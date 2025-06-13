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В Воронежской области сбили несколько беспилотников ВСУ
В Воронежской области сбили несколько беспилотников ВСУ - РИА Новости, 13.06.2025
В Воронежской области сбили несколько беспилотников ВСУ
Несколько БПЛА уничтожены над территорией Воронежской области, предварительно, никто не пострадал, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале. РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T23:08:00+03:00
2025-06-13T23:08:00+03:00
2025-06-13T23:13:00+03:00
вооруженные силы украины
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александр гусев (губернатор)
безопасность
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Несколько БПЛА уничтожены над территорией Воронежской области, предварительно, никто не пострадал, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале."Дежурными силами ПВО в ряде муниципалитетов Воронежской области обнаружены и уничтожены несколько беспилотных летательных аппаратов", - написал губернатор.Гусев добавил, что, предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет.
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вооруженные силы украины, воронежская область, россия, александр гусев (губернатор), безопасность
Вооруженные силы Украины, Воронежская область, Специальная военная операция на Украине, Россия, Александр Гусев (губернатор), Безопасность
В Воронежской области сбили несколько беспилотников ВСУ
Гусев: ПВО сбила несколько дронов ВСУ над Воронежской областью