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В Воронежской области сбили несколько беспилотников ВСУ

В Воронежской области сбили несколько беспилотников ВСУ - РИА Новости, 13.06.2025

В Воронежской области сбили несколько беспилотников ВСУ

Несколько БПЛА уничтожены над территорией Воронежской области, предварительно, никто не пострадал, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале. РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T23:08:00+03:00

2025-06-13T23:08:00+03:00

2025-06-13T23:13:00+03:00

вооруженные силы украины

воронежская область

специальная военная операция на украине

россия

александр гусев (губернатор)

безопасность

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Несколько БПЛА уничтожены над территорией Воронежской области, предварительно, никто не пострадал, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале."Дежурными силами ПВО в ряде муниципалитетов Воронежской области обнаружены и уничтожены несколько беспилотных летательных аппаратов", - написал губернатор.Гусев добавил, что, предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

воронежская область

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вооруженные силы украины, воронежская область, россия, александр гусев (губернатор), безопасность