https://ria.ru/20250613/iran-2022716204.html
При ответном ударе Ирана по Израилю пострадали пять человек
При ответном ударе Ирана по Израилю пострадали пять человек - РИА Новости, 13.06.2025
При ответном ударе Ирана по Израилю пострадали пять человек
Пять человек получили ранения разной степени тяжести в центральной части Израиля в результате ракетного обстрела со стороны Ирана, пострадавшим оказывается... РИА Новости, 13.06.2025
2025-06-13T21:54:00+03:00
2025-06-13T21:54:00+03:00
2025-06-13T23:37:00+03:00
в мире
иран
израиль
тель-авив
корпус стражей исламской революции
обострение конфликта между израилем и ираном
армия обороны израиля (цахал)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0d/2022716028_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_97ae0f57a1224da61deb261a11241a76.jpg
МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Пять человек получили ранения разной степени тяжести в центральной части Израиля в результате ракетного обстрела со стороны Ирана, пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, сообщила в пятницу пресс-служба скорой помощи Израиля (MDA)."На данный момент бригады MDA (скорой помощи – ред.) оказывают медицинскую помощь в (центральном) округе Дан пяти пострадавшим, включая одного человека с травмами средней тяжести и четырех человек с травмами лёгкой степени тяжести, полученными от осколков. Пострадавшие были эвакуированы в больницы Ихилов и Шиба в Тель-Ха-Шомере", - говорится в сообщении.Ранее в пятницу армия Израиля сообщила, что зафиксировала запуск ракет из Ирана, после чего сирены воздушной тревоги прозвучали в Тель-Авиве и других районах Израиля.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков.Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе. МАГАТЭ сообщало, что этот ядерный объект, как и завод по обогащению топлива в Фордо, не пострадал в результате атаки Израиля. Однако позже власти Ирана заявили об ущербе объекту по обогащению урана в Натанзе.Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж РИА Новости >>
https://ria.ru/20250613/voyna-2022648438.html
иран
израиль
тель-авив
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Ракетный удар по Израилю
Ракетный удар по Израилю
2025-06-13T21:54
true
PT1M25S
Видео, как утверждается, последствий прилета иранской ракеты в Тель-Авиве
Видео, как утверждается, последствий прилета иранской ракеты в Тель-Авиве
2025-06-13T21:54
true
PT0M10S
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0d/2022716028_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_d9a6fd53b04f1d494f3b994cb5afeac2.jpg
Иран наносит ракетный удар по Израилю
Иран наносит ракетный удар по Израилю
2025-06-13T21:54
true
PT0M41S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, израиль, тель-авив, корпус стражей исламской революции, обострение конфликта между израилем и ираном, армия обороны израиля (цахал)
В мире, Иран, Израиль, Тель-Авив, Корпус стражей исламской революции, Обострение конфликта между Израилем и Ираном, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
При ответном ударе Ирана по Израилю пострадали пять человек
Скорая помощь Израиля: при ответном ударе Ирана пострадали пять человек