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Эксперт рассказал о военных возможностях Ирана - РИА Новости, 13.06.2025
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22:24 13.06.2025
https://ria.ru/20250613/iran-2022719116.html
Эксперт рассказал о военных возможностях Ирана
Эксперт рассказал о военных возможностях Ирана - РИА Новости, 13.06.2025
Эксперт рассказал о военных возможностях Ирана
Иран обладает обширными возможностями для нанесения Израилю масштабного ответного удара баллистическими ракетами, но пока неясно, станет ли он это делать,... РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T22:24:00+03:00
2025-06-13T22:24:00+03:00
в мире
иран
израиль
игорь коротченко
обострение конфликта между израилем и ираном
сша
ормузский пролив
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Иран обладает обширными возможностями для нанесения Израилю масштабного ответного удара баллистическими ракетами, но пока неясно, станет ли он это делать, учитывая, что такой шаг может втянуть страну в многолетнюю полноценную войну, такое мнение выразил РИА Новости российский военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. "Очевидно, что Иран обладает серьёзными возможностями для использования баллистических ракет различного класса с точки зрения нанесения ударов по ключевым объектам военной инфраструктуры Израиля, однако применит он их в полном объёме или ограничится достаточно "символическими" ударами с подключением дальнейших пропагандистских ресурсов, для подчеркивания, что удар был полноценным и соразмерным - вопрос, на который пока ответа нет", - сказал Коротченко. По его словам, на этом фоне продолжается политическое давление на Тегеран со стороны Вашингтона, Тель-Авива, и даже, например, Парижа. "Или же Тегеран изберет тактику масштабного удара возмездия при его готовности вступить в полноценную и многолетнюю войну. Здесь выбор будет делать духовный лидер Ирана, и решение, которое он примет сегодня, определит дальнейший ход событий в этом важнейшим регионе мира", - добавил эксперт. Он предположил, что в Иране при планировании ответных действий будут учитывать не только военную, но и экономическую целесообразность. По словам Коротченко, в случае слишком масштабных действий со стороны Тегерана Израиль, а также, возможно, его западные союзники, могут нанести последующий удар по объектам нефтяной промышленности Ирана, что приведёт к достаточно тяжёлым последствиям с точки зрения экономической обстановки в стране. Кроме того, эксперт назвал неясной готовность Ирана в случае такой атаки закрыть Ормузский пролив и начать, таким образом, полноценный военный конфликт с Израилем, США и другими западными союзниками еврейского государства. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись места дислокации иранских военных на северо-западе страны и ядерный объект в Натанзе. МАГАТЭ сообщало, что этот ядерный объект и завод по обогащению топлива в Фордо не пострадали в результате атаки Израиля. Однако позже власти Ирана заявили об ущербе объекту по обогащению урана в Натанзе. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Глава МИД Ирана Аббас Аракчи потребовал от СБ ООН осудить действия Израиля и принять меры, заявив о рисках катастрофы после удара по ядерному объекту в Натанзе. Он отметил, что удары Израиля являются нарушением Устава ООН и Тегеран вправе ответить на них.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20250613/voyna-2022636901.html
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иран
израиль
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Видео, как утверждается, последствий прилета иранской ракеты в Тель-Авиве
Видео, как утверждается, последствий прилета иранской ракеты в Тель-Авиве
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Ракетный удар по Израилю
Ракетный удар по Израилю
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в мире, иран, израиль, игорь коротченко, обострение конфликта между израилем и ираном, сша, ормузский пролив
В мире, Иран, Израиль, Игорь Коротченко, Обострение конфликта между Израилем и Ираном, США, Ормузский пролив
Эксперт рассказал о военных возможностях Ирана

Коротченко: Иран обладает всеми возможностями для масштабного ракетного удара

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Иран обладает обширными возможностями для нанесения Израилю масштабного ответного удара баллистическими ракетами, но пока неясно, станет ли он это делать, учитывая, что такой шаг может втянуть страну в многолетнюю полноценную войну, такое мнение выразил РИА Новости российский военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
"Очевидно, что Иран обладает серьёзными возможностями для использования баллистических ракет различного класса с точки зрения нанесения ударов по ключевым объектам военной инфраструктуры Израиля, однако применит он их в полном объёме или ограничится достаточно "символическими" ударами с подключением дальнейших пропагандистских ресурсов, для подчеркивания, что удар был полноценным и соразмерным - вопрос, на который пока ответа нет", - сказал Коротченко.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
Геополитические последствия войны между Израилем и Ираном
Вчера, 12:34
По его словам, на этом фоне продолжается политическое давление на Тегеран со стороны Вашингтона, Тель-Авива, и даже, например, Парижа.
"Или же Тегеран изберет тактику масштабного удара возмездия при его готовности вступить в полноценную и многолетнюю войну. Здесь выбор будет делать духовный лидер Ирана, и решение, которое он примет сегодня, определит дальнейший ход событий в этом важнейшим регионе мира", - добавил эксперт.
Он предположил, что в Иране при планировании ответных действий будут учитывать не только военную, но и экономическую целесообразность. По словам Коротченко, в случае слишком масштабных действий со стороны Тегерана Израиль, а также, возможно, его западные союзники, могут нанести последующий удар по объектам нефтяной промышленности Ирана, что приведёт к достаточно тяжёлым последствиям с точки зрения экономической обстановки в стране.
Кроме того, эксперт назвал неясной готовность Ирана в случае такой атаки закрыть Ормузский пролив и начать, таким образом, полноценный военный конфликт с Израилем, США и другими западными союзниками еврейского государства.
В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков.
Ударам также подверглись места дислокации иранских военных на северо-западе страны и ядерный объект в Натанзе. МАГАТЭ сообщало, что этот ядерный объект и завод по обогащению топлива в Фордо не пострадали в результате атаки Израиля. Однако позже власти Ирана заявили об ущербе объекту по обогащению урана в Натанзе.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Глава МИД Ирана Аббас Аракчи потребовал от СБ ООН осудить действия Израиля и принять меры, заявив о рисках катастрофы после удара по ядерному объекту в Натанзе. Он отметил, что удары Израиля являются нарушением Устава ООН и Тегеран вправе ответить на них.
Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
Апокалипсис сегодня: такой войны мир еще не видел
Вчера, 13:44
 
В миреИранИзраильИгорь КоротченкоОбострение конфликта между Израилем и ИраномСШАОрмузский пролив
 
 
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Системы ПВО Израиля отражают ракетную атаку Ирана на Тель-АвивОбострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж08:00
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