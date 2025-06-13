https://ria.ru/20250613/osvobozhdenie-2022680068.html

Бойцы группировки "Центр" закрепились на границе Днепропетровской области

Бойцы группировки "Центр" закрепились на границе Днепропетровской области - РИА Новости, 13.06.2025

Бойцы группировки "Центр" закрепились на границе Днепропетровской области

После освобождения села Петровского в ДНР штурмовики группировки "Центр" закрепились на границе Днепропетровской области, рассказал РИА Новости командир отряда... РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T16:49:00+03:00

2025-06-13T16:49:00+03:00

2025-06-13T17:13:00+03:00

специальная военная операция на украине

днепропетровская область

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безопасность

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ДОНЕЦК, 13 июн — РИА Новости. После освобождения села Петровского в ДНР штурмовики группировки "Центр" закрепились на границе Днепропетровской области, рассказал РИА Новости командир отряда 90-й танковой дивизии Ильхом Петер."Освобождение населенного пункта Петровского позволило нам продумать план о выходе на административную границу Днепропетровской области. В ночь были организованы штурмовые группы, и тем самым позволило нам выйти на административную границу и закрепиться на ней", — сказал он.По словам офицера, при освобождении Петровского они отразили 11 контратак ВСУ, уничтожили три американских бронетранспортера MaxxPro и семь пикапов и взяли в плен не менее пяти украинских солдат.Накануне Минобороны отчиталось, что группировка "Центр" освободила села Петровского и Алексеевка. При этом российские бойцы нанесли удары по десяти бригадам ВСУ, в том числе в районе Новоподгороднего в Днепропетровской области.За неделю противник потерял в зоне ответственности группировки:По данным военного ведомства, за последнюю неделю две группировки войск вышли к западной границе ДНР и наступают в Днепропетровской области — "Центр" и "Восток".

https://ria.ru/20250610/zelenskiy-2021886011.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

днепропетровская область

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днепропетровская область, вооруженные силы рф, донецкая народная республика, безопасность, россия