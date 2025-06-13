https://ria.ru/20250613/putin-2022704151.html

Путин осудил израильские удары по Ирану

Путин осудил израильские удары по Ирану - РИА Новости, 14.06.2025

Путин осудил израильские удары по Ирану

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия осуждает действия Израиля, предпринятые в нарушение Устава ООН и международного права, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 14.06.2025

2025-06-13T20:16:00+03:00

2025-06-13T20:16:00+03:00

2025-06-14T05:06:00+03:00

иран

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обострение конфликта между израилем и ираном

армия обороны израиля (цахал)

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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что Россия осуждает действия Израиля, предпринятые в нарушение Устава ООН и международного права, сообщает пресс-служба Кремля."Путин подчеркнул, что Россия осуждает действия Израиля, предпринятые в нарушение Устава ООН и международного права", — говорится в сообщении.При этом отмечается, что Москва всячески поддерживала усилия по урегулированию напряженности вокруг иранской ядерной программы мирным путем, а также выдвинула конкретные инициативы, направленные на поиск взаимоприемлемых договоренностей. Россия и далее будет способствовать снижению напряженности конфликта между двумя государствами, добавили в пресс-службе.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана.Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков.Ударам подверглись несколько ядерных объектов — в Фордо и в Натанзе.Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости >>

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иран, израиль, в мире, россия, владимир путин, обострение конфликта между израилем и ираном, армия обороны израиля (цахал)