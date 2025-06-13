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Израиль заявил о еще одном ракетном залпе со стороны Ирана
Израиль заявил о еще одном ракетном залпе со стороны Ирана - РИА Новости, 13.06.2025
Израиль заявил о еще одном ракетном залпе со стороны Ирана
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что зафиксировала еще один залп из десятков ракет со стороны Ирана. РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T21:37:00+03:00
2025-06-13T21:37:00+03:00
2025-06-13T22:14:00+03:00
в мире
иран
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армия обороны израиля (цахал)
корпус стражей исламской революции
обострение конфликта между израилем и ираном
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ТЕЛЬ-АВИВ, 13 июн - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что зафиксировала еще один залп из десятков ракет со стороны Ирана. "Обстрел продолжается. Еще один залп из десятков ракет был выпущен в сторону Государства Израиль. Населению предписано продолжать выполнять указания командования тыла и инструкции. Взрывы, которые вы слышите, происходят от перехватов или падений", - говорится в сообщении.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж РИА Новости >>
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Сирены воздушной тревоги в Тель-Авиве после запуска ракет из Ирана
Сирены воздушной тревоги звучат в Тель-Авиве и других районах Израиля после запуска ракет из Ирана
2025-06-13T21:37
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в мире, иран, израиль, армия обороны израиля (цахал), корпус стражей исламской революции, обострение конфликта между израилем и ираном
В мире, Иран, Израиль, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Корпус стражей исламской революции, Обострение конфликта между Израилем и Ираном
Израиль заявил о еще одном ракетном залпе со стороны Ирана
ЦАХАЛ заявила о еще одном ракетном залпе со стороны Ирана