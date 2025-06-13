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Ядерный объект в иранском Исфахане не пострадал от атаки Израиля

Ядерный объект в иранском Исфахане не пострадал от атаки Израиля - РИА Новости, 13.06.2025

Ядерный объект в иранском Исфахане не пострадал от атаки Израиля

Дальнейшие контакты с иранскими властями подтверждают, что ядерный объект в Исфахане не пострадал от атаки, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T09:47:00+03:00

2025-06-13T09:47:00+03:00

2025-06-13T09:47:00+03:00

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ВЕНА, 13 июн - РИА Новости. Дальнейшие контакты с иранскими властями подтверждают, что ядерный объект в Исфахане не пострадал от атаки, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. В иранском городе Исфахан расположен ядерный технологический центр (Isfahan Nuclear Technology Center), также известный как UCF - Uranium Conversion Facility, один из ключевых объектов иранской ядерной программы. "Дальнейшие контакты с иранскими властями подтверждают, что ядерный объект в Исфахане не подвергся воздействию", - сообщил Гросси в официальном аккаунте МАГАТЭ в соцсети Х. Ранее армия Израиля сообщила, что нанесла в Иране удары по десяткам целей, которые связаны с ядерной программой и военными объектами. Иранская гостелерадиокомпания IRIB сообщила о серии взрывов на ядерном объекте в Натанзе. МАГАТЭ ранее заявила, что она следит за ситуацией в Иране и находится в контакте с властями относительно уровня радиации. Агентство подтвердило, что объект в Натанзе входит в число целей атак, отмечалось, что уровень радиации там не превышен. Кроме того, сообщалось, что АЭС в Бушере не подверглась удару Израиля.Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости >>

https://ria.ru/20250613/izrail-2022589744.html

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Иранское госТВ на фоне сообщений об авиаударах Израиля заявило о взрыве в жилом доме в Тегеране и показало кадры с охваченным пламенем зданием Иранское госТВ на фоне сообщений об авиаударах Израиля заявило о взрыве в жилом доме в Тегеране и показало кадры с охваченным пламенем зданием 2025-06-13T09:47 true PT0M46S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

операция израиля "восходящий лев", исфахан, израиль, иран, рафаэль гросси, магатэ, бушерская аэс, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, в мире