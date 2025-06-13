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Иран приступил к третьей волне ответа на атаки Израиля

Иран приступил к третьей волне ответа на атаки Израиля - РИА Новости, 13.06.2025

Иран приступил к третьей волне ответа на атаки Израиля

Иран начал третью волну ракетных атак в пятницу вечером в отношении Израиля, сообщает иранская телерадиокомпания IRIB. РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T22:12:00+03:00

2025-06-13T22:12:00+03:00

2025-06-13T22:53:00+03:00

иран

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корпус стражей исламской революции

обострение конфликта между израилем и ираном

армия обороны израиля (цахал)

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Иран начал третью волну ракетных атак в пятницу вечером в отношении Израиля, сообщает иранская телерадиокомпания IRIB."Начинается третья волна ракетной атаки Ирана", - говорится в сообщении IRIB в Telegram-канале, опубликованном около 22.00 мск.Информация об ответных действиях Ирана появилась после обращения верховного лидера Ирана Али Хаменеи к иранцам с обещанием ответить Израилю силой.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков.Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе. МАГАТЭ сообщало, что этот ядерный объект, как и завод по обогащению топлива в Фордо, не пострадал в результате атаки Израиля. Однако позже власти Ирана заявили об ущербе объекту по обогащению урана в Натанзе.Верховный лидер Ирана ранее в послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Глава МИД Ирана Аббас Аракчи потребовал от СБ ООН осудить действия Израиля и принять меры, заявив о рисках катастрофы после удара по ядерному объекту в Натанзе. Он отметил, что удары Израиля являются нарушением Устава ООН и Тегеран вправе ответить на них.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж РИА Новости >>

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Новые удары по Тель-Авиву На кадрах из соцсетей – Тель-Авив. 2025-06-13T22:12 true PT0M31S

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Момент удара иранской ракеты по Тель-Авиву Момент удара иранской ракеты по Тель-Авиву 2025-06-13T22:12 true PT0M07S

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иран, израиль, в мире, корпус стражей исламской революции, обострение конфликта между израилем и ираном, армия обороны израиля (цахал)