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Небензя: Россия готова к сотрудничеству по ближневосточному урегулированию - РИА Новости, 13.06.2025
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23:01 13.06.2025 (обновлено: 23:03 13.06.2025)
https://ria.ru/20250613/nebenzya-2022724865.html
Небензя: Россия готова к сотрудничеству по ближневосточному урегулированию
Небензя: Россия готова к сотрудничеству по ближневосточному урегулированию - РИА Новости, 13.06.2025
Небензя: Россия готова к сотрудничеству по ближневосточному урегулированию
РФ готова к взаимодействию со всеми, кто выступит за дипломатию, сообщил в пятницу постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза ООН в связи с... РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T23:01:00+03:00
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в мире
россия
иран
израиль
василий небензя
оон
армия обороны израиля (цахал)
ближний восток
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ООН, 13 июн – РИА Новости. РФ готова к взаимодействию со всеми, кто выступит за дипломатию, сообщил в пятницу постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза ООН в связи с эскалацией между Ираном и Израилем. "Россия остается приверженной укреплению международного права, соблюдению Устава ООН и поиску решений, исключающих дальнейшее скатывание региона к новой разрушительной войне. Готовы к взаимодействию со всеми, кто выступит за дипломатию и поиск способов устранения имеющихся противоречий мирным путем", – сказал Небензя в ходе заседания Совбеза ООН.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж РИА Новости &gt;&gt;
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в мире, россия, иран, израиль, василий небензя, оон, армия обороны израиля (цахал), ближний восток, корпус стражей исламской революции
В мире, Россия, Иран, Израиль, Василий Небензя, ООН, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Ближний Восток, Корпус стражей исламской революции
Небензя: Россия готова к сотрудничеству по ближневосточному урегулированию

Небензя: РФ готова к сотрудничеству по урегулированию на Ближнем Востоке

© AP Photo / Seth WenigПостпред России при ООН Василий Небензя
Постпред России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
© AP Photo / Seth Wenig
Постпред России при ООН Василий Небензя . Архивное фото
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ООН, 13 июн – РИА Новости. РФ готова к взаимодействию со всеми, кто выступит за дипломатию, сообщил в пятницу постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза ООН в связи с эскалацией между Ираном и Израилем.
"Россия остается приверженной укреплению международного права, соблюдению Устава ООН и поиску решений, исключающих дальнейшее скатывание региона к новой разрушительной войне. Готовы к взаимодействию со всеми, кто выступит за дипломатию и поиск способов устранения имеющихся противоречий мирным путем", – сказал Небензя в ходе заседания Совбеза ООН.
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Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
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Вчера, 12:34
 
В миреРоссияИранИзраильВасилий НебензяООНАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)Ближний ВостокКорпус стражей исламской революции
 
 
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