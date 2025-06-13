https://ria.ru/20250613/iran-2022702132.html

NYT написала о возможной смерти командующего силами "Кудс" КСИР

NYT написала о возможной смерти командующего силами "Кудс" КСИР - РИА Новости, 13.06.2025

NYT написала о возможной смерти командующего силами "Кудс" КСИР

Командующий силами "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана Эсмаил Каани могут погибнуть при ударах Израиля по Ирану,... РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T19:56:00+03:00

2025-06-13T19:56:00+03:00

2025-06-13T20:20:00+03:00

в мире

иран

израиль

тегеран (город)

эсмаил каани

корпус стражей исламской революции

обострение конфликта между израилем и ираном

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МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Командующий силами "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана Эсмаил Каани могут погибнуть при ударах Израиля по Ирану, сообщает газета New York Times со ссылкой на источники. "Каани, командующий силами "Кудс"... был убит", - говорится в публикации. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующий Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. МАГАТЭ сообщало, что этот ядерный объект, как и завод по обогащению топлива в Фордо, не пострадали в результате атаки Израиля. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба". Глава МИД Ирана Аббас Аракчи потребовал от СБ ООН осудить действия Израиля и принять меры, заявив о рисках катастрофы после удара по ядерному объекту в Натанзе. Он отметил, что удары Израиля являются нарушением Устава ООН и Тегеран вправе ответить на них.Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости >>

https://ria.ru/20250613/voyna-2022636901.html

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в мире, иран, израиль, тегеран (город), эсмаил каани, корпус стражей исламской революции, обострение конфликта между израилем и ираном, армия обороны израиля (цахал)