https://ria.ru/20250613/kosachev-2022586412.html

Косачев прокомментировал обострение конфликта Израиля и Ирана

Косачев прокомментировал обострение конфликта Израиля и Ирана - РИА Новости, 13.06.2025

Косачев прокомментировал обострение конфликта Израиля и Ирана

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев в своем Telegram-канале прокомментировал конфликт между Израилем и Ираном, подчеркнув, что ответ Ирана в сторону Израиля... РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T06:52:00+03:00

2025-06-13T06:52:00+03:00

2025-06-13T06:52:00+03:00

в мире

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операция израиля "восходящий лев"

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Вице-спикер Совфеда Константин Косачев в своем Telegram-канале прокомментировал конфликт между Израилем и Ираном, подчеркнув, что ответ Ирана в сторону Израиля неизбежен. "Самое прискорбное в том, что это не конец истории. Иранский ответ по Израилю неизбежен, замкнутый круг эскалации резко раскручивается вверх по спирали. Действия Израиля не могут быть оправданы ни с правовой, ни с политической, ни с военной, ни с моральной стороны", - написал он. Косачев также отметил, что есть надежда, хоть, по его словам, "и призрачная", только на консолидированное осуждение этой операции со стороны международного сообщества. Он уточнил, что в позиции мирового большинства больших сомнений нет и "большие сомнения - в позиции мирового меньшинства. Того самого Запада, который перестал быть коллективным, но остается до крайности конъюнктурным". Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщала, что израильские ВВС наносят в Иране удары по десяткам целей, которые якобы связаны с ядерной программой и военными объектами. Как передает агентство Рейтер со ссылкой на израильского военного чиновника, целью ударов Израиля по Ирану также являются иранские военные командиры. Израильские военные полагают, что операция против иранской ядерной программы продлится несколько дней, сообщает газета Times of Israel. При этом, министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил чрезвычайное положение по всей стране в связи с нанесенным ударом по Ирану.Подробности ударов Израиля по объектам в Иране в онлайн-репортаже РИА "Новости" >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, иран, константин косачев, исраэль кац, совет федерации рф, армия обороны израиля (цахал), операция израиля "восходящий лев"