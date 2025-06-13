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Бойцы группировки "Центр" закрепились на границе Днепропетровской области - РИА Новости, 13.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
16:49 13.06.2025 (обновлено: 17:13 13.06.2025)
https://ria.ru/20250613/osvobozhdenie-2022680068.html
Бойцы группировки "Центр" закрепились на границе Днепропетровской области
Бойцы группировки "Центр" закрепились на границе Днепропетровской области - РИА Новости, 13.06.2025
Бойцы группировки "Центр" закрепились на границе Днепропетровской области
После освобождения села Петровского в ДНР штурмовики группировки "Центр" закрепились на границе Днепропетровской области, рассказал РИА Новости командир отряда... РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T16:49:00+03:00
2025-06-13T17:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
днепропетровская область
вооруженные силы рф
донецкая народная республика
безопасность
россия
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ДОНЕЦК, 13 июн — РИА Новости. После освобождения села Петровского в ДНР штурмовики группировки "Центр" закрепились на границе Днепропетровской области, рассказал РИА Новости командир отряда 90-й танковой дивизии Ильхом Петер.&quot;Освобождение населенного пункта Петровского позволило нам продумать план о выходе на административную границу Днепропетровской области. В ночь были организованы штурмовые группы, и тем самым позволило нам выйти на административную границу и закрепиться на ней&quot;, — сказал он.По словам офицера, при освобождении Петровского они отразили 11 контратак ВСУ, уничтожили три американских бронетранспортера MaxxPro и семь пикапов и взяли в плен не менее пяти украинских солдат.Накануне Минобороны отчиталось, что группировка "Центр" освободила села Петровского и Алексеевка. При этом российские бойцы нанесли удары по десяти бригадам ВСУ, в том числе в районе Новоподгороднего в Днепропетровской области.За неделю противник потерял в зоне ответственности группировки:По данным военного ведомства, за последнюю неделю две группировки войск вышли к западной границе ДНР и наступают в Днепропетровской области — "Центр" и "Восток".
https://ria.ru/20250610/zelenskiy-2021886011.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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днепропетровская область, вооруженные силы рф, донецкая народная республика, безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Днепропетровская область, Вооруженные силы РФ, Донецкая Народная Республика, Безопасность, Россия
Бойцы группировки "Центр" закрепились на границе Днепропетровской области

Освобождение Петровского позволило ВС РФ закрепиться у Днепропетровской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкПодготовка штурмовых подразделений группировки войск "Центр"
Подготовка штурмовых подразделений группировки войск Центр - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Подготовка штурмовых подразделений группировки войск "Центр". Архивное фото
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ДОНЕЦК, 13 июн — РИА Новости. После освобождения села Петровского в ДНР штурмовики группировки "Центр" закрепились на границе Днепропетровской области, рассказал РИА Новости командир отряда 90-й танковой дивизии Ильхом Петер.
«

"Освобождение населенного пункта Петровского позволило нам продумать план о выходе на административную границу Днепропетровской области. В ночь были организованы штурмовые группы, и тем самым позволило нам выйти на административную границу и закрепиться на ней", — сказал он.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
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По словам офицера, при освобождении Петровского они отразили 11 контратак ВСУ, уничтожили три американских бронетранспортера MaxxPro и семь пикапов и взяли в плен не менее пяти украинских солдат.
Накануне Минобороны отчиталось, что группировка "Центр" освободила села Петровского и Алексеевка. При этом российские бойцы нанесли удары по десяти бригадам ВСУ, в том числе в районе Новоподгороднего в Днепропетровской области.
За неделю противник потерял в зоне ответственности группировки:
  • более 3660 солдат;
  • 38 боевых бронемашин;
  • 41 автомобиль;
  • 40 орудий полевой артиллерии.
По данным военного ведомства, за последнюю неделю две группировки войск вышли к западной границе ДНР и наступают в Днепропетровской области — "Центр" и "Восток".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДнепропетровская областьВооруженные силы РФДонецкая Народная РеспубликаБезопасностьРоссия
 
 
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