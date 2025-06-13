https://ria.ru/20250613/mid-2022677249.html

МИД дал рекомендации россиянам из-за эскалации на Ближнем Востоке

МИД дал рекомендации россиянам из-за эскалации на Ближнем Востоке - РИА Новости, 13.06.2025

МИД дал рекомендации россиянам из-за эскалации на Ближнем Востоке

МИД РФ на своем сайте настоятельно призывает россиян не ездить в Иран и Израиль до стабилизации ситуации, срочно покинуть опасные районы при возможности, а в... РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T16:29:00+03:00

2025-06-13T16:29:00+03:00

2025-06-13T16:29:00+03:00

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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. МИД РФ на своем сайте настоятельно призывает россиян не ездить в Иран и Израиль до стабилизации ситуации, срочно покинуть опасные районы при возможности, а в случае необходимости обращаться по телефонам экстренной связи посольств России. "В связи с резким обострением конфликта на Ближнем Востоке настоятельно призываем российских граждан воздерживаться от поездок в Израиль и Иран – до стабилизации ситуации, при возможности срочно покинуть небезопасные районы", - говорится в сообщении министерства. Россиян в зоне конфликта призывают проявлять максимальную осторожность и соблюдать меры личной безопасности, а именно не приближаться к военным объектам, избегать мест массового скопления людей, а также строго выполнять указания местных властей, при опасности следовать в укрытия. "Внимательно следить за сообщениями/предупреждениями российских загранучреждений, авиакомпаний, туроператоров. В случае необходимости обращаться на телефоны экстренной связи посольств России (в Израиле: + 972 54 962 23 41, в Иране: + 98 21 6670-1161/63)", - призвали также в министерстве. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующих Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. МАГАТЭ сообщало, что этот ядерный объект, как и завод по обогащению топлива в Фордо не пострадали в результате атаки Израиля. Однако позже власти Ирана заявили об ущербе объекту по обогащению урана в Натанзе. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости >>

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https://ria.ru/20250613/turisty-2022619841.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, иран, израиль, россия, али хаменеи, корпус стражей исламской революции, магатэ, обострение отношений сша и ирана, операция израиля "восходящий лев"