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KLM приостановила рейсы в Тель-Авив

KLM приостановила рейсы в Тель-Авив - РИА Новости, 13.06.2025

KLM приостановила рейсы в Тель-Авив

Нидерландская авиакомпания KLM приостановила рейсы в Тель-Авив из-за обострения ситуации в регионе, сообщила РИА Новости пресс-секретарь авиаперевозчика Эльвира РИА Новости, 13.06.2025

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2025-06-13T17:06:00+03:00

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ГААГА, 13 июн - РИА Новости. Нидерландская авиакомпания KLM приостановила рейсы в Тель-Авив из-за обострения ситуации в регионе, сообщила РИА Новости пресс-секретарь авиаперевозчика Эльвира ван дер Вис. "Авиакомпания KLM приостановила все рейсы в Тель-Авив и из Тель-Авива до 1 июля", - сообщила пресс-секретарь. Она добавила, что авиакомпания внимательно следит за развитием ситуации в регионе, и в зависимости от этого будет вносить коррективы в свое расписание. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости >>

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али хаменеи, тель-авив, иран, израиль, в мире, klm