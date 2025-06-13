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МАГАТЭ утратило авторитет как международная институция, заявили в Иране - РИА Новости, 13.06.2025
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11:33 13.06.2025
https://ria.ru/20250613/m-2022626193.html
МАГАТЭ утратило авторитет как международная институция, заявили в Иране
МАГАТЭ утратило авторитет как международная институция, заявили в Иране - РИА Новости, 13.06.2025
МАГАТЭ утратило авторитет как международная институция, заявили в Иране
МАГАТЭ утратило авторитет и роль заслуживающей доверие международной организации после ударов Израиля по предприятию по обогащению урана в Натанзе, заявила... РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T11:33:00+03:00
2025-06-13T11:33:00+03:00
рафаэль гросси
израиль
в мире
магатэ
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ТЕГЕРАН, 13 июн - РИА Новости. МАГАТЭ утратило авторитет и роль заслуживающей доверие международной организации после ударов Израиля по предприятию по обогащению урана в Натанзе, заявила Организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ). "ОАЭИ убеждена, что МАГАТЭ в определенной степени стало инструментов в руках сионистского режима и потеряло свой авторитет в качестве заслуживающей доверие международной организации", - говорится в заявлении Организации, опубликованном иранским гостелевидением. Иранское ведомство также заявило, что удар Израиля по Натанзу является ударом по самой организации из-за того, что агентство не выполнило свои профессиональные обязанности, а гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси не вел себя беспристрастно в вопросе обеспечения безопасности ядерных объектов, находящихся под надзором МАГАТЭ.Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости &gt;&gt;
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рафаэль гросси, израиль, в мире, магатэ
Рафаэль Гросси, Израиль, В мире, МАГАТЭ
МАГАТЭ утратило авторитет как международная институция, заявили в Иране

Организация атомной энергии Ирана: МАГАТЭ утратило авторитет как мировой орган

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкСимволика Международного агентства по атомной энергии
Символика Международного агентства по атомной энергии - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Символика Международного агентства по атомной энергии. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 13 июн - РИА Новости. МАГАТЭ утратило авторитет и роль заслуживающей доверие международной организации после ударов Израиля по предприятию по обогащению урана в Натанзе, заявила Организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ).
"ОАЭИ убеждена, что МАГАТЭ в определенной степени стало инструментов в руках сионистского режима и потеряло свой авторитет в качестве заслуживающей доверие международной организации", - говорится в заявлении Организации, опубликованном иранским гостелевидением.
Операция "Восходящий лев". Последствия израильских ударов по Ирану
© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami

Израиль в середине ночи начал масштабную военную операцию "Восходящий лев" против Ирана.

Вид на поврежденное здание в иранской столице Тегеране после израильской атаки

Израиль в середине ночи начал масштабную военную операцию "Восходящий лев" против Ирана.

© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami
1 из 8
© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami

Целями стали военных и ядерных объектов в нескольких провинциях Ирана.

Вид на поврежденное здание в иранской столице Тегеране после израильской атаки

Целями стали военных и ядерных объектов в нескольких провинциях Ирана.

© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami
2 из 8
© Getty Images / Contributor#699095

Так, сообщалось о взрывах на ядерном объекте в Натанзе. Но по данным МАГАТЭ уровень радиации на объекте не превышен.

Люди осматривают последствия массированного израильского авиаудара в Тегеране

Так, сообщалось о взрывах на ядерном объекте в Натанзе. Но по данным МАГАТЭ уровень радиации на объекте не превышен.

© Getty Images / Contributor#699095
3 из 8
© Getty Images / Majid Saeedi

Агентство также указало, что АЭС в Бушере, ядерный центр в Исфахане и завод по обогащению топлива в Фордо не пострадали.

Вид на поврежденное здание в иранской столице Тегеране после израильской атаки

Агентство также указало, что АЭС в Бушере, ядерный центр в Исфахане и завод по обогащению топлива в Фордо не пострадали.

© Getty Images / Majid Saeedi
4 из 8
© Getty Images / Contributor#699095

Израильская армия сообщила, что в ходе операции использовала 200 самолетов и сотни боеприпасов.

Люди осматривают последствия массированного израильского авиаудара в Тегеране

Израильская армия сообщила, что в ходе операции использовала 200 самолетов и сотни боеприпасов.

© Getty Images / Contributor#699095
5 из 8
© Getty Images / Majid Saeedi

По заявлению ЦАХАЛ, были ликвидированы трое самых высокопоставленных иранских военных командиров, включая командующего КСИР и главу Генштаба.

Поврежденные автомобили на площади в районе Нармак в Тегеране после израильских авиаударов

По заявлению ЦАХАЛ, были ликвидированы трое самых высокопоставленных иранских военных командиров, включая командующего КСИР и главу Генштаба.

© Getty Images / Majid Saeedi
6 из 8
© Getty Images / Contributor#699095

Американский президент Дональд Трамп, в свою очередь, отметил, что заранее знал о готовящейся операции.

Вид на поврежденное здание в иранской столице Тегеране после израильской атаки

Американский президент Дональд Трамп, в свою очередь, отметил, что заранее знал о готовящейся операции.

© Getty Images / Contributor#699095
7 из 8
© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami

При этом США заявили, что не участвовали и не оказывали помощь Израилю.

Вид на поврежденное здание в иранской столице Тегеране после израильской атаки

При этом США заявили, что не участвовали и не оказывали помощь Израилю.

© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami
8 из 8

Израиль в середине ночи начал масштабную военную операцию "Восходящий лев" против Ирана.

© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami
1 из 8

Целями стали военных и ядерных объектов в нескольких провинциях Ирана.

© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami
2 из 8

Так, сообщалось о взрывах на ядерном объекте в Натанзе. Но по данным МАГАТЭ уровень радиации на объекте не превышен.

© Getty Images / Contributor#699095
3 из 8

Агентство также указало, что АЭС в Бушере, ядерный центр в Исфахане и завод по обогащению топлива в Фордо не пострадали.

© Getty Images / Majid Saeedi
4 из 8

Израильская армия сообщила, что в ходе операции использовала 200 самолетов и сотни боеприпасов.

© Getty Images / Contributor#699095
5 из 8

По заявлению ЦАХАЛ, были ликвидированы трое самых высокопоставленных иранских военных командиров, включая командующего КСИР и главу Генштаба.

© Getty Images / Majid Saeedi
6 из 8

Американский президент Дональд Трамп, в свою очередь, отметил, что заранее знал о готовящейся операции.

© Getty Images / Contributor#699095
7 из 8

При этом США заявили, что не участвовали и не оказывали помощь Израилю.

© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami
8 из 8
Иранское ведомство также заявило, что удар Израиля по Натанзу является ударом по самой организации из-за того, что агентство не выполнило свои профессиональные обязанности, а гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси не вел себя беспристрастно в вопросе обеспечения безопасности ядерных объектов, находящихся под надзором МАГАТЭ.
Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости >>
Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
Атака Израиля на Иран вызывает серьезную обеспокоенность, заявил Гросси
11:31
 
Рафаэль ГроссиИзраильВ миреМАГАТЭ
 
 
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На месте взрыва в жилом комплексе на севере Тегерана, ИранУдары Израиля по Ирану. Онлайн-репортаж06:43
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