https://ria.ru/20250613/pvo-2022706924.html

Иранская ПВО сбила несколько израильских истребителей, сообщили СМИ

Иранская ПВО сбила несколько израильских истребителей, сообщили СМИ - РИА Новости, 13.06.2025

Иранская ПВО сбила несколько израильских истребителей, сообщили СМИ

Системам противовоздушной обороны Ирана удалось сбить несколько израильских истребителей и беспилотников, передает иранское госагентство SNN. РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T20:28:00+03:00

2025-06-13T20:28:00+03:00

2025-06-13T20:51:00+03:00

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ТЕГЕРАН, 13 июн – РИА Новости. Системам противовоздушной обороны Ирана удалось сбить несколько израильских истребителей и беспилотников, передает иранское госагентство SNN.Ранее иранские СМИ сообщали, что в ряде городов исламской республики возобновились взрывы, а иранские силы ПВО ведут перехват ракет, выпущенных из Израиля."В ходе работы армейской ПВО было уничтожено множество ракетных снарядов, дронов и беспилотников, а в ходе успешной операции были уничтожен и ряд израильских истребителей", - говорится в сообщении.Позже агентство уточнило, что иранские средства ПВО сбили два израильских самолета F-16.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков.Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. МАГАТЭ сообщало, что этот ядерный объект, как и завод по обогащению топлива в Фордо, не пострадали в результате атаки Израиля. Однако позже власти Ирана заявили об ущербе объекту по обогащению урана в Натанзе.Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости >>

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в мире, иран, обострение конфликта между израилем и ираном, израиль