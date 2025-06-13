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Рютте прокомментировал израильские удары по Ирану

Рютте прокомментировал израильские удары по Ирану - РИА Новости, 13.06.2025

Рютте прокомментировал израильские удары по Ирану

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что ряд государств-членов альянса работают над деэскалацией конфликта на Ближнем Востоке после ударов Израиля по... РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T10:28:00+03:00

2025-06-13T10:28:00+03:00

2025-06-13T10:44:00+03:00

иран

сша

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нато

в мире

операция израиля "восходящий лев"

али хаменеи

корпус стражей исламской революции

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БРЮССЕЛЬ, 13 июн - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что ряд государств-членов альянса работают над деэскалацией конфликта на Ближнем Востоке после ударов Израиля по Ирану."Это очень динамичная и быстро меняющаяся ситуация. Речь идет об односторонней акции со стороны Израиля. Для многих государств НАТО, особенно для США, важно работать над деэскалацией конфликта. Я знаю, что они работают над этим", - сказал генсек НАТО на пресс-конференции в Стокгольме, которую транслировал сайт альянса.Он также заявил об отсутствии какой-либо вовлеченности НАТО в конфликт на Ближнем Востоке.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующих Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков.Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. МАГАТЭ сообщало, что этот ядерный объект, как и завод по обогащению топлива в Фордо не пострадали в результате атаки Израиля.Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости >>

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Пожар в жилом доме в Тегеране после ударов Израиля Пожар в жилом доме в Тегеране после ударов Израиля 2025-06-13T10:28 true PT1M14S

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иран, сша, израиль, нато, в мире, операция израиля "восходящий лев", али хаменеи, корпус стражей исламской революции, марк рютте, магатэ, ближний восток