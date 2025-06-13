https://ria.ru/20250613/nato-2022060341.html

"Осталось пять лет". В НАТО рассказали о подготовке к третьей мировой

"Осталось пять лет". В НАТО рассказали о подготовке к третьей мировой - РИА Новости, 13.06.2025

"Осталось пять лет". В НАТО рассказали о подготовке к третьей мировой

В ЕС опасаются скандала на предстоящем саммите Североатлантического альянса в Гааге. В частности, как сообщают СМИ, США могут отказаться помогать Киеву, а также РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T08:00:00+03:00

2025-06-13T08:00:00+03:00

2025-06-13T08:03:00+03:00

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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости, Михаил Катков. В ЕС опасаются скандала на предстоящем саммите Североатлантического альянса в Гааге. В частности, как сообщают СМИ, США могут отказаться помогать Киеву, а также пригрозить вывести войска из Европы. Насколько оправданны такие предположения — в материале РИА Новости.Прошла любовьФридрих Мерц после встречи с Дональдом Трампом в Вашингтоне заверил общественность: "У меня нет никаких сомнений в том, что американское правительство остается приверженным НАТО. Особенно теперь, когда мы все выразили готовность сделать еще больше для альянса".Саммит в Гааге пройдет с 24 по 26 июня. И союзники боятся неожиданностей.Их очень встревожило, что министр обороны США Пит Хегсет отказался отвечать на вопрос о возможном выходе из НАТО. "Мы собрались здесь не для того, чтобы говорить об этом", — пояснил он на полях встречи глав оборонных ведомств альянса в Брюсселе.И посоветовал партнерам привыкнуть к мысли о том, что Вашингтон не может защищать всех одновременно и не обязан этого делать. Поддержка США не должна восприниматься как нечто само собой разумеющееся. К тому же Пентагон сейчас больше интересует Индо-Тихоокеанский регион."Для США единственным ответственным вариантом будет постоянный пересмотр размещения сил. Это именно то, что мы делали. Наша оборонная стратегия ясно определяет, что мы намерены защищать нашу южную границу и закрыть ее. <...> Мы должным образом переместимся в Индо-Тихоокеанский регион и восстановим там сдерживание", — сказал Хегсет.Череда проблемБелый дом недоволен союзниками по двум вопросам: недостаточные оборонные расходы и безоговорочная поддержка Киева.Первая проблема, кажется, практически решена. По крайней мере, на памятном мероприятии в честь 81-й годовщины высадки в Нормандии глава Пентагона сообщил: "Почти все подтвердили, что они в деле".По второй договориться намного сложнее. Трамп не одобрил украинский удар по российским военным аэродромам накануне второго раунда переговоров в Стамбуле. Как пишет журнал The Atlantic, эта атака вновь пробудила в нем недовольство Зеленским и заставила усомниться в целесообразности поставок вооружений ВСУ. Газета The Washington Post отмечает: европейские дипломаты боятся, что президент США в Гааге выступит против продолжения поддержки Киева и попытается заблокировать включение в итоговое заявление антироссийских формулировок.В Reuters подчеркивают: союзники постараются сохранить единство, но не знают, как не допустить ссоры между Зеленским и Трампом. В частности, европейцы полагают, что в Гааге возможно повторение перепалки в Белом доме, которую видел весь мир."Многие хотят, чтобы Зеленский присутствовал на саммите, однако с форматом его участия пока ясности нет", — уточняет агентство. По словам осведомленного источника, компромиссом может стать появление главы киевского режима на ужине перед переговорами. Кроме того, сократят программу и исключат спорные формулировки из итогового коммюнике.Как бы там и было, генсек НАТО Марк Рютте пообещал радикальное обновление альянса, чтобы противостоять агрессии Москвы и Пекина. По его словам, Россия за год изготовила полторы тысячи танков, три тысячи бронированных машин, двести ракет "Искандер" и к 2030-му будет готова атаковать страны Запада. Китай же располагает крупнейшим в мире военно-морским флотом, а через пять лет накопит более тысячи ядерных боеголовок."В 1936 году во время дебатов в палате общин Уинстон Черчилль задал вопрос: "Останется ли у нас время усилить оборону?.. Или придется сказать ужасные слова — "уже слишком поздно"? Точно такой же вопрос сейчас стоит перед НАТО", — заявил Рютте.В ожидании неизбежногоЗаведующий отделом европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов не ждет от саммита НАТО каких-то сенсаций. В ЕС давно уже решили: Киев не бросят."Они будут формировать свои оборонные стратегии в антироссийском русле. При этом постараются продемонстрировать Трампу готовность взять на себя большую часть ответственности за собственную безопасность. В целом американцев такой подход устраивает, поскольку развязывает им руки на других направлениях. В то же время, учитывая неопределенность международной ситуации, нельзя исключать, что итоговую декларацию так и не согласуют", — отметил он в беседе с РИА Новости.Президент Ассоциации евро-атлантического сотрудничества, замдиректора ИНИОН РАН Татьяна Пархалина считает, что главная задача предстоящего саммита — переформатирование НАТО. Нынешнее состояние альянса не отвечает современным вызовам."Прежде всего утвердят решение поднять расходы на оборону до пяти процентов ВВП. Не сразу, но через несколько лет этого достигнут. Кроме того, американцы объявят, что сократят присутствие в Европе. Причем это случилось бы при любом президенте, так как им нужно усилиться в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Ну и третий момент: Вашингтон переложит на европейцев ответственность за Украину. В ЕС к этому готовы, они будут покупать американское оружие и передавать Киеву", — предсказывает эксперт.И конечно, организаторы постараются не допустить каких бы то ни было конфликтов между Трампом и Зеленским. Впрочем, если те сами захотят повздорить, помешать им никто не сможет.

https://ria.ru/20250605/germaniya-2020865728.html

https://ria.ru/20250610/ssha-2021824275.html

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в мире, европа, сша, вашингтон (штат), владимир зеленский, дональд трамп, библиотека академического института научной информации по общественным наукам (инион), российская академия наук, нато