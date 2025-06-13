https://ria.ru/20250613/lavrov-2022710425.html

Лавров обсудил эскалацию в Иране с главой МИД ОАЭ

Лавров обсудил эскалацию в Иране с главой МИД ОАЭ - РИА Новости, 13.06.2025

Лавров обсудил эскалацию в Иране с главой МИД ОАЭ

Глава МИД России Сергей Лавров и его коллега из ОАЭ Абдалла Бен Заид Аль Нахайян в телефонном разговоре выразили озабоченность операцией Израиля против Ирана,... РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T21:02:00+03:00

2025-06-13T21:02:00+03:00

2025-06-13T21:16:00+03:00

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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров и его коллега из ОАЭ Абдалла Бен Заид Аль Нахайян в телефонном разговоре выразили озабоченность операцией Израиля против Ирана, высказались в пользу скорейшей деэскалации напряженности в регионе и подтвердили готовность стран содействовать созданию условий для движения к миру, сообщили в МИД РФ."Тринадцатого июня состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов Абдаллой Бен Заидом Аль Нахайяном. В ходе беседы была обсуждена кризисная ситуация, складывающаяся на Ближнем Востоке. При этом министры выразили крайнюю озабоченность в связи с предпринятой в нарушение международного права и положений Устава ООН силовой операцией Израиля против Ирана и высказались в пользу скорейшей деэскалации напряженности в регионе", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.По сообщению министерства, стороны в разговоре особо подчеркнули важность перевода конфронтации в переговорное русло."Главы внешнеполитических ведомств условились о продолжении контактов, подтвердив готовность Москвы и Абу-Даби содействовать усилиям по созданию условий для поступательного движения к миру и безопасности на Ближнем Востоке", - говорится также в сообщении.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков.Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. МАГАТЭ сообщало, что этот ядерный объект и завод по обогащению топлива в Фордо не пострадали в результате атаки Израиля. Однако позже власти Ирана заявили об ущербе объекту по обогащению урана в Натанзе.Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Глава МИД Ирана Аббас Аракчи потребовал от СБ ООН осудить действия Израиля и принять меры, заявив о рисках катастрофы после удара по ядерному объекту в Натанзе. Он отметил, что удары Израиля являются нарушением Устава ООН и Тегеран вправе ответить на них.Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости >>

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Дом в центре Тегерана, разрушенный израильским ударом Дом в центре Тегерана, разрушенный израильским ударом. Кадры корреспондента РИА Новости. 2025-06-13T21:02 true PT0M34S

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