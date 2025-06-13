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Небензя осудил атаку Израиля на Иран - РИА Новости, 13.06.2025
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22:31 13.06.2025 (обновлено: 23:02 13.06.2025)
https://ria.ru/20250613/izrail-2022720778.html
Небензя осудил атаку Израиля на Иран
Небензя осудил атаку Израиля на Иран - РИА Новости, 13.06.2025
Небензя осудил атаку Израиля на Иран
Действия Израиля против Ирана являются грубым нарушением устава ООН и норм международного права, Россия их решительно осуждает, заявил постпред РФ при ООН... РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T22:31:00+03:00
2025-06-13T23:02:00+03:00
в мире
израиль
иран
россия
василий небензя
корпус стражей исламской революции
армия обороны израиля (цахал)
обострение конфликта между израилем и ираном
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ООН, 13 июн - РИА Новости. Действия Израиля против Ирана являются грубым нарушением устава ООН и норм международного права, Россия их решительно осуждает, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя."Это ничем не спровоцированная атака, как бы Израиль не утверждал обратное, представляет собой грубое нарушение устава ООН и норм международного права", - сообщил он на заседании Совбеза ООН.Небензя добавил, что Российская Федерация решительно осуждает действия Израиля."Его военные авантюры толкают регион на грань большой войны", - указал российский дипломат.Ранее Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что Иран в ответ на удары Израиля проводит операцию "Правдивое обещание 3". Информация об ответных действиях Ирана появилась после обращения Верховного лидера Ирана Али Хаменеи к иранцам с обещанием ответить Израилю силой.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков.Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. МАГАТЭ сообщало, что этот ядерный объект и завод по обогащению топлива в Фордо не пострадали в результате атаки Израиля. Однако позже власти Ирана заявили об ущербе объекту по обогащению урана в Натанзе.Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Глава МИД Ирана Аббас Аракчи потребовал от СБ ООН осудить действия Израиля и принять меры, заявив о рисках катастрофы после удара по ядерному объекту в Натанзе. Он отметил, что удары Израиля являются нарушением Устава ООН и Тегеран вправе ответить на них.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж РИА Новости &gt;&gt;
https://ria.ru/20250613/putin-2022704151.html
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РИА Новости
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Дом в центре Тегерана, разрушенный израильским ударом
Дом в центре Тегерана, разрушенный израильским ударом. Кадры корреспондента РИА Новости.
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в мире, израиль, иран, россия, василий небензя, корпус стражей исламской революции, армия обороны израиля (цахал), обострение конфликта между израилем и ираном
В мире, Израиль, Иран, Россия, Василий Небензя, Корпус стражей исламской революции, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Обострение конфликта между Израилем и Ираном
Небензя осудил атаку Израиля на Иран

Небензя осудил атаку Израиля на Иран, назвав ее нарушением международного права

© AP Photo / Eduardo Munoz AlvarezПостпред России при ООН Василий Небензя
Постпред России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
© AP Photo / Eduardo Munoz Alvarez
Постпред России при ООН Василий Небензя. Архивное фото
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ООН, 13 июн - РИА Новости. Действия Израиля против Ирана являются грубым нарушением устава ООН и норм международного права, Россия их решительно осуждает, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
"Это ничем не спровоцированная атака, как бы Израиль не утверждал обратное, представляет собой грубое нарушение устава ООН и норм международного права", - сообщил он на заседании Совбеза ООН.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
Путин осудил израильские удары по Ирану
Вчера, 20:16
Небензя добавил, что Российская Федерация решительно осуждает действия Израиля.
"Его военные авантюры толкают регион на грань большой войны", - указал российский дипломат.
Ранее Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что Иран в ответ на удары Израиля проводит операцию "Правдивое обещание 3". Информация об ответных действиях Ирана появилась после обращения Верховного лидера Ирана Али Хаменеи к иранцам с обещанием ответить Израилю силой.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков.
Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. МАГАТЭ сообщало, что этот ядерный объект и завод по обогащению топлива в Фордо не пострадали в результате атаки Израиля. Однако позже власти Ирана заявили об ущербе объекту по обогащению урана в Натанзе.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Глава МИД Ирана Аббас Аракчи потребовал от СБ ООН осудить действия Израиля и принять меры, заявив о рисках катастрофы после удара по ядерному объекту в Натанзе. Он отметил, что удары Израиля являются нарушением Устава ООН и Тегеран вправе ответить на них.
Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж РИА Новости >>
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
Апокалипсис сегодня: такой войны мир еще не видел
Вчера, 13:44
 
В миреИзраильИранРоссияВасилий НебензяКорпус стражей исламской революцииАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)Обострение конфликта между Израилем и Ираном
 
 
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Системы ПВО Израиля отражают ракетную атаку Ирана на Тель-АвивОбострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж08:00
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