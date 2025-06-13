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Лавров обсудил эскалацию в Иране с главой МИД ОАЭ - РИА Новости, 13.06.2025
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21:02 13.06.2025 (обновлено: 21:16 13.06.2025)
https://ria.ru/20250613/lavrov-2022710425.html
Лавров обсудил эскалацию в Иране с главой МИД ОАЭ
Лавров обсудил эскалацию в Иране с главой МИД ОАЭ - РИА Новости, 13.06.2025
Лавров обсудил эскалацию в Иране с главой МИД ОАЭ
Глава МИД России Сергей Лавров и его коллега из ОАЭ Абдалла Бен Заид Аль Нахайян в телефонном разговоре выразили озабоченность операцией Израиля против Ирана,... РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T21:02:00+03:00
2025-06-13T21:16:00+03:00
в мире
иран
оаэ
россия
израиль
армия обороны израиля (цахал)
обострение конфликта между израилем и ираном
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров и его коллега из ОАЭ Абдалла Бен Заид Аль Нахайян в телефонном разговоре выразили озабоченность операцией Израиля против Ирана, высказались в пользу скорейшей деэскалации напряженности в регионе и подтвердили готовность стран содействовать созданию условий для движения к миру, сообщили в МИД РФ."Тринадцатого июня состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов Абдаллой Бен Заидом Аль Нахайяном. В ходе беседы была обсуждена кризисная ситуация, складывающаяся на Ближнем Востоке. При этом министры выразили крайнюю озабоченность в связи с предпринятой в нарушение международного права и положений Устава ООН силовой операцией Израиля против Ирана и высказались в пользу скорейшей деэскалации напряженности в регионе", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.По сообщению министерства, стороны в разговоре особо подчеркнули важность перевода конфронтации в переговорное русло."Главы внешнеполитических ведомств условились о продолжении контактов, подтвердив готовность Москвы и Абу-Даби содействовать усилиям по созданию условий для поступательного движения к миру и безопасности на Ближнем Востоке", - говорится также в сообщении.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков.Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. МАГАТЭ сообщало, что этот ядерный объект и завод по обогащению топлива в Фордо не пострадали в результате атаки Израиля. Однако позже власти Ирана заявили об ущербе объекту по обогащению урана в Натанзе.Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Глава МИД Ирана Аббас Аракчи потребовал от СБ ООН осудить действия Израиля и принять меры, заявив о рисках катастрофы после удара по ядерному объекту в Натанзе. Он отметил, что удары Израиля являются нарушением Устава ООН и Тегеран вправе ответить на них.Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости &gt;&gt;
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Дом в центре Тегерана, разрушенный израильским ударом
Дом в центре Тегерана, разрушенный израильским ударом. Кадры корреспондента РИА Новости.
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в мире, иран, оаэ, россия, израиль, армия обороны израиля (цахал), обострение конфликта между израилем и ираном, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мид оаэ
В мире, Иран, ОАЭ, Россия, Израиль, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Обострение конфликта между Израилем и Ираном, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), МИД ОАЭ
Лавров обсудил эскалацию в Иране с главой МИД ОАЭ

Лавров и глава МИД ОАЭ Нахайян выступили за деэскалацию после атак ЦАХАЛ на Иран

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
© РИА Новости / МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров и его коллега из ОАЭ Абдалла Бен Заид Аль Нахайян в телефонном разговоре выразили озабоченность операцией Израиля против Ирана, высказались в пользу скорейшей деэскалации напряженности в регионе и подтвердили готовность стран содействовать созданию условий для движения к миру, сообщили в МИД РФ.
"Тринадцатого июня состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов Абдаллой Бен Заидом Аль Нахайяном. В ходе беседы была обсуждена кризисная ситуация, складывающаяся на Ближнем Востоке. При этом министры выразили крайнюю озабоченность в связи с предпринятой в нарушение международного права и положений Устава ООН силовой операцией Израиля против Ирана и высказались в пользу скорейшей деэскалации напряженности в регионе", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
Геополитические последствия войны между Израилем и Ираном
Вчера, 12:34
По сообщению министерства, стороны в разговоре особо подчеркнули важность перевода конфронтации в переговорное русло.
"Главы внешнеполитических ведомств условились о продолжении контактов, подтвердив готовность Москвы и Абу-Даби содействовать усилиям по созданию условий для поступательного движения к миру и безопасности на Ближнем Востоке", - говорится также в сообщении.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков.
Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. МАГАТЭ сообщало, что этот ядерный объект и завод по обогащению топлива в Фордо не пострадали в результате атаки Израиля. Однако позже власти Ирана заявили об ущербе объекту по обогащению урана в Натанзе.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Глава МИД Ирана Аббас Аракчи потребовал от СБ ООН осудить действия Израиля и принять меры, заявив о рисках катастрофы после удара по ядерному объекту в Натанзе. Он отметил, что удары Израиля являются нарушением Устава ООН и Тегеран вправе ответить на них.
Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости >>
Операция "Восходящий лев". Последствия израильских ударов по Ирану
© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami

Израиль в середине ночи начал масштабную военную операцию "Восходящий лев" против Ирана.

