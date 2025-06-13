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Китай призвал избегать дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке

Китай призвал избегать дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке - РИА Новости, 13.06.2025

Китай призвал избегать дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке

Китай призывает все стороны прилагать больше усилий для содействия миру в регионе, а также избегать дальнейшей эскалации, заявил на брифинге в пятницу... РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T12:01:00+03:00

2025-06-13T12:01:00+03:00

2025-06-13T12:01:00+03:00

в мире

иран

израиль

китай

али хаменеи

корпус стражей исламской революции

магатэ

операция израиля "восходящий лев"

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ПЕКИН, 13 июн – РИА Новости. Китай призывает все стороны прилагать больше усилий для содействия миру в регионе, а также избегать дальнейшей эскалации, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь. "Китай призывает все соответствующие стороны прикладывать больше усилий для содействия региональному миру и стабильности, а также для недопущения дальнейшей эскалации напряженности", - заявил дипломат. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующих Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. МАГАТЭ сообщало, что этот ядерный объект, как и завод по обогащению топлива в Фордо не пострадали в результате атаки Израиля. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Видео ударов армии Израиля в Иране Видео ударов армии Израиля в Иране 2025-06-13T12:01 true PT0M16S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, иран, израиль, китай, али хаменеи, корпус стражей исламской революции, магатэ, операция израиля "восходящий лев"