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Переговоры по иранскому ядерному вопросу висят на волоске, пишут СМИ - РИА Новости, 13.06.2025
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13:43 13.06.2025
https://ria.ru/20250613/izrail-2022648897.html
Переговоры по иранскому ядерному вопросу висят на волоске, пишут СМИ
Переговоры по иранскому ядерному вопросу висят на волоске, пишут СМИ - РИА Новости, 13.06.2025
Переговоры по иранскому ядерному вопросу висят на волоске, пишут СМИ
Мировые СМИ обсуждают масштаб израильской атаки на Иран и анализируют последствия эскалации отношений между двумя странами как для региона, так и для всего... РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T13:43:00+03:00
2025-06-13T13:43:00+03:00
израиль
сша
иран
дональд трамп
марко рубио
али хаменеи
корпус стражей исламской революции
магатэ
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Мировые СМИ обсуждают масштаб израильской атаки на Иран и анализируют последствия эскалации отношений между двумя странами как для региона, так и для всего мира, ряд изданий подчеркивают нестандартный характер заявления Вашингтона на события с участием его союзника Израиля. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующих Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Британская газета Financial Times называет израильские удары "полномасштабной сокрушительной атакой". Издание отмечает, что эти удары стали очередным витком почти двухлетнего конфликта на Ближнем Востоке. Испанская газета Mundo считает, что израильским ударам предшествовала демонстрация силы. "Бряцание оружием наблюдалось последние несколько недель", - пишет газета. Издание отмечает, что 13 июня войдет в историю всего региона. По оценкам британской газеты Telegraph, "это только начало". По мнению издания Politico, Тель-Авив решил действовать сейчас, поскольку счел, что в данный момент Тегеран ослаблен после ряда израильских ударов по союзникам Ирана и непосредственно по территории страны. "Решение Израиля действовать сейчас, скорее всего, также вызвано убеждением в том, что Иран на редкость ослаблен", - пишет Politico. Издание Mundo подчеркивает, что в первые часы этой "беспрецедентной" атаки Иран "все еще пребывал в шоке и удивлении", несмотря на то, что за день до этого информация, заявления и некоторые решения США об эвакуации своего персонала в регионе, а также осуждение МАГАТЭ Ирана за несоблюдение своих ядерных обязательств "наводили на мысль" о скором нападении Израиля. New York Times пишет, что "масштаб ночных ударов ошеломил как иранцев, так и израильтян". Норвежская газета Aftenposten отмечает, что Израиль ведет войну сразу на нескольких фронтах. "В дополнение к нападению на Иран ведутся масштабные военные действия в секторе Газа и военные операции на Западном берегу (реки Иордан - ред.). Израиль оккупирует и подвергает бомбардировке районы в Сирии и проводит регулярные авиаобстрелы Ливана", - говорится в статье. СМИ также оценивают влияние израильских ударов на переговоры Ирана с США. Так, испанская газета Pais отмечает, что удары по Ирану, по сути, "подорвали" переговоры Тегерана с Вашингтоном. Переговоры по ядерному вопросу "теперь висят на волоске", пишет газета Mundo. Даже президент США Дональд Трамп, выступивший с инициативой переговоров, выразил меньше энтузиазма по поводу заключения сделки", - отмечает издание. Издание Corriere della Sera обратило внимание на то, что заявление государственного секретаря США Марко Рубио об израильских ударах по территории Ирана не содержит слов поддержки в сторону Израиля. "В сообщении ни разу не упоминается, что США поддерживают Израиль: трудно вспомнить госсекретаря (и советника по национальной безопасности), который бы не подтвердил поддержку союзника в подобный момент в прошлом", - пишет газета. Politico также обратила внимание на нестандартный характер заявления Рубио: "оно не содержало стандартных высказываний о всецелой защите права Израиля на принятие мер и напоминаний миру о "нерушимой" приверженности Америки Израилю". Британская Daily Mail вовсе считает, что США "дистанцировались от ударов". Зарубежная пресса анализирует также потенциальные последствия нового витка эскалации на Ближнем Востоке. Издание Washington Post со ссылкой бывших чиновников и аналитиков пишет, что без поддержки США, в частности, без "глубоко проникающих бомб и дозаправки израильских самолетов", израильская атака, скорее всего, нанесет ограниченный ущерб ядерным объектам Ирана, ряд из которых находятся глубоко под землей. Politico отмечает, что "превентивный" удар Израиля грозит перерасти в более масштабный конфликт, в который будут втянуты США. Британская Independent так же считает, что израильские удары приближают Ближний Восток к перспективе региональной войны между "давними врагами". "Хотя США отрицают свое участие в атаке, любая война между Израилем и Ираном, скорее всего, вовлечет американские войска в более масштабный региональный конфликт", - заключает издание. Итальянская газета Stampa, комментируя серию превентивных ударов Израиля по Ирану, пишет, что шаг "привел к резкому росту цен на нефть и влечет риск открытия третьего фронта войны после Украины и Газы". По оценкам газеты, это "еще одна пощечина для Дональда (Трампа – ред.)".Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости &gt;&gt;
https://ria.ru/20250613/voyna-2022636901.html
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Пожар в жилом доме в Тегеране после ударов Израиля
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израиль, сша, иран, дональд трамп, марко рубио, али хаменеи, корпус стражей исламской революции, магатэ, в мире
Израиль, США, Иран, Дональд Трамп, Марко Рубио, Али Хаменеи, Корпус стражей исламской революции, МАГАТЭ, В мире
Переговоры по иранскому ядерному вопросу висят на волоске, пишут СМИ

