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Косачев: США несут долю ответственности за конфликт Израиля и Ирана

Косачев: США несут долю ответственности за конфликт Израиля и Ирана - РИА Новости, 13.06.2025

Косачев: США несут долю ответственности за конфликт Израиля и Ирана

США несут большую долю ответственности за происходящее между Израилем и Ираном, поскольку Вашингтон разрушил долгоиграющую договорённость по Иранской ядерной... РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T12:02:00+03:00

2025-06-13T12:02:00+03:00

2025-06-13T12:22:00+03:00

операция израиля "восходящий лев"

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МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. США несут большую долю ответственности за происходящее между Израилем и Ираном, поскольку Вашингтон разрушил долгоиграющую договорённость по Иранской ядерной программе (ИЯП), которая могла бы предотвратить нынешнюю эскалацию, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщала, что израильские ВВС наносят в Иране удары по десяткам целей, которые якобы связаны с ядерной программой и военными объектами."С моей точки зрения, все-таки очень большая доля ответственности за происходящее и на американцах тоже, прежде всего в силу того, что их руками была разрушена очень серьёзная, очень такая долгоиграющая договорённость по Иранской ядерной программе, которая совершенно точно могла бы предотвратить нынешнюю эскалацию", - сказал Косачев в эфире телеканала "Россия 24".И поэтому, именно на США сейчас повышенная ответственность за то, чтобы эту эскалацию каким-то образом предотвратить, полагает он. "И здесь любые выражения поддержки Израилю, другие акции, направленные на то, чтобы Израиль защитить, в том числе против иранских дронов, насколько я понимаю, уже американцы и англичане включились в эту работу, это всего лишь дополнительный керосин в разгорающихся очаг войны", - предупредил Косачев.Косачев отметил, что удары Израиля по Ирану - это абсолютный шаг в сторону дальнейшей радикализации арабской части Ближнего Востока, которая воспринимает Израиль в качестве главного врага."Такой удар по мусульманскому государству, по Ирану, хоть он не является частью арабского мира, разумеется, будет крайне негативно влиять на умы тех людей, которые составляют так называемую "палестинскую улицу" и которые подпитывают очень многие группировки радикальной направленности", - сказал политик.Косачев отметил, что не исключает сейчас не только обострение отношений по двустороннему треку Израиль-Иран, но и "возобновление атак различных ближневосточных, экстремистских и радикальных группировок и по Израилю, и по американским объектам в регионе, что, наверное, было бы крайне опасным сюжетом в развитии и без того непростой ситуации"Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости >>

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Последствия ночных ударов Израиля по Тегерану Последствия ночных ударов Израиля по Тегерану 2025-06-13T12:02 true PT0M29S

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операция израиля "восходящий лев", совет федерации рф, армия обороны израиля (цахал), константин косачев, израиль, иран, сша, в мире