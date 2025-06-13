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Вице-президент Ирана высказался об ответе на удары Израиля

Вице-президент Ирана высказался об ответе на удары Израиля - РИА Новости, 13.06.2025

Вице-президент Ирана высказался об ответе на удары Израиля

Иранские военные определят время и способ ответа на удары Израиля, заявил в пятницу вице-президент Ирана Мохаммад-Реза Ареф, его слова приводит иранское... РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T14:47:00+03:00

2025-06-13T14:47:00+03:00

2025-06-13T14:47:00+03:00

в мире

иран

израиль

тегеран (город)

али хаменеи

корпус стражей исламской революции

операция израиля "восходящий лев"

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ТЕГЕРАН, 13 июн – РИА Новости. Иранские военные определят время и способ ответа на удары Израиля, заявил в пятницу вице-президент Ирана Мохаммад-Реза Ареф, его слова приводит иранское госагентство Tasnim."Естественно, Израиль должен быть наказан, а способ и сроки наказания будут определены органами безопасности и военными ведомствами. Правительство же поддержит наших дорогих военных в любых карательных операциях", - сказал он. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующих Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. МАГАТЭ сообщало, что этот ядерный объект, как и завод по обогащению топлива в Фордо не пострадали в результате атаки Израиля. Однако позже власти Ирана заявили об ущербе объекту по обогащению урана в Натанзе. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости >>

https://ria.ru/20250613/voyna-2022648438.html

https://ria.ru/20250613/voyna-2022636901.html

иран

израиль

тегеран (город)

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в мире, иран, израиль, тегеран (город), али хаменеи, корпус стражей исламской революции, операция израиля "восходящий лев"