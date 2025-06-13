https://ria.ru/20250613/m-2022626193.html

МАГАТЭ утратило авторитет как международная институция, заявили в Иране

МАГАТЭ утратило авторитет как международная институция, заявили в Иране - РИА Новости, 13.06.2025

МАГАТЭ утратило авторитет как международная институция, заявили в Иране

МАГАТЭ утратило авторитет и роль заслуживающей доверие международной организации после ударов Израиля по предприятию по обогащению урана в Натанзе, заявила... РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T11:33:00+03:00

2025-06-13T11:33:00+03:00

2025-06-13T11:33:00+03:00

рафаэль гросси

израиль

в мире

магатэ

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/15/1825755217_0:136:3400:2048_1920x0_80_0_0_4dde22a3342c1f40da03407df466665c.jpg

ТЕГЕРАН, 13 июн - РИА Новости. МАГАТЭ утратило авторитет и роль заслуживающей доверие международной организации после ударов Израиля по предприятию по обогащению урана в Натанзе, заявила Организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ). "ОАЭИ убеждена, что МАГАТЭ в определенной степени стало инструментов в руках сионистского режима и потеряло свой авторитет в качестве заслуживающей доверие международной организации", - говорится в заявлении Организации, опубликованном иранским гостелевидением. Иранское ведомство также заявило, что удар Израиля по Натанзу является ударом по самой организации из-за того, что агентство не выполнило свои профессиональные обязанности, а гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси не вел себя беспристрастно в вопросе обеспечения безопасности ядерных объектов, находящихся под надзором МАГАТЭ.Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости >>

https://ria.ru/20250613/grossi-2022625808.html

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

рафаэль гросси, израиль, в мире, магатэ