https://ria.ru/20250613/mid-2022638209.html

Российский МИД призвал Израиль и Иран к сдержанности

Российский МИД призвал Израиль и Иран к сдержанности - РИА Новости, 13.06.2025

Российский МИД призвал Израиль и Иран к сдержанности

МИД России после ударов Израиля по Ирану призвал стороны к сдержанности, чтобы не допустить дальнейшей эскалации напряженности и скатывания к полномасштабной... РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T12:40:00+03:00

2025-06-13T12:40:00+03:00

2025-06-13T12:40:00+03:00

в мире

иран

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россия

али хаменеи

корпус стражей исламской революции

магатэ

обострение отношений сша и ирана

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. МИД России после ударов Израиля по Ирану призвал стороны к сдержанности, чтобы не допустить дальнейшей эскалации напряженности и скатывания к полномасштабной войне. "Призываем стороны к сдержанности с тем, чтобы не допустить дальнейшей эскалации напряженности и скатывания региона к полномасштабной войне", - говорится в заявлении на сайте МИД РФ. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующих Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. МАГАТЭ сообщало, что этот ядерный объект, как и завод по обогащению топлива в Фордо не пострадали в результате атаки Израиля. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости >>

https://ria.ru/20250613/voyna-2022636901.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, иран, израиль, россия, али хаменеи, корпус стражей исламской революции, магатэ, обострение отношений сша и ирана