Бойцы группировки "Центр" закрепились на границе Днепропетровской области
Освобождение Петровского позволило ВС РФ закрепиться у Днепропетровской области
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкПодготовка штурмовых подразделений группировки войск "Центр"
Подготовка штурмовых подразделений группировки войск "Центр". Архивное фото
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ДОНЕЦК, 13 июн — РИА Новости. После освобождения села Петровского в ДНР штурмовики группировки "Центр" закрепились на границе Днепропетровской области, рассказал РИА Новости командир отряда 90-й танковой дивизии Ильхом Петер.
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"Освобождение населенного пункта Петровского позволило нам продумать план о выходе на административную границу Днепропетровской области. В ночь были организованы штурмовые группы, и тем самым позволило нам выйти на административную границу и закрепиться на ней", — сказал он.
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По словам офицера, при освобождении Петровского они отразили 11 контратак ВСУ, уничтожили три американских бронетранспортера MaxxPro и семь пикапов и взяли в плен не менее пяти украинских солдат.
Накануне Минобороны отчиталось, что группировка "Центр" освободила села Петровского и Алексеевка. При этом российские бойцы нанесли удары по десяти бригадам ВСУ, в том числе в районе Новоподгороднего в Днепропетровской области.
За неделю противник потерял в зоне ответственности группировки:
- более 3660 солдат;
- 38 боевых бронемашин;
- 41 автомобиль;
- 40 орудий полевой артиллерии.
По данным военного ведомства, за последнюю неделю две группировки войск вышли к западной границе ДНР и наступают в Днепропетровской области — "Центр" и "Восток".
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