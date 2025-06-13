https://ria.ru/20250613/irna-2022716726.html
Иранские ракеты попали по зданию Минобороны Израиля, сообщили СМИ
Иранские ракеты попали по зданию Минобороны Израиля, сообщили СМИ - РИА Новости, 13.06.2025
Иранские ракеты попали по зданию Минобороны Израиля, сообщили СМИ
Иранские ракеты два раза попали по зданию министерства обороны Израиля, утверждает иранское госагентство IRNA. РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T22:00:00+03:00
2025-06-13T22:00:00+03:00
2025-06-13T23:38:00+03:00
в мире
израиль
минобороны израиля
армия обороны израиля (цахал)
корпус стражей исламской революции
обострение конфликта между израилем и ираном
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Иранские ракеты два раза попали по зданию министерства обороны Израиля, утверждает иранское госагентство IRNA.Ранее Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что Иран в ответ на удары Израиля проводит операцию "Правдивое обещание 3". Информация об ответных действиях Ирана появилась после обращения Верховного лидера Ирана Али Хаменеи к иранцам с обещанием ответить Израилю силой."Израильское министерство обороны стало целью второй раз", - говорится в сообщении агентства.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков.Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. МАГАТЭ сообщало, что этот ядерный объект и завод по обогащению топлива в Фордо не пострадали в результате атаки Израиля. Однако позже власти Ирана заявили об ущербе объекту по обогащению урана в Натанзе.Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Глава МИД Ирана Аббас Аракчи потребовал от СБ ООН осудить действия Израиля и принять меры, заявив о рисках катастрофы после удара по ядерному объекту в Натанзе. Он отметил, что удары Израиля являются нарушением Устава ООН и Тегеран вправе ответить на них.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж РИА Новости >>
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Ракетный удар по Израилю
Ракетный удар по Израилю
2025-06-13T22:00
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PT1M25S
Момент удара иранской ракеты по Тель-Авиву
Момент удара иранской ракеты по Тель-Авиву
2025-06-13T22:00
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PT0M07S
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Ракетный удар по Тель-Авиву
Ракетный удар по Тель-Авиву
2025-06-13T22:00
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PT0M09S
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в мире, израиль, минобороны израиля, армия обороны израиля (цахал), корпус стражей исламской революции, обострение конфликта между израилем и ираном
В мире, Израиль, Минобороны Израиля, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Корпус стражей исламской революции, Обострение конфликта между Израилем и Ираном
Иранские ракеты попали по зданию Минобороны Израиля, сообщили СМИ
IRNA: иранские ракеты дважды попали по зданию Минобороны Израиля