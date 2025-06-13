https://ria.ru/20250613/peregovory--2022653971.html

Лидеры Евротройки проводят телефонные переговоры по ситуации вокруг Ирана

Лидеры Евротройки проводят телефонные переговоры по ситуации вокруг Ирана - РИА Новости, 13.06.2025

Лидеры Евротройки проводят телефонные переговоры по ситуации вокруг Ирана

Главы так называемой E3 - Франции, Великобритании и Германии – ведут телефонные переговоры на фоне эскалации вокруг Ирана, заявил официальный представитель... РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T14:19:00+03:00

2025-06-13T14:19:00+03:00

2025-06-13T14:19:00+03:00

операция израиля "восходящий лев"

корпус стражей исламской революции

али хаменеи

магатэ

германия

израиль

иран

в мире

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БЕРЛИН, 13 июн - РИА Новости. Главы так называемой E3 - Франции, Великобритании и Германии – ведут телефонные переговоры на фоне эскалации вокруг Ирана, заявил официальный представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус. "По поводу Ирана и авиаударов - главы правительств и государств стран Е3 — Франции, Великобритании и Германии — как раз в эти минуты проводят телефонный разговор", - сказал он во время брифинга немецкого кабмина. Корнелиус пояснил также, что страны Е3 тесно координируют свои действия с США. "Германия будет использовать все доступные дипломатические средства, чтобы повлиять на стороны конфликта и способствовать деэскалации. Однако цель должна быть чёткой: она состоит в том, чтобы Иран не разработал ядерного оружия", - добавил он. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующих Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. МАГАТЭ сообщало, что этот ядерный объект, как и завод по обогащению топлива в Фордо не пострадали в результате атаки Израиля. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости >>

https://ria.ru/20250613/voyna-2022636901.html

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операция израиля "восходящий лев", корпус стражей исламской революции, али хаменеи, магатэ, германия, израиль, иран, в мире