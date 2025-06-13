https://ria.ru/20250613/iran-2022712506.html

Верховный лидер Ирана рассказал об ответе на атаки Израиля

Верховный лидер Ирана рассказал об ответе на атаки Израиля - РИА Новости, 13.06.2025

Верховный лидер Ирана рассказал об ответе на атаки Израиля

Израиль не должен думать, что сможет избежать ответа на удары по Ирану, Тель-Авив развязал войну, Тегеран "ответит силой", заявил в обращении к иранской нации... РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T21:22:00+03:00

2025-06-13T21:22:00+03:00

2025-06-13T21:31:00+03:00

в мире

иран

али хаменеи

израиль

обострение конфликта между израилем и ираном

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ТЕГЕРАН, 13 июн – РИА Новости. Израиль не должен думать, что сможет избежать ответа на удары по Ирану, Тель-Авив развязал войну, Тегеран "ответит силой", заявил в обращении к иранской нации Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, его слова приводит иранское гостелевидение IRIB."Все считают, что против Израиля нужно применить силу. Применить силу. И сила будет применена… Пусть не думают, что они ударили и на этом дело закончится. Они начали это. Войну развязали они. Мы не позволим, чтобы они остались живы после того злодейства, что они совершили против Ирана", - сказал Хаменеи.Он подчеркнул, что Израиль "совершил большую ошибку", атаковав Иран. По его словам, вооруженные силы Ирана находятся в полной боевой готовности.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков.Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. МАГАТЭ сообщало, что этот ядерный объект и завод по обогащению топлива в Фордо не пострадали в результате атаки Израиля. Однако позже власти Ирана заявили об ущербе объекту по обогащению урана в Натанзе.Верховный лидер Ирана ранее в послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Глава МИД Ирана Аббас Аракчи потребовал от СБ ООН осудить действия Израиля и принять меры, заявив о рисках катастрофы после удара по ядерному объекту в Натанзе. Он отметил, что удары Израиля являются нарушением Устава ООН и Тегеран вправе ответить на них.Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости >>

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в мире, иран, али хаменеи, израиль, обострение конфликта между израилем и ираном