https://ria.ru/20250613/koptevo--2022632780.html
Российские войска освободили Коптево в ДНР
Российские войска освободили Коптево в ДНР - РИА Новости, 13.06.2025
Российские войска освободили Коптево в ДНР
Подразделения группировки войск "Центр" освободили за неделю Петровское, Алексеевку и Коптево в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T12:15:00+03:00
2025-06-13T12:15:00+03:00
2025-06-13T13:50:00+03:00
специальная военная операция на украине
алексеевка
донецкая народная республика
днепропетровская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" освободили за неделю Петровское, Алексеевку и Коптево в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. "В результате решительных действий освобождены населенные пункты Петровское, Алексеевка и Коптево Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства за неделю.По данным ведомства, подразделения группировки войск "Центр" вышли на западную границу Донецкой Народной Республики.Сейчас они продолжают развитие наступления на территории Днепропетровской области.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
алексеевка
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алексеевка, донецкая народная республика, днепропетровская область, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Алексеевка, Донецкая Народная Республика, Днепропетровская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Российские войска освободили Коптево в ДНР
ВС РФ взяли под контроль Коптево в ДНР