривают последствия массированного израильского авиаудара в Тегеране

Израильская армия сообщила, что в ходе операции использовала 200 самолетов и сотни боеприпасов.

© Getty Images / Contributor#699095
5 из 8
© Getty Images / Majid Saeedi

По заявлению ЦАХАЛ, были ликвидированы трое самых высокопоставленных иранских военных командиров, включая командующего КСИР и главу Генштаба.

Поврежденные автомобили на площади в районе Нармак в Тегеране после израильских авиаударов

По заявлению ЦАХАЛ, были ликвидированы трое самых высокопоставленных иранских военных командиров, включая командующего КСИР и главу Генштаба.

© Getty Images / Majid Saeedi
6 из 8
© Getty Images / Contributor#699095

Американский президент Дональд Трамп, в свою очередь, отметил, что заранее знал о готовящейся операции.

Вид на поврежденное здание в иранской столице Тегеране после израильской атаки

Американский президент Дональд Трамп, в свою очередь, отметил, что заранее знал о готовящейся операции.

© Getty Images / Contributor#699095
7 из 8
© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami

При этом США заявили, что не участвовали и не оказывали помощь Израилю.

Вид на поврежденное здание в иранской столице Тегеране после израильской атаки

При этом США заявили, что не участвовали и не оказывали помощь Израилю.

© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami
8 из 8

Израиль в середине ночи начал масштабную военную операцию "Восходящий лев" против Ирана.

© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami
1 из 8

Целями стали военных и ядерных объектов в нескольких провинциях Ирана.

© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami
2 из 8

Так, сообщалось о взрывах на ядерном объекте в Натанзе. Но по данным МАГАТЭ уровень радиации на объекте не превышен.

© Getty Images / Contributor#699095
3 из 8

Агентство также указало, что АЭС в Бушере, ядерный центр в Исфахане и завод по обогащению топлива в Фордо не пострадали.

© Getty Images / Majid Saeedi
4 из 8

Израильская армия сообщила, что в ходе операции использовала 200 самолетов и сотни боеприпасов.

© Getty Images / Contributor#699095
5 из 8

По заявлению ЦАХАЛ, были ликвидированы трое самых высокопоставленных иранских военных командиров, включая командующего КСИР и главу Генштаба.

© Getty Images / Majid Saeedi
6 из 8

Американский президент Дональд Трамп, в свою очередь, отметил, что заранее знал о готовящейся операции.

© Getty Images / Contributor#699095
7 из 8

При этом США заявили, что не участвовали и не оказывали помощь Израилю.

© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami
8 из 8
 
ИранСШАИзраильНАТОВ миреОперация Израиля "Восходящий лев"Али ХаменеиКорпус стражей исламской революцииМарк РюттеМАГАТЭБлижний Восток
 
 
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На месте взрыва в жилом комплексе на севере Тегерана, ИранУдары Израиля по Ирану. Онлайн-репортаж06:43
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