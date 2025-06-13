https://ria.ru/20250613/konflikt-2022673734.html

В ГД высказались о роли России в решении конфликта между Ираном и Израилем

В ГД высказались о роли России в решении конфликта между Ираном и Израилем - РИА Новости, 13.06.2025

В ГД высказались о роли России в решении конфликта между Ираном и Израилем

Роль России в решении ближневосточного конфликта будет решающей после агрессии Израиля в отношении Ирана, у США нет лучшей точки опоры в регионе, заявил РИА... РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T16:13:00+03:00

2025-06-13T16:13:00+03:00

2025-06-13T16:13:00+03:00

в мире

иран

израиль

россия

адальби шхагошев

операция израиля "восходящий лев"

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Роль России в решении ближневосточного конфликта будет решающей после агрессии Израиля в отношении Ирана, у США нет лучшей точки опоры в регионе, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности Адальби Шхагошев. "После агрессивного израильского удара по Ирану роль России в решении ближневосточного конфликта будет решающей. Учитывая позиции России в регионе, другой точки опоры у США нет", - сказал Шхагошев. По его мнению, переговоры Тегерана с Вашингтоном в ближайшее время невозможны, они подорваны умышленно с показательным эффектом неожиданности и разрушительности для Ирана. "Новый террористический подход на Ближнем Востоке - это ошибка, опасная для всего мира. Очередной прецедент грубого нарушения международного права", - считает парламентарий. Депутат подчеркнул, что каким бы целенаправленным ни был настрой Израиля, решение его проблем возможно только за столом переговоров. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующих Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. МАГАТЭ сообщало, что этот ядерный объект, как и завод по обогащению топлива в Фордо не пострадали в результате атаки Израиля. Однако позже власти Ирана заявили об ущербе объекту по обогащению урана в Натанзе. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости >>

https://ria.ru/20250613/voyna-2022648438.html

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в мире, иран, израиль, россия, адальби шхагошев, операция израиля "восходящий лев"