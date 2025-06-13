https://ria.ru/20250613/ksir-2022584095.html

КСИР подтвердил гибель своего командующего

КСИР подтвердил гибель своего командующего - РИА Новости, 13.06.2025

КСИР подтвердил гибель своего командующего

Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) официально подтвердил гибель своего командующего Хосейна Салами. РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T06:29:00+03:00

2025-06-13T06:29:00+03:00

2025-06-13T06:36:00+03:00

в мире

операция израиля "восходящий лев"

израиль

иран

корпус стражей исламской революции

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ТЕГЕРАН, 13 июн - РИА Новости. Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) официально подтвердил гибель своего командующего Хосейна Салами."Послание КСИР по случаю мученической гибели Хосейна Салами и других защитников исламской революции... (Иран) в скором времени оповестит население об преступной операции врага и ответных мерах", - говорится в заявлении Корпуса стражей исламской революции.Ранее власти Ирана сообщили, что Израиль нанес удары по жилым районам, в том числе домам в Тегеране, где находились иранские высокопоставленные военные и чиновники. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны.

https://ria.ru/20250613/tsakhal-2022583844.html

израиль

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в мире, операция израиля "восходящий лев", израиль, иран, корпус стражей исламской революции