Экс-министра обороны Ирана назначили на пост командующего армией

Экс-министра обороны Ирана Хатами назначили на пост командующего армией
Израиль в середине ночи начал масштабную военную операцию "Восходящий лев" против Ирана.
Израиль в середине ночи начал масштабную военную операцию "Восходящий лев" против Ирана.
Целями стали военных и ядерных объектов в нескольких провинциях Ирана.
Целями стали военных и ядерных объектов в нескольких провинциях Ирана.
Так, сообщалось о взрывах на ядерном объекте в Натанзе. Но по данным МАГАТЭ уровень радиации на объекте не превышен.
Так, сообщалось о взрывах на ядерном объекте в Натанзе. Но по данным МАГАТЭ уровень радиации на объекте не превышен.
Агентство также указало, что АЭС в Бушере, ядерный центр в Исфахане и завод по обогащению топлива в Фордо не пострадали.
Агентство также указало, что АЭС в Бушере, ядерный центр в Исфахане и завод по обогащению топлива в Фордо не пострадали.
Израильская армия сообщила, что в ходе операции использовала 200 самолетов и сотни боеприпасов.
Израильская армия сообщила, что в ходе операции использовала 200 самолетов и сотни боеприпасов.
По заявлению ЦАХАЛ, были ликвидированы трое самых высокопоставленных иранских военных командиров, включая командующего КСИР и главу Генштаба.
По заявлению ЦАХАЛ, были ликвидированы трое самых высокопоставленных иранских военных командиров, включая командующего КСИР и главу Генштаба.
Американский президент Дональд Трамп, в свою очередь, отметил, что заранее знал о готовящейся операции.
Американский президент Дональд Трамп, в свою очередь, отметил, что заранее знал о готовящейся операции.
При этом США заявили, что не участвовали и не оказывали помощь Израилю.
При этом США заявили, что не участвовали и не оказывали помощь Израилю.
Израиль в середине ночи начал масштабную военную операцию "Восходящий лев" против Ирана.
Целями стали военных и ядерных объектов в нескольких провинциях Ирана.
Так, сообщалось о взрывах на ядерном объекте в Натанзе. Но по данным МАГАТЭ уровень радиации на объекте не превышен.
Агентство также указало, что АЭС в Бушере, ядерный центр в Исфахане и завод по обогащению топлива в Фордо не пострадали.
Израильская армия сообщила, что в ходе операции использовала 200 самолетов и сотни боеприпасов.
По заявлению ЦАХАЛ, были ликвидированы трое самых высокопоставленных иранских военных командиров, включая командующего КСИР и главу Генштаба.
Американский президент Дональд Трамп, в свою очередь, отметил, что заранее знал о готовящейся операции.
При этом США заявили, что не участвовали и не оказывали помощь Израилю.