https://ria.ru/20250613/izrail-2022730883.html

При ответных ударах Ирана по Израилю пострадали более 40 человек, пишут СМИ

При ответных ударах Ирана по Израилю пострадали более 40 человек, пишут СМИ - РИА Новости, 13.06.2025

При ответных ударах Ирана по Израилю пострадали более 40 человек, пишут СМИ

Более 40 человек пострадали в Израиле из-за ответной ракетной атаки Ирана, двое из них находятся в критическом состоянии, сообщил новостной портал Ynet. РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T23:48:00+03:00

2025-06-13T23:48:00+03:00

2025-06-13T23:54:00+03:00

в мире

иран

израиль

армия обороны израиля (цахал)

корпус стражей исламской революции

обострение конфликта между израилем и ираном

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ТЕЛЬ-АВИВ, 13 июн - РИА Новости. Более 40 человек пострадали в Израиле из-за ответной ракетной атаки Ирана, двое из них находятся в критическом состоянии, сообщил новостной портал Ynet."По меньшей мере 41 человек пострадал в районе Гуш-Дан (центр Израиля - ред.), двое из которых находятся в критическом состоянии", - говорится в публикации.Ранее пресс-секретарь Армии обороны Израиля бригадный генерал Эфи Дефрин заявил, что Иран осуществил два ракетных залпа по территории Израиля, выпустив в общей сложность менее 100 ракет.

https://ria.ru/20250613/voyna-2022648438.html

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Очевидцы, как утверждают в СМИ, сняли кадры попадания ракеты в здание Очевидцы, как утверждают в СМИ, сняли кадры попадания ракеты в здание 2025-06-13T23:48 true PT0M25S

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в мире, иран, израиль, армия обороны израиля (цахал), корпус стражей исламской революции, обострение конфликта между израилем и ираном