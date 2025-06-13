https://ria.ru/20250613/iran-2022707259.html

Президент Ирана в разговоре с Путиным пообещал ответить на удары Израиля

Президент Ирана в разговоре с Путиным пообещал ответить на удары Израиля - РИА Новости, 13.06.2025

Президент Ирана в разговоре с Путиным пообещал ответить на удары Израиля

Президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что Тегеран даст подходящий ответ на удары Израиля по... РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T20:32:00+03:00

2025-06-13T20:32:00+03:00

2025-06-13T20:32:00+03:00

в мире

иран

израиль

тегеран (город)

владимир путин

масуд пезешкиан

корпус стражей исламской революции

обострение конфликта между израилем и ираном

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ТЕГЕРАН, 13 июн – РИА Новости. Президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что Тегеран даст подходящий ответ на удары Израиля по территории исламской республики, следует из заявления пресс-службы иранского президента. "Нападение Израиля является откровенным нарушением международных правил и, безусловно, получит соответствующий ответ со стороны Ирана", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте пресс-службы иранского президента. Пезешкиан также заявил Путину, что Иран никогда не стремился к ядерному оружию и готов доказать это международным организациям. Путин, в свою очередь, подчеркнул, что атаки Израиля по иранской территории являются явным нарушением международного права, и что РФ осуждает их. Путин также выразил Пезешкиану соболезнования в связи со всеми жертвами среди военных, ученых и мирного населения в ходе ударов Израиля по иранским городам. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующих Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. МАГАТЭ сообщало, что этот ядерный объект, как и завод по обогащению топлива в Фордо не пострадали в результате атаки Израиля. Однако позже власти Ирана заявили об ущербе объекту по обогащению урана в Натанзе. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Глава МИД Ирана Аббас Аракчи потребовал от СБ ООН осудить действия Израиля и принять меры, заявив о рисках катастрофы после удара по ядерному объекту в Натанзе. Он отметил, что удары Израиля являются нарушением Устава ООН и Тегеран вправе ответить на них.Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости >>

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Дом в центре Тегерана, разрушенный израильским ударом Дом в центре Тегерана, разрушенный израильским ударом. Кадры корреспондента РИА Новости. 2025-06-13T20:32 true PT0M34S

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в мире, иран, израиль, тегеран (город), владимир путин, масуд пезешкиан, корпус стражей исламской революции, обострение конфликта между израилем и ираном, армия обороны израиля (цахал)