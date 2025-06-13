На Западе обнаружили, что стоит за атаками на иранские ядерные объекты
Риттер: Израиль атаковал Иран с целью смены правящего режима
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Подлинной причиной атак Израиля на ядерные объекты Ирана было изменение властной структуры, заявил американский военный аналитик Скотт Риттер в статье на платформе Substack.
"Текущие сообщения свидетельствуют о том, что Иран может объявить войну Израилю. Такое заявление превратило бы этот конфликт в экзистенциальную борьбу. Нет никаких сомнений в том, чью сторону примут США. Это означает, что в конечном итоге — скорее рано, чем поздно — Соединенные Штаты объединят свою военную мощь с Израилем, чтобы добиться стратегического поражения Ирана. Стратегическое поражение — это эвфемизм для смены режима", — написал он.
Аналитик подчеркнул, что ключевая часть удара Израиля была направлена на обезглавливание высшего иранского руководства как в армии, так и в военной промышленности, которые были связаны с ядерной программой республики.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран. В результате были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава Генштаба Вооруженных сил, командующие Корпусом стражей исламской революции, а также несколько ученых-ядерщиков.
Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. МАГАТЭ сообщало, что этот ядерный объект, как и завод по обогащению топлива в Фордо, не пострадали в результате атаки Израиля. Однако позже власти Ирана заявили о нанесении ущерба объекту по обогащению урана в Натанзе.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".