Вид на поврежденное здание в иранской столице Тегеране после израильской атаки

Израиль в середине ночи начал масштабную военную операцию "Восходящий лев" против Ирана.

© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami
1 из 8
© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami

Целями стали военных и ядерных объектов в нескольких провинциях Ирана.

Вид на поврежденное здание в иранской столице Тегеране после израильской атаки

Целями стали военных и ядерных объектов в нескольких провинциях Ирана.

© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami
2 из 8
© Getty Images / Contributor#699095

Так, сообщалось о взрывах на ядерном объекте в Натанзе. Но по данным МАГАТЭ уровень радиации на объекте не превышен.

Люди осматривают последствия массированного израильского авиаудара в Тегеране

Так, сообщалось о взрывах на ядерном объекте в Натанзе. Но по данным МАГАТЭ уровень радиации на объекте не превышен.

© Getty Images / Contributor#699095
3 из 8
© Getty Images / Majid Saeedi

Агентство также указало, что АЭС в Бушере, ядерный центр в Исфахане и завод по обогащению топлива в Фордо не пострадали.

Вид на поврежденное здание в иранской столице Тегеране после израильской атаки

Агентство также указало, что АЭС в Бушере, ядерный центр в Исфахане и завод по обогащению топлива в Фордо не пострадали.

© Getty Images / Majid Saeedi
4 из 8
© Getty Images / Contributor#699095

Израильская армия сообщила, что в ходе операции использовала 200 самолетов и сотни боеприпасов.

Люди осматривают последствия массированного израильского авиаудара в Тегеране

Израильская армия сообщила, что в ходе операции использовала 200 самолетов и сотни боеприпасов.

© Getty Images / Contributor#699095
5 из 8
© Getty Images / Majid Saeedi

По заявлению ЦАХАЛ, были ликвидированы трое самых высокопоставленных иранских военных командиров, включая командующего КСИР и главу Генштаба.

Поврежденные автомобили на площади в районе Нармак в Тегеране после израильских авиаударов

По заявлению ЦАХАЛ, были ликвидированы трое самых высокопоставленных иранских военных командиров, включая командующего КСИР и главу Генштаба.

© Getty Images / Majid Saeedi
6 из 8
© Getty Images / Contributor#699095

Американский президент Дональд Трамп, в свою очередь, отметил, что заранее знал о готовящейся операции.

Вид на поврежденное здание в иранской столице Тегеране после израильской атаки

Американский президент Дональд Трамп, в свою очередь, отметил, что заранее знал о готовящейся операции.

© Getty Images / Contributor#699095
7 из 8
© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami

При этом США заявили, что не участвовали и не оказывали помощь Израилю.

Вид на поврежденное здание в иранской столице Тегеране после израильской атаки

При этом США заявили, что не участвовали и не оказывали помощь Израилю.

© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami
8 из 8

Израиль в середине ночи начал масштабную военную операцию "Восходящий лев" против Ирана.

© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami
1 из 8

Целями стали военных и ядерных объектов в нескольких провинциях Ирана.

© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami
2 из 8

Так, сообщалось о взрывах на ядерном объекте в Натанзе. Но по данным МАГАТЭ уровень радиации на объекте не превышен.

© Getty Images / Contributor#699095
3 из 8

Агентство также указало, что АЭС в Бушере, ядерный центр в Исфахане и завод по обогащению топлива в Фордо не пострадали.

© Getty Images / Majid Saeedi
4 из 8

Израильская армия сообщила, что в ходе операции использовала 200 самолетов и сотни боеприпасов.

© Getty Images / Contributor#699095
5 из 8

По заявлению ЦАХАЛ, были ликвидированы трое самых высокопоставленных иранских военных командиров, включая командующего КСИР и главу Генштаба.

© Getty Images / Majid Saeedi
6 из 8

Американский президент Дональд Трамп, в свою очередь, отметил, что заранее знал о готовящейся операции.

© Getty Images / Contributor#699095
7 из 8

При этом США заявили, что не участвовали и не оказывали помощь Израилю.

© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami
8 из 8
 
В миреИранОАЭРоссияИзраильАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)Обострение конфликта между Израилем и ИраномМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)МИД ОАЭ
 
 
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Системы ПВО Израиля отражают ракетную атаку Ирана на Тель-АвивОбострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж08:00
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