https://ria.ru/20250613/iran-2022713485.html

Иран выпустил вторую волну ракет по Израилю

Иран выпустил вторую волну ракет по Израилю - РИА Новости, 13.06.2025

Иран выпустил вторую волну ракет по Израилю

Иранские ВС запустили вторую волну ракет по территории Израиля, сейчас они находятся в пути, передает иранское госагентство IRNA. РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T21:34:00+03:00

2025-06-13T21:34:00+03:00

2025-06-13T23:37:00+03:00

в мире

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корпус стражей исламской революции

обострение конфликта между израилем и ираном

армия обороны израиля (цахал)

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ТЕГЕРАН, 13 июн – РИА Новости. Иранские ВС запустили вторую волну ракет по территории Израиля, сейчас они находятся в пути, передает иранское госагентство IRNA. "Вторая волна иранских ракет в сторону израильской территории уже запущена и находится в пути", - говорится в сообщении. Информация об ответных действиях Ирана появилась после обращения верховного лидера Ирана Али Хаменеи к иранцам с обещанием ответить силой. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. МАГАТЭ сообщало, что этот ядерный объект, как и завод по обогащению топлива в Фордо, не пострадали в результате атаки Израиля. Однако позже власти Ирана заявили об ущербе объекту по обогащению урана в Натанзе. Верховный лидер Ирана ранее в послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Глава МИД Ирана Аббас Аракчи потребовал от СБ ООН осудить действия Израиля и принять меры, заявив о рисках катастрофы после удара по ядерному объекту в Натанзе. Он отметил, что удары Израиля являются нарушением Устава ООН и Тегеран вправе ответить на них.Обострение конфликта между Израилем и Ираном. Онлайн-репортаж РИА Новости >>

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Кадры ракетного ответа Ирана Кадры ракетного ответа Ирана 2025-06-13T21:34 true PT0M05S

Ракетный удар по Тель-Авиву Ракетный удар по Тель-Авиву 2025-06-13T21:34 true PT0M09S

Последствия прилета ракеты в Тель-Авиве Последствия прилета ракеты в Тель-Авиве 2025-06-13T21:34 true PT0M09S

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в мире, иран, израиль, корпус стражей исламской революции, обострение конфликта между израилем и ираном, армия обороны израиля (цахал)