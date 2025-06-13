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Air France приостановила рейсы в Тель-Авив после ударов ЦАХАЛ по Ирану

Air France приостановила рейсы в Тель-Авив после ударов ЦАХАЛ по Ирану - РИА Новости, 13.06.2025

Air France приостановила рейсы в Тель-Авив после ударов ЦАХАЛ по Ирану

Французская авиакомпания Air France сообщила РИА Новости, что рейсы в Тель-Авив были приостановлены на фоне эскалации на Ближнем Востоке. РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T11:29:00+03:00

2025-06-13T11:29:00+03:00

2025-06-13T11:29:00+03:00

операция израиля "восходящий лев"

air france

али хаменеи

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ПАРИЖ, 13 июн - РИА Новости. Французская авиакомпания Air France сообщила РИА Новости, что рейсы в Тель-Авив были приостановлены на фоне эскалации на Ближнем Востоке."Air France следит за развитием событий на Ближнем Востоке в режиме реального времени. В связи с закрытием воздушного пространства Израиля авиакомпания приостановила полеты в Тель-Авив и из него до дальнейшего уведомления", - заявили агентству в пресс-службе компании.В компании отметили, что постоянно следят за геополитической ситуацией в регионах, над которыми она осуществляет полеты, чтобы обеспечить высочайший уровень безопасности рейсов.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Власти Израиля заявили, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по сведениями израильских военных и разведки, Иран приблизился к "точке невозврата" в создании ядерного оружия в течение короткого времени.Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где, по данным иранских СМИ, были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные и ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны.Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".Перед началом операции власти Израиля ввели в стране чрезвычайное положение, закрыли воздушное пространство, активировали особый режим работы больниц и призвали население следовать указаниям службы гражданской обороны.Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости >>

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Последствия ночных ударов Израиля по Тегерану Последствия ночных ударов Израиля по Тегерану 2025-06-13T11:29 true PT0M29S

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операция израиля "восходящий лев", air france, али хаменеи, израиль, иран, тель-авив, в мире