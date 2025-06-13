https://ria.ru/20250613/koptevo--2022632780.html

Российские войска освободили Коптево в ДНР

Российские войска освободили Коптево в ДНР - РИА Новости, 13.06.2025

Российские войска освободили Коптево в ДНР

Подразделения группировки войск "Центр" освободили за неделю Петровское, Алексеевку и Коптево в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T12:15:00+03:00

2025-06-13T12:15:00+03:00

2025-06-13T13:50:00+03:00

специальная военная операция на украине

алексеевка

донецкая народная республика

днепропетровская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" освободили за неделю Петровское, Алексеевку и Коптево в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. "В результате решительных действий освобождены населенные пункты Петровское, Алексеевка и Коптево Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства за неделю.По данным ведомства, подразделения группировки войск "Центр" вышли на западную границу Донецкой Народной Республики.Сейчас они продолжают развитие наступления на территории Днепропетровской области.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

алексеевка

донецкая народная республика

днепропетровская область

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2025

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алексеевка, донецкая народная республика, днепропетровская область, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность