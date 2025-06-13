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Ядерный объект в иранском Исфахане не пострадал от атаки Израиля
Ядерный объект в иранском Исфахане не пострадал от атаки Израиля - РИА Новости, 13.06.2025
Ядерный объект в иранском Исфахане не пострадал от атаки Израиля
Дальнейшие контакты с иранскими властями подтверждают, что ядерный объект в Исфахане не пострадал от атаки, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T09:47:00+03:00
2025-06-13T09:47:00+03:00
2025-06-13T09:47:00+03:00
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ВЕНА, 13 июн - РИА Новости. Дальнейшие контакты с иранскими властями подтверждают, что ядерный объект в Исфахане не пострадал от атаки, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. В иранском городе Исфахан расположен ядерный технологический центр (Isfahan Nuclear Technology Center), также известный как UCF - Uranium Conversion Facility, один из ключевых объектов иранской ядерной программы. "Дальнейшие контакты с иранскими властями подтверждают, что ядерный объект в Исфахане не подвергся воздействию", - сообщил Гросси в официальном аккаунте МАГАТЭ в соцсети Х. Ранее армия Израиля сообщила, что нанесла в Иране удары по десяткам целей, которые связаны с ядерной программой и военными объектами. Иранская гостелерадиокомпания IRIB сообщила о серии взрывов на ядерном объекте в Натанзе. МАГАТЭ ранее заявила, что она следит за ситуацией в Иране и находится в контакте с властями относительно уровня радиации. Агентство подтвердило, что объект в Натанзе входит в число целей атак, отмечалось, что уровень радиации там не превышен. Кроме того, сообщалось, что АЭС в Бушере не подверглась удару Израиля.Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости >>
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Иранское госТВ на фоне сообщений об авиаударах Израиля заявило о взрыве в жилом доме в Тегеране и показало кадры с охваченным пламенем зданием
Иранское госТВ на фоне сообщений об авиаударах Израиля заявило о взрыве в жилом доме в Тегеране и показало кадры с охваченным пламенем зданием
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Операция Израиля "Восходящий лев", Исфахан, Израиль, Иран, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, Бушерская АЭС, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, В мире
Ядерный объект в иранском Исфахане не пострадал от атаки Израиля
Глава МАГАТЭ Гросси: ядерный объект в Исфахане не пострадал от атаки Израиля