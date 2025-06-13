https://ria.ru/20250613/postradavshie-2022637808.html

Красный полумесяц рассказал о пострадавших при израильских атаках по Ирану

Красный полумесяц рассказал о пострадавших при израильских атаках по Ирану - РИА Новости, 13.06.2025

Красный полумесяц рассказал о пострадавших при израильских атаках по Ирану

Девяносто пять человек пострадали в результате ударов Израиля по Ирану, заявил официальный представитель общества Красного полумесяца Ирана Моджтаба Халеди. РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T12:39:00+03:00

2025-06-13T12:39:00+03:00

2025-06-13T12:55:00+03:00

израиль

иран

красный полумесяц

в мире

операция израиля "восходящий лев"

али хаменеи

тегеран (город)

корпус стражей исламской революции

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ТЕГЕРАН, 13 июн – РИА Новости. Девяносто пять человек пострадали в результате ударов Израиля по Ирану, заявил официальный представитель общества Красного полумесяца Ирана Моджтаба Халеди."В ходе событий, произошедших сегодня утром, были ранены 95 наших соотечественников, они доставлены в медицинские центры, еще 26 пострадавшим помощь была оказана на месте", – приводит его слова госагентство Tasnim.Ранее иранский Красный полумесяц сообщал о гибели своего спасателя из-за ударов Израиля.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующих Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков.Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. МАГАТЭ сообщало, что этот ядерный объект, как и завод по обогащению топлива в Фордо не поврежден в результате атаки Израиля. Однако позже власти Ирана заявили об ущербе объекту по обогащению урана в Натанзе.Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости >>

https://ria.ru/20250613/voyna-2022636901.html

израиль

иран

тегеран (город)

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израиль, иран, красный полумесяц, в мире, операция израиля "восходящий лев", али хаменеи, тегеран (город), корпус стражей исламской революции, магатэ