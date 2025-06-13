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Попова рассказала о ситуации с холерой - РИА Новости, 13.06.2025
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01:09 13.06.2025
https://ria.ru/20250613/popova-2022565385.html
Попова рассказала о ситуации с холерой
Попова рассказала о ситуации с холерой - РИА Новости, 13.06.2025
Попова рассказала о ситуации с холерой
Ситуация по холере в мире сейчас очень нестабильная, РФ реагирует на эту проблему и работает в целом ряде стран для блокировки ситуации, заявила журналистам... РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T01:09:00+03:00
2025-06-13T01:09:00+03:00
россия
таджикистан
африка
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
африканский союз
общество
здоровье - общество
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СОЧИ, 13 июн - РИА Новости. Ситуация по холере в мире сейчас очень нестабильная, РФ реагирует на эту проблему и работает в целом ряде стран для блокировки ситуации, заявила журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова. Глава ведомства уточнила, что, по данным системы контроля и наблюдения за инфекционными заболеваниями Африканского союза, холера в рисках занимает первое место. Затем идут корь, кишечные инфекции, малярия и оспа обезьян. "И ситуация по холере в мире сейчас очень нестабильная, очень неспокойная, и об этом говорят эксперты. Поэтому, реагируя на эту проблему и работая в целом ряде стран по блокированию ситуации в странах Африки, в странах Азии", - рассказала Попова. Она уточнила, что в 2024 году специалисты Роспотребнадзора все лето отработали вместе с коллегами из Таджикистана, организовав по их просьбе эпиднадзор за холерой. Там не были зарегистрированы случаи заболевания, но существовал риск завоза из смежной страны. "Организовывая контроль на границе, организовывая систему наблюдения в стране, нам удалось добиться того, что не было завозов, были предотвращены все риски по завозу и в Таджикистан, ну и, конечно, мы видим, что дальнейшая дорога могла привести и в Россию. Но мы сделали так, чтобы этого не было", - пояснила глава ведомства.
https://ria.ru/20250504/kholera-2014831465.html
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россия, таджикистан, африка, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), африканский союз, общество, здоровье - общество
Россия, Таджикистан, Африка, Анна Попова, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Африканский союз, Общество, Здоровье - Общество
Попова рассказала о ситуации с холерой

Попова: ситуация по холере в мире сейчас нестабильная

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкРуководитель Роспотребнадзора Анна Попова
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Архивное фото
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СОЧИ, 13 июн - РИА Новости. Ситуация по холере в мире сейчас очень нестабильная, РФ реагирует на эту проблему и работает в целом ряде стран для блокировки ситуации, заявила журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Глава ведомства уточнила, что, по данным системы контроля и наблюдения за инфекционными заболеваниями Африканского союза, холера в рисках занимает первое место. Затем идут корь, кишечные инфекции, малярия и оспа обезьян.
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"И ситуация по холере в мире сейчас очень нестабильная, очень неспокойная, и об этом говорят эксперты. Поэтому, реагируя на эту проблему и работая в целом ряде стран по блокированию ситуации в странах Африки, в странах Азии", - рассказала Попова.
Она уточнила, что в 2024 году специалисты Роспотребнадзора все лето отработали вместе с коллегами из Таджикистана, организовав по их просьбе эпиднадзор за холерой. Там не были зарегистрированы случаи заболевания, но существовал риск завоза из смежной страны.
"Организовывая контроль на границе, организовывая систему наблюдения в стране, нам удалось добиться того, что не было завозов, были предотвращены все риски по завозу и в Таджикистан, ну и, конечно, мы видим, что дальнейшая дорога могла привести и в Россию. Но мы сделали так, чтобы этого не было", - пояснила глава ведомства.
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РоссияТаджикистанАфрикаАнна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Африканский союзОбществоЗдоровье - Общество
 
 
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