https://ria.ru/20250613/minnikhanov-2022703380.html

Глава Татарстана Рустам Минниханов прибыл в Якутск на федеральный Сабантуй

Глава Татарстана Рустам Минниханов прибыл в Якутск на федеральный Сабантуй - РИА Новости, 13.06.2025

Глава Татарстана Рустам Минниханов прибыл в Якутск на федеральный Сабантуй

Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов прибыл в Якутск на XXV федеральный Сабантуй, также приехала делегация Омской области, где праздник будет проходить... РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T20:05:00+03:00

2025-06-13T20:05:00+03:00

2025-06-13T20:05:00+03:00

республика татарстан

республика татарстан (татарстан)

якутск

рустам минниханов

василь шайхразиев

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ЯКУТСК, 13 июн - РИА Новости. Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов прибыл в Якутск на XXV федеральный Сабантуй, также приехала делегация Омской области, где праздник будет проходить в 2026 году, сообщил РИА Новости заместитель премьер-министра Республики Татарстан, председатель национального совета "Милли Шура" Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев. Мероприятия XXV федерального Сабантуя - татарского праздника в честь окончания весенних полевых работ - начались в Якутске с 12 июня. По словам зампреда правительства Татарстана, подготовка к празднику была заблаговременно начата правительствами двух республик. "Нам очень приятно, что глава Якутии сам возглавил оргкомитет... мы долго готовились, ждали этого праздника... Вместе с нами сюда приехали конституционный совет Республики Татарстан, Республики Башкортостан... Завтра кульминация праздника. Будут два руководителя - раис Республики Татарстан Рустам Нургалиевич Минниханов, глава Республики Саха (Якутия) Айсен Сергеевич Николаев. В следующем (2026 - ред.) году федеральный Сабантуй будет в Омске, и поэтому представительная делегация во главе с зампредседателя правительства Омской области тоже приехала", - рассказал Шайхразиев. Как отметил заместитель премьер-министра, также в многочисленную делегацию вошли деятели культуры Татарстана, ученые, краеведы. В мероприятиях активно участвуют представители местной татарской общины "Туган Як". Концерт мастеров искусств Республики Татарстан в пятницу состоялся в государственном театре оперы и балета имени Д. К. Сивцева-Суорун Омоллоона. "Ни одного свободного места не было, это очень радует... мы уверены, что Сабантуй укрепит дружбу двух субъектов нашей великой России", - сказал собеседник агентства. Ранее министр по внешним связям и делам народов Республики Саха (Якутия) Гаврил Кириллин сообщил РИА Новости о том, что XXV федеральный Сабантуй впервые пройдет в Якутске, ожидается приезд гостей из татарских общин более 50 регионов страны. Шайхразиев в интервью агентству отметил, что в Якутию из Казани доставили большой казан, в котором будут варить для гостей праздника шурпу на 4 тысячи человек, и самый большой самовар - на 300 литров.

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республика татарстан (татарстан), якутск, рустам минниханов, василь шайхразиев, россия