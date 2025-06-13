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Журналист набросился на Макрона после слов об атаках Израиля - РИА Новости, 13.06.2025
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19:59 13.06.2025 (обновлено: 20:14 13.06.2025)
https://ria.ru/20250613/makron-2022702463.html
Журналист набросился на Макрона после слов об атаках Израиля
Журналист набросился на Макрона после слов об атаках Израиля - РИА Новости, 13.06.2025
Журналист набросился на Макрона после слов об атаках Израиля
Президент Франции Эммануэль Макрон проявляет непоследовательность и двуличие, поддерживая атаки Израиля на ядерные объекты Ирана, заявил журналист Чей Боуз в... РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T19:59:00+03:00
2025-06-13T20:14:00+03:00
в мире
израиль
иран
эммануэль макрон
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон проявляет непоследовательность и двуличие, поддерживая атаки Израиля на ядерные объекты Ирана, заявил журналист Чей Боуз в соцсети Х."Макрон защищает право Израиля на самооборону, когда он нанес превентивный удар по Ирану. Когда Россия вмешивается в дела Украины, чтобы свергнуть кровожадный незаконный режим, — это "жестокое полномасштабное вторжение", — написал он в ответ на слова Макрона о подтверждении права Израиля на обеспечение своей безопасности.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран. В результате были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава Генштаба Вооруженных сил, командующие Корпусом стражей исламской революции, а также несколько ученых-ядерщиков.Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. МАГАТЭ сообщало, что этот ядерный объект, как и завод по обогащению топлива в Фордо, не пострадали в результате атаки Израиля. Однако позже власти Ирана заявили о нанесении ущерба объекту по обогащению урана в Натанзе.Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".
https://ria.ru/20250613/izrail-2022685237.html
https://ria.ru/20250613/ataki-2022677832.html
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в мире, израиль, иран, эммануэль макрон
В мире, Израиль, Иран, Эммануэль Макрон
Журналист набросился на Макрона после слов об атаках Израиля

Боуз: Макрон ведет себя лицемерно, оправдывая атаки Израиля

© Getty Images / Thierry MonasseПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
© Getty Images / Thierry Monasse
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон проявляет непоследовательность и двуличие, поддерживая атаки Израиля на ядерные объекты Ирана, заявил журналист Чей Боуз в соцсети Х.
"Макрон защищает право Израиля на самооборону, когда он нанес превентивный удар по Ирану. Когда Россия вмешивается в дела Украины, чтобы свергнуть кровожадный незаконный режим, — это "жестокое полномасштабное вторжение", — написал он в ответ на слова Макрона о подтверждении права Израиля на обеспечение своей безопасности.
Последствия израильской атаки в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
На Западе обнаружили, что стоит за атаками на иранские ядерные объекты
Вчера, 17:17
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран. В результате были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава Генштаба Вооруженных сил, командующие Корпусом стражей исламской революции, а также несколько ученых-ядерщиков.
Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. МАГАТЭ сообщало, что этот ядерный объект, как и завод по обогащению топлива в Фордо, не пострадали в результате атаки Израиля. Однако позже власти Ирана заявили о нанесении ущерба объекту по обогащению урана в Натанзе.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".
Последствия израильской атаки в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
На Западе раскрыли, что связывает атаки на российские и иранские объекты
Вчера, 16:34
 
В миреИзраильИранЭммануэль Макрон
 
 
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Системы ПВО Израиля отражают ракетную атаку Ирана на Тель-АвивОбострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж08:00
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