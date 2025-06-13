https://ria.ru/20250613/nebenzya-2022724865.html

Небензя: Россия готова к сотрудничеству по ближневосточному урегулированию

Небензя: Россия готова к сотрудничеству по ближневосточному урегулированию - РИА Новости, 13.06.2025

Небензя: Россия готова к сотрудничеству по ближневосточному урегулированию

РФ готова к взаимодействию со всеми, кто выступит за дипломатию, сообщил в пятницу постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза ООН в связи с... РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T23:01:00+03:00

2025-06-13T23:01:00+03:00

2025-06-13T23:03:00+03:00

в мире

россия

иран

израиль

василий небензя

оон

армия обороны израиля (цахал)

ближний восток

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/19/1974534778_0:357:2351:1680_1920x0_80_0_0_1655046909d140089e5bda5c8fda67ee.jpg

ООН, 13 июн – РИА Новости. РФ готова к взаимодействию со всеми, кто выступит за дипломатию, сообщил в пятницу постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза ООН в связи с эскалацией между Ираном и Израилем. "Россия остается приверженной укреплению международного права, соблюдению Устава ООН и поиску решений, исключающих дальнейшее скатывание региона к новой разрушительной войне. Готовы к взаимодействию со всеми, кто выступит за дипломатию и поиск способов устранения имеющихся противоречий мирным путем", – сказал Небензя в ходе заседания Совбеза ООН.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж РИА Новости >>

https://ria.ru/20250613/voyna-2022636901.html

россия

иран

израиль

ближний восток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, иран, израиль, василий небензя, оон, армия обороны израиля (цахал), ближний восток, корпус стражей исламской революции