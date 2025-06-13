https://ria.ru/20250613/manturov-2022584380.html

Мантуров рассказал о планах по изучению Луны и Венеры

Мантуров рассказал о планах по изучению Луны и Венеры - РИА Новости, 13.06.2025

Мантуров рассказал о планах по изучению Луны и Венеры

Луна и Венера занимают основное место в планах "Роскосмоса" и Российской академии наук по исследованию других небесных тел, рассказал в интервью РИА Новости... РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T06:34:00+03:00

2025-06-13T06:34:00+03:00

2025-06-13T06:34:00+03:00

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МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Луна и Венера занимают основное место в планах "Роскосмоса" и Российской академии наук по исследованию других небесных тел, рассказал в интервью РИА Новости первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ 2025). "В планах "Роскосмоса" и Российской академии наук по изучению других небесных тел сейчас основное место занимают миссии по исследованию Луны и Венеры. Наша страна еще в 1970 году стала первой в мире, которой удалось произвести успешную посадку аппарата на другой планете Солнечной системы. И было это именно на Венере", - сказал Мантуров. По его словам, скорее всего, Россия в первую очередь будет изучать Луну и Венеру, а после выполнения этих задач можно будет говорить и о Марсе. Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в понедельник, 16 июня, в 11.00 мск. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250606/roskosmos-2021267312.html

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космос - риа наука, россия, луна, марс, денис мантуров, роскосмос, российская академия наук, пмэф