https://ria.ru/20250613/ogurtsy--2022597124.html
В России огурцы подешевели до минимума за полгода
В России огурцы подешевели до минимума за полгода - РИА Новости, 13.06.2025
В России огурцы подешевели до минимума за полгода
Средняя цена за килограмм огурцов в России в мае снизилась до 138,2 рубля - минимума с октября прошлого года, следует из данных Росстата, которые... РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T08:38:00+03:00
2025-06-13T08:38:00+03:00
2025-06-13T08:38:00+03:00
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экономика
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Средняя цена за килограмм огурцов в России в мае снизилась до 138,2 рубля - минимума с октября прошлого года, следует из данных Росстата, которые проанализировало РИА Новости. Так, в мае стоимость огурцов составила 138,2 рубля за килограмм против 202,92 рубля в апреле. Последний раз дешевле они были в октябре прошлого года - 134,3 рубля за килограмм. Самые дешевые огурцы в России - в Ульяновской области, где они в среднем обойдутся в 88 рублей, а также в Дагестане (88,3 рубля) и Калмыкии (92,2 рубля). Кроме того, до наименьшего значения с ноября опустились цены на помидоры - в конце весны они стоили 220,9 рубля против 281,3 рубля в апреле. Самые бюджетные помидоры также в Дагестане и Калмыкии - килограмм стоит 152,2 и 158,4 рубля соответственно. В тройку также входит Орловская область со 166 рублями за килограмм томатов.
https://ria.ru/20250420/sanktsii-2012417174.html
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россия, республика дагестан, республика калмыкия, экономика
Россия, Республика Дагестан, Республика Калмыкия, Экономика
В России огурцы подешевели до минимума за полгода
Средняя цена за килограмм огурцов в России в мае снизилась до 138,2 рубля