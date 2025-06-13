Журналист набросился на Макрона после слов об атаках Израиля
Боуз: Макрон ведет себя лицемерно, оправдывая атаки Израиля
© Getty Images / Thierry MonasseПрезидент Франции Эммануэль Макрон
© Getty Images / Thierry Monasse
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон проявляет непоследовательность и двуличие, поддерживая атаки Израиля на ядерные объекты Ирана, заявил журналист Чей Боуз в соцсети Х.
"Макрон защищает право Израиля на самооборону, когда он нанес превентивный удар по Ирану. Когда Россия вмешивается в дела Украины, чтобы свергнуть кровожадный незаконный режим, — это "жестокое полномасштабное вторжение", — написал он в ответ на слова Макрона о подтверждении права Израиля на обеспечение своей безопасности.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран. В результате были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава Генштаба Вооруженных сил, командующие Корпусом стражей исламской революции, а также несколько ученых-ядерщиков.
Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. МАГАТЭ сообщало, что этот ядерный объект, как и завод по обогащению топлива в Фордо, не пострадали в результате атаки Израиля. Однако позже власти Ирана заявили о нанесении ущерба объекту по обогащению урана в Натанзе.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".