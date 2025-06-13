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Небензя выразил обеспокоенность атаками Израиля на иранские ядерные объекты - РИА Новости, 13.06.2025
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23:11 13.06.2025 (обновлено: 23:18 13.06.2025)
https://ria.ru/20250613/nebenzya-2022726402.html
Небензя выразил обеспокоенность атаками Израиля на иранские ядерные объекты
Небензя выразил обеспокоенность атаками Израиля на иранские ядерные объекты - РИА Новости, 13.06.2025
Небензя выразил обеспокоенность атаками Израиля на иранские ядерные объекты
Россия встревожена возможными последствиями атак Израиля на ядерные объекты Ирана, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T23:11:00+03:00
2025-06-13T23:18:00+03:00
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василий небензя
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обострение конфликта между израилем и ираном
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ООН, 13 июн – РИА Новости. Россия встревожена возможными последствиями атак Израиля на ядерные объекты Ирана, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. "Тревогу вызывают возможные радиологические последствия поражения ядерных объектов", – сказал Небензя в ходе заседания СБ ООН. Он также отметил, что РФ на протяжении "целого ряда лет" предупреждала о неприемлемости силового решения вопросов вокруг иранской ядерной программы, который может повлечь за собой тяжелейшие последствия не только для региона Ближнего Востока, но и для всего мира. "Внимательно следим за действиями в нынешней ситуации секретариата МАГАТЭ, жизни и здоровья сотрудников которого были поставлены под угрозу вследствие израильской военной авантюры", – добавил Небензя.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж РИА Новости &gt;&gt;
https://ria.ru/20250613/iran-2022721704.html
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в мире, россия, израиль, иран, василий небензя, оон, обострение конфликта между израилем и ираном, корпус стражей исламской революции, армия обороны израиля (цахал)
В мире, Россия, Израиль, Иран, Василий Небензя, ООН, Обострение конфликта между Израилем и Ираном, Корпус стражей исламской революции, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
Небензя выразил обеспокоенность атаками Израиля на иранские ядерные объекты

Небензя: Россия встревожена последствиями атак Израиля на ядерные объекты Ирана

© РИА Новости / Брайан Смит | Перейти в медиабанкПостоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
© РИА Новости / Брайан Смит
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Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Архивное фото
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ООН, 13 июн – РИА Новости. Россия встревожена возможными последствиями атак Израиля на ядерные объекты Ирана, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
"Тревогу вызывают возможные радиологические последствия поражения ядерных объектов", – сказал Небензя в ходе заседания СБ ООН.
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Он также отметил, что РФ на протяжении "целого ряда лет" предупреждала о неприемлемости силового решения вопросов вокруг иранской ядерной программы, который может повлечь за собой тяжелейшие последствия не только для региона Ближнего Востока, но и для всего мира.
"Внимательно следим за действиями в нынешней ситуации секретариата МАГАТЭ, жизни и здоровья сотрудников которого были поставлены под угрозу вследствие израильской военной авантюры", – добавил Небензя.
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В миреРоссияИзраильИранВасилий НебензяООНОбострение конфликта между Израилем и ИраномКорпус стражей исламской революцииАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
 
 
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