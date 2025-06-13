https://ria.ru/20250613/pakpur-2022630410.html

Верховный лидер Ирана назначил Пакпура командующим КСИР

Верховный лидер Ирана назначил Пакпура командующим КСИР - РИА Новости, 13.06.2025

Верховный лидер Ирана назначил Пакпура командующим КСИР

После гибели предшественников начальником генштаба вооруженных сил Ирана назначен Абдулрахим Мусави, командующим Корпусом стражей исламской революции (КСИР,... РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T11:59:00+03:00

2025-06-13T11:59:00+03:00

2025-06-13T13:27:00+03:00

иран

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израиль

корпус стражей исламской революции

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ТЕГЕРАН, 13 июн - РИА Новости. После гибели предшественников начальником генштаба вооруженных сил Ирана назначен Абдулрахим Мусави, командующим Корпусом стражей исламской революции (КСИР, часть ВС Ирана) назначен Мохаммад Пакпур, сообщило иранская гостелерадиокомпания IRIB со ссылкой на приказы верховного лидера Ирана Али Хаменеи."После мученической гибели генерала (Хосейна) Салами приказом (верховного лидера Ирана, он же верховный главнокомандующий - ред.) назначен Мохаммад Пакпур. Главой генштаба вооруженных сил Ирана назначен Абдулрахим Мусави (вместо Мохаммада Багери)", - сообщило иранское телевидение.Мусави ранее занимал должность командующего армией ВС Ирана, Пакпур был командующим сухопутными силами КСИР.Командующим базов ПВО "Хатам аль-Анбия" вооруженных сил Ирана вместо Голам Али Рашида, погибшего при ударах Израиля, назначен Али Шадмани.До этого агентство Nour News сообщало, что сначала верховный лидер Ирана назначил Хабиболлу Сайяри временным главой генштаба ВС Ирана, командующим Корпусом стражей исламской революции назначен Ахмад Вахиди.Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости >>

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иран, в мире, операция израиля "восходящий лев", али хаменеи, израиль, корпус стражей исламской революции