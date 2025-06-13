https://ria.ru/20250613/popova-2022565385.html

Попова рассказала о ситуации с холерой

Попова рассказала о ситуации с холерой - РИА Новости, 13.06.2025

Попова рассказала о ситуации с холерой

Ситуация по холере в мире сейчас очень нестабильная, РФ реагирует на эту проблему и работает в целом ряде стран для блокировки ситуации, заявила журналистам... РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T01:09:00+03:00

2025-06-13T01:09:00+03:00

2025-06-13T01:09:00+03:00

россия

таджикистан

африка

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

африканский союз

общество

здоровье - общество

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СОЧИ, 13 июн - РИА Новости. Ситуация по холере в мире сейчас очень нестабильная, РФ реагирует на эту проблему и работает в целом ряде стран для блокировки ситуации, заявила журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова. Глава ведомства уточнила, что, по данным системы контроля и наблюдения за инфекционными заболеваниями Африканского союза, холера в рисках занимает первое место. Затем идут корь, кишечные инфекции, малярия и оспа обезьян. "И ситуация по холере в мире сейчас очень нестабильная, очень неспокойная, и об этом говорят эксперты. Поэтому, реагируя на эту проблему и работая в целом ряде стран по блокированию ситуации в странах Африки, в странах Азии", - рассказала Попова. Она уточнила, что в 2024 году специалисты Роспотребнадзора все лето отработали вместе с коллегами из Таджикистана, организовав по их просьбе эпиднадзор за холерой. Там не были зарегистрированы случаи заболевания, но существовал риск завоза из смежной страны. "Организовывая контроль на границе, организовывая систему наблюдения в стране, нам удалось добиться того, что не было завозов, были предотвращены все риски по завозу и в Таджикистан, ну и, конечно, мы видим, что дальнейшая дорога могла привести и в Россию. Но мы сделали так, чтобы этого не было", - пояснила глава ведомства.

https://ria.ru/20250504/kholera-2014831465.html

https://ria.ru/20250502/onischenko-2014636668.html

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африка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, таджикистан, африка, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), африканский союз, общество, здоровье - общество