https://ria.ru/20250613/iran-2022711441.html

В Тегеране сработала ПВО

В Тегеране сработала ПВО - РИА Новости, 13.06.2025

В Тегеране сработала ПВО

ПВО снова работает по воздушным целям в небе Тегерана, также звучит сирена предупреждения о воздушной угрозе, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.06.2025

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ТЕГЕРАН, 13 июн - РИА Новости. ПВО снова работает по воздушным целям в небе Тегерана, также звучит сирена предупреждения о воздушной угрозе, передает корреспондент РИА Новости.Ранее телеканал Press TV сообщал, что иранские средства ПВО ведут над Тегераном перехват ракет, выпущенных из Израиля.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков.Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. МАГАТЭ сообщало, что этот ядерный объект и завод по обогащению топлива в Фордо не пострадали в результате атаки Израиля. Однако позже власти Ирана заявили об ущербе объекту по обогащению урана в Натанзе.Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Глава МИД Ирана Аббас Аракчи потребовал от СБ ООН осудить действия Израиля и принять меры, заявив о рисках катастрофы после удара по ядерному объекту в Натанзе. Он отметил, что удары Израиля являются нарушением Устава ООН и Тегеран вправе ответить на них.Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости >>

https://ria.ru/20250613/voyna-2022648438.html

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тегеран (город), иран, в мире, израиль, армия обороны израиля (цахал), обострение конфликта между израилем и ираном