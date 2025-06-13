Рейтинг@Mail.ru
Косачев: США несут долю ответственности за конфликт Израиля и Ирана - РИА Новости, 13.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:02 13.06.2025 (обновлено: 12:22 13.06.2025)
https://ria.ru/20250613/kosachev-2022630970.html
Косачев: США несут долю ответственности за конфликт Израиля и Ирана
Косачев: США несут долю ответственности за конфликт Израиля и Ирана - РИА Новости, 13.06.2025
Косачев: США несут долю ответственности за конфликт Израиля и Ирана
США несут большую долю ответственности за происходящее между Израилем и Ираном, поскольку Вашингтон разрушил долгоиграющую договорённость по Иранской ядерной... РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T12:02:00+03:00
2025-06-13T12:22:00+03:00
операция израиля "восходящий лев"
совет федерации рф
армия обороны израиля (цахал)
константин косачев
израиль
иран
сша
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1a/1918160676_0:158:3093:1897_1920x0_80_0_0_485649b7012bec773012fa375a4484f4.jpg
МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. США несут большую долю ответственности за происходящее между Израилем и Ираном, поскольку Вашингтон разрушил долгоиграющую договорённость по Иранской ядерной программе (ИЯП), которая могла бы предотвратить нынешнюю эскалацию, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщала, что израильские ВВС наносят в Иране удары по десяткам целей, которые якобы связаны с ядерной программой и военными объектами."С моей точки зрения, все-таки очень большая доля ответственности за происходящее и на американцах тоже, прежде всего в силу того, что их руками была разрушена очень серьёзная, очень такая долгоиграющая договорённость по Иранской ядерной программе, которая совершенно точно могла бы предотвратить нынешнюю эскалацию", - сказал Косачев в эфире телеканала "Россия 24".И поэтому, именно на США сейчас повышенная ответственность за то, чтобы эту эскалацию каким-то образом предотвратить, полагает он. "И здесь любые выражения поддержки Израилю, другие акции, направленные на то, чтобы Израиль защитить, в том числе против иранских дронов, насколько я понимаю, уже американцы и англичане включились в эту работу, это всего лишь дополнительный керосин в разгорающихся очаг войны", - предупредил Косачев.Косачев отметил, что удары Израиля по Ирану - это абсолютный шаг в сторону дальнейшей радикализации арабской части Ближнего Востока, которая воспринимает Израиль в качестве главного врага."Такой удар по мусульманскому государству, по Ирану, хоть он не является частью арабского мира, разумеется, будет крайне негативно влиять на умы тех людей, которые составляют так называемую "палестинскую улицу" и которые подпитывают очень многие группировки радикальной направленности", - сказал политик.Косачев отметил, что не исключает сейчас не только обострение отношений по двустороннему треку Израиль-Иран, но и "возобновление атак различных ближневосточных, экстремистских и радикальных группировок и по Израилю, и по американским объектам в регионе, что, наверное, было бы крайне опасным сюжетом в развитии и без того непростой ситуации"Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости &gt;&gt;
израиль
иран
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Последствия ночных ударов Израиля по Тегерану
Последствия ночных ударов Израиля по Тегерану
2025-06-13T12:02
true
PT0M29S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1a/1918160676_24:0:2753:2047_1920x0_80_0_0_4ea46760d30842be10d65bfd8c0dfe27.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
операция израиля "восходящий лев", совет федерации рф, армия обороны израиля (цахал), константин косачев, израиль, иран, сша, в мире
Операция Израиля "Восходящий лев", Совет Федерации РФ, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Константин Косачев, Израиль, Иран, США, В мире
Косачев: США несут долю ответственности за конфликт Израиля и Ирана

Сенатор Косачев: США несут долю ответственности за конфликт Израиля и Ирана

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкКонстантин Косачев
Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Константин Косачев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. США несут большую долю ответственности за происходящее между Израилем и Ираном, поскольку Вашингтон разрушил долгоиграющую договорённость по Иранской ядерной программе (ИЯП), которая могла бы предотвратить нынешнюю эскалацию, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщала, что израильские ВВС наносят в Иране удары по десяткам целей, которые якобы связаны с ядерной программой и военными объектами.
"С моей точки зрения, все-таки очень большая доля ответственности за происходящее и на американцах тоже, прежде всего в силу того, что их руками была разрушена очень серьёзная, очень такая долгоиграющая договорённость по Иранской ядерной программе, которая совершенно точно могла бы предотвратить нынешнюю эскалацию", - сказал Косачев в эфире телеканала "Россия 24".
И поэтому, именно на США сейчас повышенная ответственность за то, чтобы эту эскалацию каким-то образом предотвратить, полагает он. "И здесь любые выражения поддержки Израилю, другие акции, направленные на то, чтобы Израиль защитить, в том числе против иранских дронов, насколько я понимаю, уже американцы и англичане включились в эту работу, это всего лишь дополнительный керосин в разгорающихся очаг войны", - предупредил Косачев.
Косачев отметил, что удары Израиля по Ирану - это абсолютный шаг в сторону дальнейшей радикализации арабской части Ближнего Востока, которая воспринимает Израиль в качестве главного врага.
"Такой удар по мусульманскому государству, по Ирану, хоть он не является частью арабского мира, разумеется, будет крайне негативно влиять на умы тех людей, которые составляют так называемую "палестинскую улицу" и которые подпитывают очень многие группировки радикальной направленности", - сказал политик.
Косачев отметил, что не исключает сейчас не только обострение отношений по двустороннему треку Израиль-Иран, но и "возобновление атак различных ближневосточных, экстремистских и радикальных группировок и по Израилю, и по американским объектам в регионе, что, наверное, было бы крайне опасным сюжетом в развитии и без того непростой ситуации"
Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости >>
Операция "Восходящий лев". Последствия израильских ударов по Ирану
© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami

