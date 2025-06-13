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Косачев прокомментировал обострение конфликта Израиля и Ирана - РИА Новости, 13.06.2025
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06:52 13.06.2025
https://ria.ru/20250613/kosachev-2022586412.html
Косачев прокомментировал обострение конфликта Израиля и Ирана
Косачев прокомментировал обострение конфликта Израиля и Ирана - РИА Новости, 13.06.2025
Косачев прокомментировал обострение конфликта Израиля и Ирана
Вице-спикер Совфеда Константин Косачев в своем Telegram-канале прокомментировал конфликт между Израилем и Ираном, подчеркнув, что ответ Ирана в сторону Израиля... РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T06:52:00+03:00
2025-06-13T06:52:00+03:00
в мире
израиль
иран
константин косачев
исраэль кац
совет федерации рф
армия обороны израиля (цахал)
операция израиля "восходящий лев"
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Вице-спикер Совфеда Константин Косачев в своем Telegram-канале прокомментировал конфликт между Израилем и Ираном, подчеркнув, что ответ Ирана в сторону Израиля неизбежен. "Самое прискорбное в том, что это не конец истории. Иранский ответ по Израилю неизбежен, замкнутый круг эскалации резко раскручивается вверх по спирали. Действия Израиля не могут быть оправданы ни с правовой, ни с политической, ни с военной, ни с моральной стороны", - написал он. Косачев также отметил, что есть надежда, хоть, по его словам, "и призрачная", только на консолидированное осуждение этой операции со стороны международного сообщества. Он уточнил, что в позиции мирового большинства больших сомнений нет и "большие сомнения - в позиции мирового меньшинства. Того самого Запада, который перестал быть коллективным, но остается до крайности конъюнктурным". Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщала, что израильские ВВС наносят в Иране удары по десяткам целей, которые якобы связаны с ядерной программой и военными объектами. Как передает агентство Рейтер со ссылкой на израильского военного чиновника, целью ударов Израиля по Ирану также являются иранские военные командиры. Израильские военные полагают, что операция против иранской ядерной программы продлится несколько дней, сообщает газета Times of Israel. При этом, министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил чрезвычайное положение по всей стране в связи с нанесенным ударом по Ирану.Подробности ударов Израиля по объектам в Иране в онлайн-репортаже РИА "Новости" &gt;&gt;
https://ria.ru/20250613/iran-2022580137.html
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в мире, израиль, иран, константин косачев, исраэль кац, совет федерации рф, армия обороны израиля (цахал), операция израиля "восходящий лев"
В мире, Израиль, Иран, Константин Косачев, Исраэль Кац, Совет Федерации РФ, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Операция Израиля "Восходящий лев"
Косачев прокомментировал обострение конфликта Израиля и Ирана

Косачев: ответ Ирана на удары Израиля по Израилю неизбежен

© AP Photo / Vahid SalemiПоследствия израильского удара по Ирану
Последствия израильского удара по Ирану - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
Последствия израильского удара по Ирану
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Вице-спикер Совфеда Константин Косачев в своем Telegram-канале прокомментировал конфликт между Израилем и Ираном, подчеркнув, что ответ Ирана в сторону Израиля неизбежен.
"Самое прискорбное в том, что это не конец истории. Иранский ответ по Израилю неизбежен, замкнутый круг эскалации резко раскручивается вверх по спирали. Действия Израиля не могут быть оправданы ни с правовой, ни с политической, ни с военной, ни с моральной стороны", - написал он.
Дым на месте израильского удара в Тегеране - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
В генштабе Ирана США назвали соучастником израильских ударов
05:42
Косачев также отметил, что есть надежда, хоть, по его словам, "и призрачная", только на консолидированное осуждение этой операции со стороны международного сообщества. Он уточнил, что в позиции мирового большинства больших сомнений нет и "большие сомнения - в позиции мирового меньшинства. Того самого Запада, который перестал быть коллективным, но остается до крайности конъюнктурным".
Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщала, что израильские ВВС наносят в Иране удары по десяткам целей, которые якобы связаны с ядерной программой и военными объектами. Как передает агентство Рейтер со ссылкой на израильского военного чиновника, целью ударов Израиля по Ирану также являются иранские военные командиры.
Израильские военные полагают, что операция против иранской ядерной программы продлится несколько дней, сообщает газета Times of Israel. При этом, министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил чрезвычайное положение по всей стране в связи с нанесенным ударом по Ирану.
Подробности ударов Израиля по объектам в Иране в онлайн-репортаже РИА "Новости" >>
Северная часть Тегерана на фоне сообщений об атаке со стороны Израиля - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
МИД Ирана заявил о нарушении Израилем устава ООН
06:42
 
В миреИзраильИранКонстантин КосачевИсраэль КацСовет Федерации РФАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)Операция Израиля "Восходящий лев"
 
 
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На месте взрыва в жилом комплексе на севере Тегерана, ИранУдары Израиля по Ирану. Онлайн-репортаж06:43
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