Financial Times назвала израильские удары по Ирану полномасштабной атакой

© AP Photo / Vahid SalemiПоследствия израильской атаки в Тегеране, Иран
Последствия израильской атаки в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
Последствия израильской атаки в Тегеране, Иран
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Мировые СМИ обсуждают масштаб израильской атаки на Иран и анализируют последствия эскалации отношений между двумя странами как для региона, так и для всего мира, ряд изданий подчеркивают нестандартный характер заявления Вашингтона на события с участием его союзника Израиля.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующих Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
Геополитические последствия войны между Израилем и Ираном
12:34
Британская газета Financial Times называет израильские удары "полномасштабной сокрушительной атакой". Издание отмечает, что эти удары стали очередным витком почти двухлетнего конфликта на Ближнем Востоке. Испанская газета Mundo считает, что израильским ударам предшествовала демонстрация силы. "Бряцание оружием наблюдалось последние несколько недель", - пишет газета. Издание отмечает, что 13 июня войдет в историю всего региона. По оценкам британской газеты Telegraph, "это только начало".
По мнению издания Politico, Тель-Авив решил действовать сейчас, поскольку счел, что в данный момент Тегеран ослаблен после ряда израильских ударов по союзникам Ирана и непосредственно по территории страны. "Решение Израиля действовать сейчас, скорее всего, также вызвано убеждением в том, что Иран на редкость ослаблен", - пишет Politico.
Издание Mundo подчеркивает, что в первые часы этой "беспрецедентной" атаки Иран "все еще пребывал в шоке и удивлении", несмотря на то, что за день до этого информация, заявления и некоторые решения США об эвакуации своего персонала в регионе, а также осуждение МАГАТЭ Ирана за несоблюдение своих ядерных обязательств "наводили на мысль" о скором нападении Израиля. New York Times пишет, что "масштаб ночных ударов ошеломил как иранцев, так и израильтян".
Операция "Восходящий лев". Последствия израильских ударов по Ирану
© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami

Израиль в середине ночи начал масштабную военную операцию "Восходящий лев" против Ирана.

Вид на поврежденное здание в иранской столице Тегеране после израильской атаки

Израиль в середине ночи начал масштабную военную операцию "Восходящий лев" против Ирана.

© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami
1 из 8
© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami

Целями стали военных и ядерных объектов в нескольких провинциях Ирана.

Вид на поврежденное здание в иранской столице Тегеране после израильской атаки

Целями стали военных и ядерных объектов в нескольких провинциях Ирана.

© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami
2 из 8
© Getty Images / Contributor#699095

Так, сообщалось о взрывах на ядерном объекте в Натанзе. Но по данным МАГАТЭ уровень радиации на объекте не превышен.

Люди осматривают последствия массированного израильского авиаудара в Тегеране

Так, сообщалось о взрывах на ядерном объекте в Натанзе. Но по данным МАГАТЭ уровень радиации на объекте не превышен.

© Getty Images / Contributor#699095
3 из 8
© Getty Images / Majid Saeedi

Агентство также указало, что АЭС в Бушере, ядерный центр в Исфахане и завод по обогащению топлива в Фордо не пострадали.

Вид на поврежденное здание в иранской столице Тегеране после израильской атаки

Агентство также указало, что АЭС в Бушере, ядерный центр в Исфахане и завод по обогащению топлива в Фордо не пострадали.

© Getty Images / Majid Saeedi
4 из 8
© Getty Images / Contributor#699095

Израильская армия сообщила, что в ходе операции использовала 200 самолетов и сотни боеприпасов.

Люди осматривают последствия массированного израильского авиаудара в Тегеране

Израильская армия сообщила, что в ходе операции использовала 200 самолетов и сотни боеприпасов.

© Getty Images / Contributor#699095
5 из 8
© Getty Images / Majid Saeedi

По заявлению ЦАХАЛ, были ликвидированы трое самых высокопоставленных иранских военных командиров, включая командующего КСИР и главу Генштаба.

Поврежденные автомобили на площади в районе Нармак в Тегеране после израильских авиаударов

По заявлению ЦАХАЛ, были ликвидированы трое самых высокопоставленных иранских военных командиров, включая командующего КСИР и главу Генштаба.

© Getty Images / Majid Saeedi
6 из 8
© Getty Images / Contributor#699095

Американский президент Дональд Трамп, в свою очередь, отметил, что заранее знал о готовящейся операции.

