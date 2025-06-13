https://ria.ru/20250613/popova-2022565385.html
Попова рассказала о ситуации с холерой
Попова рассказала о ситуации с холерой - РИА Новости, 13.06.2025
Попова рассказала о ситуации с холерой
Ситуация по холере в мире сейчас очень нестабильная, РФ реагирует на эту проблему и работает в целом ряде стран для блокировки ситуации, заявила журналистам... РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T01:09:00+03:00
2025-06-13T01:09:00+03:00
2025-06-13T01:09:00+03:00
россия
таджикистан
африка
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
африканский союз
общество
здоровье - общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/03/1748491654_0:68:3072:1795_1920x0_80_0_0_8503a9ae60c7130f25b19de4d22abf6f.jpg
СОЧИ, 13 июн - РИА Новости. Ситуация по холере в мире сейчас очень нестабильная, РФ реагирует на эту проблему и работает в целом ряде стран для блокировки ситуации, заявила журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова. Глава ведомства уточнила, что, по данным системы контроля и наблюдения за инфекционными заболеваниями Африканского союза, холера в рисках занимает первое место. Затем идут корь, кишечные инфекции, малярия и оспа обезьян. "И ситуация по холере в мире сейчас очень нестабильная, очень неспокойная, и об этом говорят эксперты. Поэтому, реагируя на эту проблему и работая в целом ряде стран по блокированию ситуации в странах Африки, в странах Азии", - рассказала Попова. Она уточнила, что в 2024 году специалисты Роспотребнадзора все лето отработали вместе с коллегами из Таджикистана, организовав по их просьбе эпиднадзор за холерой. Там не были зарегистрированы случаи заболевания, но существовал риск завоза из смежной страны. "Организовывая контроль на границе, организовывая систему наблюдения в стране, нам удалось добиться того, что не было завозов, были предотвращены все риски по завозу и в Таджикистан, ну и, конечно, мы видим, что дальнейшая дорога могла привести и в Россию. Но мы сделали так, чтобы этого не было", - пояснила глава ведомства.
https://ria.ru/20250504/kholera-2014831465.html
https://ria.ru/20250502/onischenko-2014636668.html
россия
таджикистан
африка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/03/1748491654_51:0:2782:2048_1920x0_80_0_0_f1e14e01c9e65a5c519a5e2313955c27.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, таджикистан, африка, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), африканский союз, общество, здоровье - общество
Россия, Таджикистан, Африка, Анна Попова, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Африканский союз, Общество, Здоровье - Общество
Попова рассказала о ситуации с холерой
Попова: ситуация по холере в мире сейчас нестабильная
СОЧИ, 13 июн - РИА Новости. Ситуация по холере в мире сейчас очень нестабильная, РФ реагирует на эту проблему и работает в целом ряде стран для блокировки ситуации, заявила журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Глава ведомства уточнила, что, по данным системы контроля и наблюдения за инфекционными заболеваниями Африканского союза, холера в рисках занимает первое место. Затем идут корь, кишечные инфекции, малярия и оспа обезьян.
"И ситуация по холере в мире сейчас очень нестабильная, очень неспокойная, и об этом говорят эксперты. Поэтому, реагируя на эту проблему и работая в целом ряде стран по блокированию ситуации в странах Африки, в странах Азии", - рассказала Попова.
Она уточнила, что в 2024 году специалисты Роспотребнадзора все лето отработали вместе с коллегами из Таджикистана, организовав по их просьбе эпиднадзор за холерой. Там не были зарегистрированы случаи заболевания, но существовал риск завоза из смежной страны.
"Организовывая контроль на границе, организовывая систему наблюдения в стране, нам удалось добиться того, что не было завозов, были предотвращены все риски по завозу и в Таджикистан, ну и, конечно, мы видим, что дальнейшая дорога могла привести и в Россию. Но мы сделали так, чтобы этого не было", - пояснила глава ведомства.