Израиль в середине ночи начал масштабную военную операцию "Восходящий лев" против Ирана.

Вид на поврежденное здание в иранской столице Тегеране после израильской атаки

Израиль в середине ночи начал масштабную военную операцию "Восходящий лев" против Ирана.

© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami
1 из 8
© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami

Целями стали военных и ядерных объектов в нескольких провинциях Ирана.

Вид на поврежденное здание в иранской столице Тегеране после израильской атаки

Целями стали военных и ядерных объектов в нескольких провинциях Ирана.

© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami
2 из 8
© Getty Images / Contributor#699095

Так, сообщалось о взрывах на ядерном объекте в Натанзе. Но по данным МАГАТЭ уровень радиации на объекте не превышен.

Люди осматривают последствия массированного израильского авиаудара в Тегеране

Так, сообщалось о взрывах на ядерном объекте в Натанзе. Но по данным МАГАТЭ уровень радиации на объекте не превышен.

© Getty Images / Contributor#699095
3 из 8
© Getty Images / Majid Saeedi

Агентство также указало, что АЭС в Бушере, ядерный центр в Исфахане и завод по обогащению топлива в Фордо не пострадали.

Вид на поврежденное здание в иранской столице Тегеране после израильской атаки

Агентство также указало, что АЭС в Бушере, ядерный центр в Исфахане и завод по обогащению топлива в Фордо не пострадали.

© Getty Images / Majid Saeedi
4 из 8
© Getty Images / Contributor#699095

Израильская армия сообщила, что в ходе операции использовала 200 самолетов и сотни боеприпасов.

Люди осматривают последствия массированного израильского авиаудара в Тегеране

Израильская армия сообщила, что в ходе операции использовала 200 самолетов и сотни боеприпасов.

© Getty Images / Contributor#699095
5 из 8
© Getty Images / Majid Saeedi

По заявлению ЦАХАЛ, были ликвидированы трое самых высокопоставленных иранских военных командиров, включая командующего КСИР и главу Генштаба.

Поврежденные автомобили на площади в районе Нармак в Тегеране после израильских авиаударов

По заявлению ЦАХАЛ, были ликвидированы трое самых высокопоставленных иранских военных командиров, включая командующего КСИР и главу Генштаба.

© Getty Images / Majid Saeedi
6 из 8
© Getty Images / Contributor#699095

Американский президент Дональд Трамп, в свою очередь, отметил, что заранее знал о готовящейся операции.

Вид на поврежденное здание в иранской столице Тегеране после израильской атаки

Американский президент Дональд Трамп, в свою очередь, отметил, что заранее знал о готовящейся операции.

© Getty Images / Contributor#699095
7 из 8
© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami

При этом США заявили, что не участвовали и не оказывали помощь Израилю.

Вид на поврежденное здание в иранской столице Тегеране после израильской атаки

При этом США заявили, что не участвовали и не оказывали помощь Израилю.

© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami
8 из 8

Израиль в середине ночи начал масштабную военную операцию "Восходящий лев" против Ирана.

© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami
1 из 8

Целями стали военных и ядерных объектов в нескольких провинциях Ирана.

© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami
2 из 8

Так, сообщалось о взрывах на ядерном объекте в Натанзе. Но по данным МАГАТЭ уровень радиации на объекте не превышен.

© Getty Images / Contributor#699095
3 из 8

Агентство также указало, что АЭС в Бушере, ядерный центр в Исфахане и завод по обогащению топлива в Фордо не пострадали.

© Getty Images / Majid Saeedi
4 из 8

Израильская армия сообщила, что в ходе операции использовала 200 самолетов и сотни боеприпасов.

© Getty Images / Contributor#699095
5 из 8

По заявлению ЦАХАЛ, были ликвидированы трое самых высокопоставленных иранских военных командиров, включая командующего КСИР и главу Генштаба.

© Getty Images / Majid Saeedi
6 из 8

Американский президент Дональд Трамп, в свою очередь, отметил, что заранее знал о готовящейся операции.

© Getty Images / Contributor#699095
7 из 8

При этом США заявили, что не участвовали и не оказывали помощь Израилю.

© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami
8 из 8
 
Операция Израиля "Восходящий лев"Совет Федерации РФАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)Константин КосачевИзраильИранСШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
На месте взрыва в жилом комплексе на севере Тегерана, ИранУдары Израиля по Ирану. Онлайн-репортаж06:43
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала