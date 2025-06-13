https://ria.ru/20250613/izrail-2022720778.html

Небензя осудил атаку Израиля на Иран

Небензя осудил атаку Израиля на Иран - РИА Новости, 13.06.2025

Небензя осудил атаку Израиля на Иран

Действия Израиля против Ирана являются грубым нарушением устава ООН и норм международного права, Россия их решительно осуждает, заявил постпред РФ при ООН... РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T22:31:00+03:00

2025-06-13T22:31:00+03:00

2025-06-13T23:02:00+03:00

в мире

израиль

иран

россия

василий небензя

корпус стражей исламской революции

армия обороны израиля (цахал)

обострение конфликта между израилем и ираном

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ООН, 13 июн - РИА Новости. Действия Израиля против Ирана являются грубым нарушением устава ООН и норм международного права, Россия их решительно осуждает, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя."Это ничем не спровоцированная атака, как бы Израиль не утверждал обратное, представляет собой грубое нарушение устава ООН и норм международного права", - сообщил он на заседании Совбеза ООН.Небензя добавил, что Российская Федерация решительно осуждает действия Израиля."Его военные авантюры толкают регион на грань большой войны", - указал российский дипломат.Ранее Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что Иран в ответ на удары Израиля проводит операцию "Правдивое обещание 3". Информация об ответных действиях Ирана появилась после обращения Верховного лидера Ирана Али Хаменеи к иранцам с обещанием ответить Израилю силой.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков.Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. МАГАТЭ сообщало, что этот ядерный объект и завод по обогащению топлива в Фордо не пострадали в результате атаки Израиля. Однако позже власти Ирана заявили об ущербе объекту по обогащению урана в Натанзе.Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Глава МИД Ирана Аббас Аракчи потребовал от СБ ООН осудить действия Израиля и принять меры, заявив о рисках катастрофы после удара по ядерному объекту в Натанзе. Он отметил, что удары Израиля являются нарушением Устава ООН и Тегеран вправе ответить на них.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж РИА Новости >>

https://ria.ru/20250613/putin-2022704151.html

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Дом в центре Тегерана, разрушенный израильским ударом Дом в центре Тегерана, разрушенный израильским ударом. Кадры корреспондента РИА Новости. 2025-06-13T22:31 true PT0M34S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, израиль, иран, россия, василий небензя, корпус стражей исламской революции, армия обороны израиля (цахал), обострение конфликта между израилем и ираном