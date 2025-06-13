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Небензя выразил обеспокоенность атаками Израиля на иранские ядерные объекты

Небензя выразил обеспокоенность атаками Израиля на иранские ядерные объекты - РИА Новости, 13.06.2025

Небензя выразил обеспокоенность атаками Израиля на иранские ядерные объекты

Россия встревожена возможными последствиями атак Израиля на ядерные объекты Ирана, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T23:11:00+03:00

2025-06-13T23:11:00+03:00

2025-06-13T23:18:00+03:00

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ООН, 13 июн – РИА Новости. Россия встревожена возможными последствиями атак Израиля на ядерные объекты Ирана, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. "Тревогу вызывают возможные радиологические последствия поражения ядерных объектов", – сказал Небензя в ходе заседания СБ ООН. Он также отметил, что РФ на протяжении "целого ряда лет" предупреждала о неприемлемости силового решения вопросов вокруг иранской ядерной программы, который может повлечь за собой тяжелейшие последствия не только для региона Ближнего Востока, но и для всего мира. "Внимательно следим за действиями в нынешней ситуации секретариата МАГАТЭ, жизни и здоровья сотрудников которого были поставлены под угрозу вследствие израильской военной авантюры", – добавил Небензя.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж РИА Новости >>

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