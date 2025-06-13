https://ria.ru/20250613/iran-2022680621.html

При ударах ЦАХАЛ по Восточному Азербайджану в Иране погибли восемь человек

При ударах ЦАХАЛ по Восточному Азербайджану в Иране погибли восемь человек - РИА Новости, 13.06.2025

При ударах ЦАХАЛ по Восточному Азербайджану в Иране погибли восемь человек

Как минимум восемь человек погибли при ударах Израиля по иранской северо-западной провинции Восточный Азербайджан и его административного центра города Тебриз,... РИА Новости, 13.06.2025

2025-06-13T16:51:00+03:00

2025-06-13T16:51:00+03:00

2025-06-13T16:52:00+03:00

али хаменеи

израиль

тебриз

иран

в мире

корпус стражей исламской революции

магатэ

обострение отношений сша и ирана

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ТЕГЕРАН, 13 июн – РИА Новости. Как минимум восемь человек погибли при ударах Израиля по иранской северо-западной провинции Восточный Азербайджан и его административного центра города Тебриз, заявил глава управления по чрезвычайным ситуациям при губернаторе провинции Маджид Фарши. "На данный момент восемь граждан провинции погибли в результате израильских атак", - сказал он, его слова приводит иранское агентство Nour News. В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием "Восходящий лев", в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Израильские ВВС совершили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран, где были ликвидированы некоторые высокопоставленные иранские военные, в том числе глава генштаба ВС Ирана и командующих Корпусом стражей исламской революции, а также ряд ученых-ядерщиков. Ударам также подвергся ядерный объект в Натанзе, места дислокации иранских военных на северо-западе страны. МАГАТЭ сообщало, что этот ядерный объект, как и завод по обогащению топлива в Фордо не пострадали в результате атаки Израиля. Однако позже власти Ирана заявили об ущербе объекту по обогащению урана в Натанзе. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в своем послании гражданам страны назвал преступлением удары Израиля по Ирану и заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".Удары Израиля по объектам в Иране. Онлайн-репортаж РИА Новости >>

https://ria.ru/20250613/voyna-2022636901.html

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али хаменеи, израиль, тебриз, иран, в мире, корпус стражей исламской революции, магатэ, обострение отношений сша и ирана, операция израиля "восходящий лев"