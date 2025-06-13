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Российские войска освободили Коптево в ДНР - РИА Новости, 13.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:15 13.06.2025 (обновлено: 13:50 13.06.2025)
https://ria.ru/20250613/koptevo--2022632780.html
Российские войска освободили Коптево в ДНР
Российские войска освободили Коптево в ДНР - РИА Новости, 13.06.2025
Российские войска освободили Коптево в ДНР
Подразделения группировки войск "Центр" освободили за неделю Петровское, Алексеевку и Коптево в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T12:15:00+03:00
2025-06-13T13:50:00+03:00
специальная военная операция на украине
алексеевка
донецкая народная республика
днепропетровская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" освободили за неделю Петровское, Алексеевку и Коптево в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. "В результате решительных действий освобождены населенные пункты Петровское, Алексеевка и Коптево Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства за неделю.По данным ведомства, подразделения группировки войск "Центр" вышли на западную границу Донецкой Народной Республики.Сейчас они продолжают развитие наступления на территории Днепропетровской области.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
алексеевка
донецкая народная республика
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алексеевка, донецкая народная республика, днепропетровская область, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Алексеевка, Донецкая Народная Республика, Днепропетровская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Российские войска освободили Коптево в ДНР

ВС РФ взяли под контроль Коптево в ДНР

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкБоевая стрельба по целям ВСУ
Боевая стрельба по целям ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Боевая стрельба по целям ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" освободили за неделю Петровское, Алексеевку и Коптево в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.
"В результате решительных действий освобождены населенные пункты Петровское, Алексеевка и Коптево Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства за неделю.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Центр" освободили Коптево в ДНР
Подразделения группировки войск Центр освободили Коптево в ДНР
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Центр" освободили Коптево в ДНР
По данным ведомства, подразделения группировки войск "Центр" вышли на западную границу Донецкой Народной Республики.
Сейчас они продолжают развитие наступления на территории Днепропетровской области.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеАлексеевкаДонецкая Народная РеспубликаДнепропетровская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
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