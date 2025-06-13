https://ria.ru/20250613/nebenzya-2022724865.html
Небензя: Россия готова к сотрудничеству по ближневосточному урегулированию
Небензя: Россия готова к сотрудничеству по ближневосточному урегулированию - РИА Новости, 13.06.2025
Небензя: Россия готова к сотрудничеству по ближневосточному урегулированию
РФ готова к взаимодействию со всеми, кто выступит за дипломатию, сообщил в пятницу постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза ООН в связи с... РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T23:01:00+03:00
2025-06-13T23:01:00+03:00
2025-06-13T23:03:00+03:00
в мире
россия
иран
израиль
василий небензя
оон
армия обороны израиля (цахал)
ближний восток
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/19/1974534778_0:357:2351:1680_1920x0_80_0_0_1655046909d140089e5bda5c8fda67ee.jpg
ООН, 13 июн – РИА Новости. РФ готова к взаимодействию со всеми, кто выступит за дипломатию, сообщил в пятницу постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза ООН в связи с эскалацией между Ираном и Израилем. "Россия остается приверженной укреплению международного права, соблюдению Устава ООН и поиску решений, исключающих дальнейшее скатывание региона к новой разрушительной войне. Готовы к взаимодействию со всеми, кто выступит за дипломатию и поиск способов устранения имеющихся противоречий мирным путем", – сказал Небензя в ходе заседания Совбеза ООН.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж РИА Новости >>
https://ria.ru/20250613/voyna-2022636901.html
россия
иран
израиль
ближний восток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/19/1974534778_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_1971dca5952b6d19a49d4cfb5a48f05c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, иран, израиль, василий небензя, оон, армия обороны израиля (цахал), ближний восток, корпус стражей исламской революции
В мире, Россия, Иран, Израиль, Василий Небензя, ООН, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Ближний Восток, Корпус стражей исламской революции
Небензя: Россия готова к сотрудничеству по ближневосточному урегулированию
Небензя: РФ готова к сотрудничеству по урегулированию на Ближнем Востоке