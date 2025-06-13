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КСИР подтвердил гибель своего командующего - РИА Новости, 13.06.2025
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06:29 13.06.2025 (обновлено: 06:36 13.06.2025)
https://ria.ru/20250613/ksir-2022584095.html
КСИР подтвердил гибель своего командующего
КСИР подтвердил гибель своего командующего - РИА Новости, 13.06.2025
КСИР подтвердил гибель своего командующего
Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) официально подтвердил гибель своего командующего Хосейна Салами. РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T06:29:00+03:00
2025-06-13T06:36:00+03:00
в мире
операция израиля "восходящий лев"
израиль
иран
корпус стражей исламской революции
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ТЕГЕРАН, 13 июн - РИА Новости. Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) официально подтвердил гибель своего командующего Хосейна Салами."Послание КСИР по случаю мученической гибели Хосейна Салами и других защитников исламской революции... (Иран) в скором времени оповестит население об преступной операции врага и ответных мерах", - говорится в заявлении Корпуса стражей исламской революции.Ранее власти Ирана сообщили, что Израиль нанес удары по жилым районам, в том числе домам в Тегеране, где находились иранские высокопоставленные военные и чиновники. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны.
https://ria.ru/20250613/tsakhal-2022583844.html
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в мире, операция израиля "восходящий лев", израиль, иран, корпус стражей исламской революции
В мире, Операция Израиля "Восходящий лев", Израиль, Иран, Корпус стражей исламской революции
КСИР подтвердил гибель своего командующего

КСИР подтвердил гибель своего командующего Хосейна Салами

Северная часть Тегерана на фоне сообщений об атаке со стороны Израиля
Северная часть Тегерана на фоне сообщений об атаке со стороны Израиля - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
Северная часть Тегерана на фоне сообщений об атаке со стороны Израиля
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ТЕГЕРАН, 13 июн - РИА Новости. Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) официально подтвердил гибель своего командующего Хосейна Салами.
"Послание КСИР по случаю мученической гибели Хосейна Салами и других защитников исламской революции... (Иран) в скором времени оповестит население об преступной операции врага и ответных мерах", - говорится в заявлении Корпуса стражей исламской революции.
Ранее власти Ирана сообщили, что Израиль нанес удары по жилым районам, в том числе домам в Тегеране, где находились иранские высокопоставленные военные и чиновники. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны.
Северная часть Тегерана на фоне сообщений об атаке со стороны Израиля - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
В ЦАХАЛ раскрыли причины удара по Ирану
06:27
 
В миреОперация Израиля "Восходящий лев"ИзраильИранКорпус стражей исламской революции
 
 
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На месте взрыва в жилом комплексе на севере Тегерана, ИранУдары Израиля по Ирану. Онлайн-репортаж06:43
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