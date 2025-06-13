https://ria.ru/20250613/otvet-2022688522.html

СМИ: в Израиле считают, что сценарий с мгновенным ответом Ирана исключен

СМИ: в Израиле считают, что сценарий с мгновенным ответом Ирана исключен - РИА Новости, 13.06.2025

СМИ: в Израиле считают, что сценарий с мгновенным ответом Ирана исключен

Наихудший для Израиля сценарий с точки зрения числа потенциальных жертв подразумевал немедленный военный ответ Ирана на израильскую атаку, однако он уже... РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T17:48:00+03:00

2025-06-13T17:48:00+03:00

2025-06-13T17:48:00+03:00

обострение конфликта между израилем и ираном

иран

израиль

тегеран (город)

али хаменеи

аббас аракчи

оон

магатэ

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ТЕЛЬ-АВИВ, 13 июн - РИА Новости. Наихудший для Израиля сценарий с точки зрения числа потенциальных жертв подразумевал немедленный военный ответ Ирана на израильскую атаку, однако он уже исключен, заявил гостелерадиокомпании Kan высокопоставленный источник в кабинете министров. "Наихудший сценарий с точки зрения количества жертв в израильском тылу подразумевал немедленный ответ Ирана. Это уже исключено", - приводит гостелерадиокомпания заявление источника. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующих Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. МАГАТЭ сообщало, что этот ядерный объект, как и завод по обогащению топлива в Фордо не пострадали в результате атаки Израиля. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Глава МИД Ирана Аббас Аракчи потребовал от СБ ООН осудить действия Израиля и принять меры, заявив о рисках катастрофы после удара по ядерному объекту в Натанзе. Он отметил, что удары Израиля являются нарушением Устава ООН, и Тегеран вправе ответить на них.Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости >>

https://ria.ru/20250613/voyna-2022636901.html

иран

израиль

тегеран (город)

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обострение конфликта между израилем и ираном, иран, израиль, тегеран (город), али хаменеи, аббас аракчи, оон, магатэ, обострение отношений сша и ирана