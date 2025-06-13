https://ria.ru/20250613/iran-2022719116.html

Эксперт рассказал о военных возможностях Ирана

Эксперт рассказал о военных возможностях Ирана - РИА Новости, 13.06.2025

Эксперт рассказал о военных возможностях Ирана

Иран обладает обширными возможностями для нанесения Израилю масштабного ответного удара баллистическими ракетами, но пока неясно, станет ли он это делать,... РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T22:24:00+03:00

2025-06-13T22:24:00+03:00

2025-06-13T22:24:00+03:00

в мире

иран

израиль

игорь коротченко

обострение конфликта между израилем и ираном

сша

ормузский пролив

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_0:128:3072:1856_1920x0_80_0_0_8f7edad248cdb7a58a0b5a0bed6f0158.jpg

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Иран обладает обширными возможностями для нанесения Израилю масштабного ответного удара баллистическими ракетами, но пока неясно, станет ли он это делать, учитывая, что такой шаг может втянуть страну в многолетнюю полноценную войну, такое мнение выразил РИА Новости российский военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. "Очевидно, что Иран обладает серьёзными возможностями для использования баллистических ракет различного класса с точки зрения нанесения ударов по ключевым объектам военной инфраструктуры Израиля, однако применит он их в полном объёме или ограничится достаточно "символическими" ударами с подключением дальнейших пропагандистских ресурсов, для подчеркивания, что удар был полноценным и соразмерным - вопрос, на который пока ответа нет", - сказал Коротченко. По его словам, на этом фоне продолжается политическое давление на Тегеран со стороны Вашингтона, Тель-Авива, и даже, например, Парижа. "Или же Тегеран изберет тактику масштабного удара возмездия при его готовности вступить в полноценную и многолетнюю войну. Здесь выбор будет делать духовный лидер Ирана, и решение, которое он примет сегодня, определит дальнейший ход событий в этом важнейшим регионе мира", - добавил эксперт. Он предположил, что в Иране при планировании ответных действий будут учитывать не только военную, но и экономическую целесообразность. По словам Коротченко, в случае слишком масштабных действий со стороны Тегерана Израиль, а также, возможно, его западные союзники, могут нанести последующий удар по объектам нефтяной промышленности Ирана, что приведёт к достаточно тяжёлым последствиям с точки зрения экономической обстановки в стране. Кроме того, эксперт назвал неясной готовность Ирана в случае такой атаки закрыть Ормузский пролив и начать, таким образом, полноценный военный конфликт с Израилем, США и другими западными союзниками еврейского государства. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подверглись места дислокации иранских военных на северо-западе страны и ядерный объект в Натанзе. МАГАТЭ сообщало, что этот ядерный объект и завод по обогащению топлива в Фордо не пострадали в результате атаки Израиля. Однако позже власти Ирана заявили об ущербе объекту по обогащению урана в Натанзе. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Глава МИД Ирана Аббас Аракчи потребовал от СБ ООН осудить действия Израиля и принять меры, заявив о рисках катастрофы после удара по ядерному объекту в Натанзе. Он отметил, что удары Израиля являются нарушением Устава ООН и Тегеран вправе ответить на них.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20250613/voyna-2022636901.html

https://ria.ru/20250613/voyna-2022648438.html

иран

израиль

сша

ормузский пролив

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Видео, как утверждается, последствий прилета иранской ракеты в Тель-Авиве Видео, как утверждается, последствий прилета иранской ракеты в Тель-Авиве 2025-06-13T22:24 true PT0M10S

Ракетный удар по Израилю Ракетный удар по Израилю 2025-06-13T22:24 true PT1M25S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, иран, израиль, игорь коротченко, обострение конфликта между израилем и ираном, сша, ормузский пролив