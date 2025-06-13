https://ria.ru/20250613/izrail-2022685237.html

На Западе обнаружили, что стоит за атаками на иранские ядерные объекты

На Западе обнаружили, что стоит за атаками на иранские ядерные объекты - РИА Новости, 13.06.2025

На Западе обнаружили, что стоит за атаками на иранские ядерные объекты

Подлинной причиной атак Израиля на ядерные объекты Ирана было изменение властной структуры, заявил американский военный аналитик Скотт Риттер в статье на... РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T17:17:00+03:00

2025-06-13T17:17:00+03:00

2025-06-13T17:57:00+03:00

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Подлинной причиной атак Израиля на ядерные объекты Ирана было изменение властной структуры, заявил американский военный аналитик Скотт Риттер в статье на платформе Substack."Текущие сообщения свидетельствуют о том, что Иран может объявить войну Израилю. Такое заявление превратило бы этот конфликт в экзистенциальную борьбу. Нет никаких сомнений в том, чью сторону примут США. Это означает, что в конечном итоге — скорее рано, чем поздно — Соединенные Штаты объединят свою военную мощь с Израилем, чтобы добиться стратегического поражения Ирана. Стратегическое поражение — это эвфемизм для смены режима", — написал он.Аналитик подчеркнул, что ключевая часть удара Израиля была направлена ​​на обезглавливание высшего иранского руководства как в армии, так и в военной промышленности, которые были связаны с ядерной программой республики.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран. В результате были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава Генштаба Вооруженных сил, командующие Корпусом стражей исламской революции, а также несколько ученых-ядерщиков.Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. МАГАТЭ сообщало, что этот ядерный объект, как и завод по обогащению топлива в Фордо, не пострадали в результате атаки Израиля. Однако позже власти Ирана заявили о нанесении ущерба объекту по обогащению урана в Натанзе.Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".

https://ria.ru/20250613/ataki-2022677832.html

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