Вид на поврежденное здание в иранской столице Тегеране после израильской атаки

Американский президент Дональд Трамп, в свою очередь, отметил, что заранее знал о готовящейся операции.

© Getty Images / Contributor#699095
7 из 8
© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami

При этом США заявили, что не участвовали и не оказывали помощь Израилю.

Вид на поврежденное здание в иранской столице Тегеране после израильской атаки

При этом США заявили, что не участвовали и не оказывали помощь Израилю.

© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami
8 из 8

Израиль в середине ночи начал масштабную военную операцию "Восходящий лев" против Ирана.

© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami
1 из 8

Целями стали военных и ядерных объектов в нескольких провинциях Ирана.

© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami
2 из 8

Так, сообщалось о взрывах на ядерном объекте в Натанзе. Но по данным МАГАТЭ уровень радиации на объекте не превышен.

© Getty Images / Contributor#699095
3 из 8

Агентство также указало, что АЭС в Бушере, ядерный центр в Исфахане и завод по обогащению топлива в Фордо не пострадали.

© Getty Images / Majid Saeedi
4 из 8

Израильская армия сообщила, что в ходе операции использовала 200 самолетов и сотни боеприпасов.

© Getty Images / Contributor#699095
5 из 8

По заявлению ЦАХАЛ, были ликвидированы трое самых высокопоставленных иранских военных командиров, включая командующего КСИР и главу Генштаба.

© Getty Images / Majid Saeedi
6 из 8

Американский президент Дональд Трамп, в свою очередь, отметил, что заранее знал о готовящейся операции.

© Getty Images / Contributor#699095
7 из 8

При этом США заявили, что не участвовали и не оказывали помощь Израилю.

© Getty Images / Anadolu/Fatemeh Bahrami
8 из 8
Норвежская газета Aftenposten отмечает, что Израиль ведет войну сразу на нескольких фронтах. "В дополнение к нападению на Иран ведутся масштабные военные действия в секторе Газа и военные операции на Западном берегу (реки Иордан - ред.). Израиль оккупирует и подвергает бомбардировке районы в Сирии и проводит регулярные авиаобстрелы Ливана", - говорится в статье.
СМИ также оценивают влияние израильских ударов на переговоры Ирана с США. Так, испанская газета Pais отмечает, что удары по Ирану, по сути, "подорвали" переговоры Тегерана с Вашингтоном. Переговоры по ядерному вопросу "теперь висят на волоске", пишет газета Mundo. Даже президент США Дональд Трамп, выступивший с инициативой переговоров, выразил меньше энтузиазма по поводу заключения сделки", - отмечает издание.
Издание Corriere della Sera обратило внимание на то, что заявление государственного секретаря США Марко Рубио об израильских ударах по территории Ирана не содержит слов поддержки в сторону Израиля. "В сообщении ни разу не упоминается, что США поддерживают Израиль: трудно вспомнить госсекретаря (и советника по национальной безопасности), который бы не подтвердил поддержку союзника в подобный момент в прошлом", - пишет газета. Politico также обратила внимание на нестандартный характер заявления Рубио: "оно не содержало стандартных высказываний о всецелой защите права Израиля на принятие мер и напоминаний миру о "нерушимой" приверженности Америки Израилю".
Британская Daily Mail вовсе считает, что США "дистанцировались от ударов".
Зарубежная пресса анализирует также потенциальные последствия нового витка эскалации на Ближнем Востоке. Издание Washington Post со ссылкой бывших чиновников и аналитиков пишет, что без поддержки США, в частности, без "глубоко проникающих бомб и дозаправки израильских самолетов", израильская атака, скорее всего, нанесет ограниченный ущерб ядерным объектам Ирана, ряд из которых находятся глубоко под землей.
Politico отмечает, что "превентивный" удар Израиля грозит перерасти в более масштабный конфликт, в который будут втянуты США. Британская Independent так же считает, что израильские удары приближают Ближний Восток к перспективе региональной войны между "давними врагами". "Хотя США отрицают свое участие в атаке, любая война между Израилем и Ираном, скорее всего, вовлечет американские войска в более масштабный региональный конфликт", - заключает издание.
Итальянская газета Stampa, комментируя серию превентивных ударов Израиля по Ирану, пишет, что шаг "привел к резкому росту цен на нефть и влечет риск открытия третьего фронта войны после Украины и Газы". По оценкам газеты, это "еще одна пощечина для Дональда (Трампа – ред.)".
Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости >>
Министр обороны Израиля объявил чрезвычайное положение по всей стране, передаQ04т Axios. - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
Израиль нанес пять волн ударов по целям в Иране, пишут СМИ
07:39
 
ИзраильСШАИранДональд ТрампМарко РубиоАли ХаменеиКорпус стражей исламской революцииМАГАТЭВ мире
 
 
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На месте взрыва в жилом комплексе на севере Тегерана, ИранУдары Израиля по Ирану. Онлайн-репортаж06:43
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