https://ria.ru/20250613/izrail-2022730883.html
При ответных ударах Ирана по Израилю пострадали более 40 человек, пишут СМИ
При ответных ударах Ирана по Израилю пострадали более 40 человек, пишут СМИ - РИА Новости, 13.06.2025
При ответных ударах Ирана по Израилю пострадали более 40 человек, пишут СМИ
Более 40 человек пострадали в Израиле из-за ответной ракетной атаки Ирана, двое из них находятся в критическом состоянии, сообщил новостной портал Ynet. РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T23:48:00+03:00
2025-06-13T23:48:00+03:00
2025-06-13T23:54:00+03:00
в мире
иран
израиль
армия обороны израиля (цахал)
корпус стражей исламской революции
обострение конфликта между израилем и ираном
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ТЕЛЬ-АВИВ, 13 июн - РИА Новости. Более 40 человек пострадали в Израиле из-за ответной ракетной атаки Ирана, двое из них находятся в критическом состоянии, сообщил новостной портал Ynet."По меньшей мере 41 человек пострадал в районе Гуш-Дан (центр Израиля - ред.), двое из которых находятся в критическом состоянии", - говорится в публикации.Ранее пресс-секретарь Армии обороны Израиля бригадный генерал Эфи Дефрин заявил, что Иран осуществил два ракетных залпа по территории Израиля, выпустив в общей сложность менее 100 ракет.
https://ria.ru/20250613/voyna-2022648438.html
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Очевидцы, как утверждают в СМИ, сняли кадры попадания ракеты в здание
Очевидцы, как утверждают в СМИ, сняли кадры попадания ракеты в здание
2025-06-13T23:48
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в мире, иран, израиль, армия обороны израиля (цахал), корпус стражей исламской революции, обострение конфликта между израилем и ираном
В мире, Иран, Израиль, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Корпус стражей исламской революции, Обострение конфликта между Израилем и Ираном
При ответных ударах Ирана по Израилю пострадали более 40 человек, пишут СМИ
Ynet: при ракетном ответе Ирана на израильские атаки пострадали более 40 человек