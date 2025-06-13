https://ria.ru/20250613/iran-2022716204.html

При ответном ударе Ирана по Израилю пострадали пять человек

При ответном ударе Ирана по Израилю пострадали пять человек - РИА Новости, 13.06.2025

При ответном ударе Ирана по Израилю пострадали пять человек

Пять человек получили ранения разной степени тяжести в центральной части Израиля в результате ракетного обстрела со стороны Ирана, пострадавшим оказывается... РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T21:54:00+03:00

2025-06-13T21:54:00+03:00

2025-06-13T23:37:00+03:00

в мире

иран

израиль

тель-авив

корпус стражей исламской революции

обострение конфликта между израилем и ираном

армия обороны израиля (цахал)

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МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Пять человек получили ранения разной степени тяжести в центральной части Израиля в результате ракетного обстрела со стороны Ирана, пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, сообщила в пятницу пресс-служба скорой помощи Израиля (MDA)."На данный момент бригады MDA (скорой помощи – ред.) оказывают медицинскую помощь в (центральном) округе Дан пяти пострадавшим, включая одного человека с травмами средней тяжести и четырех человек с травмами лёгкой степени тяжести, полученными от осколков. Пострадавшие были эвакуированы в больницы Ихилов и Шиба в Тель-Ха-Шомере", - говорится в сообщении.Ранее в пятницу армия Израиля сообщила, что зафиксировала запуск ракет из Ирана, после чего сирены воздушной тревоги прозвучали в Тель-Авиве и других районах Израиля.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков.Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе. МАГАТЭ сообщало, что этот ядерный объект, как и завод по обогащению топлива в Фордо, не пострадал в результате атаки Израиля. Однако позже власти Ирана заявили об ущербе объекту по обогащению урана в Натанзе.Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж РИА Новости >>

https://ria.ru/20250613/voyna-2022648438.html

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Ракетный удар по Израилю Ракетный удар по Израилю 2025-06-13T21:54 true PT1M25S

Видео, как утверждается, последствий прилета иранской ракеты в Тель-Авиве Видео, как утверждается, последствий прилета иранской ракеты в Тель-Авиве 2025-06-13T21:54 true PT0M10S

Иран наносит ракетный удар по Израилю Иран наносит ракетный удар по Израилю 2025-06-13T21:54 true PT0M41S

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в мире, иран, израиль, тель-авив, корпус стражей исламской революции, обострение конфликта между израилем и ираном, армия обороны израиля (цахал)