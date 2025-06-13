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Иранские средства ПВО перехватывают ракеты над Тегераном, сообщили СМИ

Иранские средства ПВО перехватывают ракеты над Тегераном, сообщили СМИ - РИА Новости, 13.06.2025

Иранские средства ПВО перехватывают ракеты над Тегераном, сообщили СМИ

Иранские средства ПВО ведут над Тегераном перехват ракет, выпущенных из Израиля, сообщает телеканал Press TV. РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T20:03:00+03:00

2025-06-13T20:03:00+03:00

2025-06-13T20:13:00+03:00

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Иранские средства ПВО ведут над Тегераном перехват ракет, выпущенных из Израиля, сообщает телеканал Press TV."На кадрах видно, как система противовоздушной обороны Тегерана активирована и находится в действии, перехватывая израильские ракеты", - говорится в публикации телеканала в Telegram-канале.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков.Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. МАГАТЭ сообщало, что этот ядерный объект, как и завод по обогащению топлива в Фордо, не пострадали в результате атаки Израиля.Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Глава МИД Ирана Аббас Аракчи потребовал от СБ ООН осудить действия Израиля и принять меры, заявив о рисках катастрофы после удара по ядерному объекту в Натанзе. Он отметил, что удары Израиля являются нарушением Устава ООН и Тегеран вправе ответить на них.Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости >>

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в мире, израиль, тегеран (город), иран, обострение конфликта между израилем и ираном