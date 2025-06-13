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Экс-министра обороны Ирана назначили на пост командующего армией

Экс-министра обороны Ирана назначили на пост командующего армией - РИА Новости, 13.06.2025

Экс-министра обороны Ирана назначили на пост командующего армией

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в пятницу назначил экс-министра обороны Ирана Амира Хатами на пост командующего армией Ирана, сообщает иранское... РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T20:52:00+03:00

2025-06-13T20:52:00+03:00

2025-06-13T21:13:00+03:00

в мире

иран

амир хатами

израиль

корпус стражей исламской революции

обострение конфликта между израилем и ираном

армия обороны израиля (цахал)

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ТЕГЕРАН, 13 июн – РИА Новости. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в пятницу назначил экс-министра обороны Ирана Амира Хатами на пост командующего армией Ирана, сообщает иранское государственное телевидение IRIB.Ранее пост командующего армией занимал Абдулрахим Мусави. Он, в свою очередь, был назначен на пост погибшего утром в пятницу в ходе израильского удара по Ирану начальника генштаба ВС Ирана Мохаммада Багери."Генерал-майор Амир Хатами, ввиду вашей приверженности, компетентности и деловой хватки настоящим назначаю вас командующим армией ВС исламской республики Иран", - цитирует гостелевидение указ Хаменеи.В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков.Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. МАГАТЭ сообщало, что этот ядерный объект и завод по обогащению топлива в Фордо не пострадали в результате атаки Израиля. Однако позже власти Ирана заявили об ущербе объекту по обогащению урана в Натанзе.Верховный лидер Ирана ранее в послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Глава МИД Ирана Аббас Аракчи потребовал от СБ ООН осудить действия Израиля и принять меры, заявив о рисках катастрофы после удара по ядерному объекту в Натанзе. Он отметил, что удары Израиля являются нарушением Устава ООН и Тегеран вправе ответить на них.Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости >>

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Дом в центре Тегерана, разрушенный израильским ударом Дом в центре Тегерана, разрушенный израильским ударом. Кадры корреспондента РИА Новости. 2025-06-13T20:52 true PT0M34S

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в мире, иран, амир хатами, израиль, корпус стражей исламской революции, обострение конфликта между израилем и ираном, армия обороны израиля (цахал)