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Иран отверг призывы воздерживаться от действий против Израиля - РИА Новости, 13.06.2025
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22:27 13.06.2025 (обновлено: 23:39 13.06.2025)
https://ria.ru/20250613/iran-2022720164.html
Иран отверг призывы воздерживаться от действий против Израиля
Иран отверг призывы воздерживаться от действий против Израиля - РИА Новости, 13.06.2025
Иран отверг призывы воздерживаться от действий против Израиля
Тегеран отвергает призывы воздерживаться от действий против Израиля после израильских ударов по исламской республике, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи. РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T22:27:00+03:00
2025-06-13T23:39:00+03:00
в мире
иран
израиль
аббас аракчи
корпус стражей исламской революции
обострение конфликта между израилем и ираном
армия обороны израиля (цахал)
мид ирана
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ТЕГЕРАН, 13 июн - РИА Новости. Тегеран отвергает призывы воздерживаться от действий против Израиля после израильских ударов по исламской республике, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи. Ранее Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что Иран в ответ на удары Израиля проводит операцию "Правдивое обещание 3". Информация об ответных действиях Ирана появилась после обращения Верховного лидера Ирана Али Хаменеи к иранцам с обещанием ответить Израилю силой. "Министр иностранных дел нашей страны счёл необоснованными призывы к сдержанности со стороны Ирана после агрессии израильского режима", - говорится в заявлении в Telegram-канале МИД Ирана. Министр заявил об этом в ходе разговора с главой МИД Великобритании Дэвидом Лэмми. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. МАГАТЭ сообщало, что этот ядерный объект и завод по обогащению топлива в Фордо не пострадали в результате атаки Израиля. Однако позже власти Ирана заявили об ущербе объекту по обогащению урана в Натанзе. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Глава МИД Ирана Аббас Аракчи потребовал от СБ ООН осудить действия Израиля и принять меры, заявив о рисках катастрофы после удара по ядерному объекту в Натанзе. Он отметил, что удары Израиля являются нарушением Устава ООН и Тегеран вправе ответить на них.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж РИА Новости &gt;&gt;
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Новые удары по Тель-Авиву
На кадрах из соцсетей – Тель-Авив.
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Кадры из Тель-Авива
Кадры из Тель-Авива
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в мире, иран, израиль, аббас аракчи, корпус стражей исламской революции, обострение конфликта между израилем и ираном, армия обороны израиля (цахал), мид ирана
В мире, Иран, Израиль, Аббас Аракчи, Корпус стражей исламской революции, Обострение конфликта между Израилем и Ираном, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), МИД Ирана
Иран отверг призывы воздерживаться от действий против Израиля

Аракчи: Иран отвергает призывы воздерживаться от действий против Израиля

© AP PhotoСистемы ПВО Израиля отражают ракетную атаку Ирана
Системы ПВО Израиля отражают ракетную атаку Ирана - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
© AP Photo
Системы ПВО Израиля отражают ракетную атаку Ирана
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ТЕГЕРАН, 13 июн - РИА Новости. Тегеран отвергает призывы воздерживаться от действий против Израиля после израильских ударов по исламской республике, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.
Ранее Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что Иран в ответ на удары Израиля проводит операцию "Правдивое обещание 3". Информация об ответных действиях Ирана появилась после обращения Верховного лидера Ирана Али Хаменеи к иранцам с обещанием ответить Израилю силой.
"Министр иностранных дел нашей страны счёл необоснованными призывы к сдержанности со стороны Ирана после агрессии израильского режима", - говорится в заявлении в Telegram-канале МИД Ирана.
Министр заявил об этом в ходе разговора с главой МИД Великобритании Дэвидом Лэмми.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков.
Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. МАГАТЭ сообщало, что этот ядерный объект и завод по обогащению топлива в Фордо не пострадали в результате атаки Израиля. Однако позже власти Ирана заявили об ущербе объекту по обогащению урана в Натанзе.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Глава МИД Ирана Аббас Аракчи потребовал от СБ ООН осудить действия Израиля и принять меры, заявив о рисках катастрофы после удара по ядерному объекту в Натанзе. Он отметил, что удары Израиля являются нарушением Устава ООН и Тегеран вправе ответить на них.
Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж РИА Новости >>
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
Апокалипсис сегодня: такой войны мир еще не видел
Вчера, 13:44
 
В миреИранИзраильАббас АракчиКорпус стражей исламской революцииОбострение конфликта между Израилем и ИраномАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)МИД Ирана
 
 
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Системы ПВО Израиля отражают ракетную атаку Ирана на Тель-АвивОбострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж08:00
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