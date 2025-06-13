https://ria.ru/20250613/izrail-2022713803.html

Израиль заявил о еще одном ракетном залпе со стороны Ирана

Израиль заявил о еще одном ракетном залпе со стороны Ирана - РИА Новости, 13.06.2025

Израиль заявил о еще одном ракетном залпе со стороны Ирана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что зафиксировала еще один залп из десятков ракет со стороны Ирана. РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T21:37:00+03:00

2025-06-13T21:37:00+03:00

2025-06-13T22:14:00+03:00

в мире

иран

израиль

армия обороны израиля (цахал)

корпус стражей исламской революции

обострение конфликта между израилем и ираном

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0d/2022712632_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_be88a417229764802c8e7eef2ce285aa.jpg

ТЕЛЬ-АВИВ, 13 июн - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что зафиксировала еще один залп из десятков ракет со стороны Ирана. "Обстрел продолжается. Еще один залп из десятков ракет был выпущен в сторону Государства Израиль. Населению предписано продолжать выполнять указания командования тыла и инструкции. Взрывы, которые вы слышите, происходят от перехватов или падений", - говорится в сообщении.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж РИА Новости >>

https://ria.ru/20250613/voyna-2022648438.html

иран

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Сирены воздушной тревоги в Тель-Авиве после запуска ракет из Ирана Сирены воздушной тревоги звучат в Тель-Авиве и других районах Израиля после запуска ракет из Ирана 2025-06-13T21:37 true PT0M10S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, иран, израиль, армия обороны израиля (цахал), корпус стражей исламской революции, обострение конфликта между израилем и ираном