https://ria.ru/20250613/ksir-2022584095.html
КСИР подтвердил гибель своего командующего
КСИР подтвердил гибель своего командующего - РИА Новости, 13.06.2025
КСИР подтвердил гибель своего командующего
Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) официально подтвердил гибель своего командующего Хосейна Салами. РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T06:29:00+03:00
2025-06-13T06:29:00+03:00
2025-06-13T06:36:00+03:00
в мире
операция израиля "восходящий лев"
израиль
иран
корпус стражей исламской революции
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0d/2022571176_0:1:1914:1077_1920x0_80_0_0_e11cecec5b346215ebf67dfa557f72fd.png
ТЕГЕРАН, 13 июн - РИА Новости. Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) официально подтвердил гибель своего командующего Хосейна Салами."Послание КСИР по случаю мученической гибели Хосейна Салами и других защитников исламской революции... (Иран) в скором времени оповестит население об преступной операции врага и ответных мерах", - говорится в заявлении Корпуса стражей исламской революции.Ранее власти Ирана сообщили, что Израиль нанес удары по жилым районам, в том числе домам в Тегеране, где находились иранские высокопоставленные военные и чиновники. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны.
https://ria.ru/20250613/tsakhal-2022583844.html
израиль
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0d/2022571176_238:0:1675:1078_1920x0_80_0_0_c616218f9f0aab89599b221fb9109992.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, операция израиля "восходящий лев", израиль, иран, корпус стражей исламской революции
В мире, Операция Израиля "Восходящий лев", Израиль, Иран, Корпус стражей исламской революции
КСИР подтвердил гибель своего командующего
КСИР подтвердил гибель своего командующего Хосейна Салами